شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حريق سنترال رمسيس.. إسعافات أولية عند التعرض للاختناق والان مع تفاصيل الخبر

أثار حادث حريق سنترال رمسيس الحزن والقلق بعد استشهاد 4 من مهندسى السنترال وإصابة أكثر من 25 فرداً باختناق نتيجة الدخان الكثيف وتم نقلهم إلى المستشفيات وإسعافهم وانقطاع خدمات التليفون الأرضى والإنترنت فى عدد من المناطق، وفى هذا التقرير نقدم بعض الإسعافات الأولية عند التعرض للاختناق من الحريق على هامش حادث حريق سنترال رمسيس.

حادث حريق سنترال رمسيس

شهد سنترال رمسيس الذى يعد من أقدم وأهم السنترالات في مصر والذى يقع بمنطقة الأزبكية بوسط البلد، حريقاً ضخمًا التهم طوابق حيوية داخل المبنى، مما تسبب فى وفاة 4 من الموظفين وإصابة العشرات، واستمر الحريق لساعات قبل أن تنجح فرق الإطفاء فى السيطرة عليه.

إسعافات أولية للتعامل مع الاختناق الناتج عن الحريق الإسعافات الأولية لاستنشاق دخان الحريق

- أخرج الشخص المصاب باستنشاق الدخان من مكان الحادث إلى مكان به هواء نقي، بحسب موقع E medicine .

- تأكد من أنك لا تُعرّض نفسك للخطر قبل محاولة إخراجه من بيئة مملوءة بالدخان.

- إذا كنت ستُخاطر بشدة لمساعدة الشخص، فانتظر وصول مُختصين مُدرّبين إلى مكان الحادث.

- إذا لزم الأمر يجب أن يبدأ المارة الإنعاش القلبي الرئوي حتى وصول المساعدة الطبية الطارئة.

ما علاج استنشاق الدخان؟

يمكن تقديم عدة علاجات لاستنشاق الدخان، ومنها

الأكسجين

الأكسجين هو العلاج الأساسي، يمكن إعطاء الأكسجين باستخدام أنبوب أنفي أو قناع أو عبر أنبوب عبر الحلق،

إذا ظهرت على المريض علامات وأعراض مشاكل في مجرى الهواء العلوي (بحة في الصوت)، فسيتم على الأرجح وضع أنبوب تنفسي، يضع الطبيب أنبوبًا عبر الحلق لمنع انسداد مجرى الهواء بسبب التورم.

إذا عانى المريض من ضائقة تنفسية أو تغيرات في حالته النفسية، فقد يُوضع له أنبوب تنفس ليتمكن الطاقم الطبي من مساعدته في التنفس، وشفط المخاط، ومنعه من الاختناق بالإفرازات.

منظار القصبات

منظار القصبات هو إجراء يُجرى من خلال منظار صغير للنظر مباشرةً إلى درجة الضرر الذى لحق بالمجارى الهوائية، ولإتاحة شفط الإفرازات والبقايا.

عادةً، يُجرى منظار القصبات من خلال أنبوب داخل القصبة الهوائية بعد تلقي المريض تخديرًا كافيًا ومسكنات للألم.

قد يكون منظار القصبات ضروريًا إذا كان المريض يعاني من فشل تنفسي متزايد، أو لم يُظهر تحسنًا سريريًا، أو ظل جزء من الرئة منهكًا.

الأكسجة عالية الضغط (HBO)

إذا كان المريض يعاني من تسمم بأول أكسيد الكربون، فيمكن النظر في استخدام الأكسجة عالية الضغط.

الأكسجة عالية الضغط هي علاج يُعطى فيه المريض الأكسجين في حجرة ضغط.

أظهرت بعض الدراسات أن الأكسجين عالي الضغط يُخفف أعراض الجهاز العصبي، وقد يُسرّع تعافي المريض في حال إصابته بتسمم بأول أكسيد الكربون.