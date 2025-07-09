شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حريق سنترال رمسيس.. إزاى تنقذ شخص تعرض لحريق قبل وصول الإسعاف؟ والان مع تفاصيل الخبر

أثار حريق سنترال رمسيس تساؤلات عديدة حول كيفية التعامل مع الأزمات، وكذلك التعامل عند تعرض شخص لحريق، لذا فى هذا التقرير نتعرف على كيفية إنقاذ حياة شخص تعرض لحريق، على هامش حريق سنترال رمسيس بحسب موقع "NHS".

على هامش حريق سنترال رمسيس كيف تنقذ شخصا أصيب بالحريق؟

خطوات إنقاذ شخص أصيب بالحروق، على هامش حريق سنترال رمسيس..

- أوقف عملية الحرق فى أسرع وقت ممكن قد يعنى هذا إبعاد الشخص عن المنطقة، أو إخماد اللهب بالماء، أو إخماده ببطانية، لا تُعرّض نفسك لخطر الإصابة بالحروق أيضًا.

- انزع أى ملابس بالقرب من منطقة الجلد المحروقة، ولكن لا تحاول إزالة أى شىء ملتصق بالجلد المحروق، فقد يُسبب ذلك المزيد من الضرر.

- برّد الحرق بالماء البارد أو الفاتر الجارى لمدة 20 دقيقة فى أسرع وقت ممكن، بعد الإصابة لا تستخدم الثلج أو الماء المثلج أو أى كريمات أو مواد دهنية مثل الزبدة.

- حافظ على دفء نفسك أو الشخص المصاب استخدم بطانية أو طبقات من الملابس، لكن تجنب وضعها على المنطقة المصابة سيمنع الدفء انخفاض حرارة الجسم، حيث تنخفض درجة حرارة جسم الشخص إلى أقل من 35 درجة مئوية وهذا خطر إذا كنت تُبرّد منطقة محروقة كبيرة، خاصةً عند الأطفال الصغار وكبار السن.

- غطِّ الحرق بغلاف بلاستيكي ضع الغلاف البلاستيكي على الحرق، بدلًا من لفه حول طرف. يمكن استخدام كيس بلاستيكي نظيف وشفاف لحروق اليد.

- عالج ألم الحرق بمادتي الباراسيتامول أو الإيبوبروفين.

- ارفع المنطقة المصابة، إن أمكن، فهذا سيساعد على تقليل التورم.

ماذا تفعل بعد إنقاذ شخص تعرض لحريق؟

الدقائق الأولى بعد إنقاذ المصاب حاسمة، وكل تصرف سليم قد يصنع فارقًا بين الحياة والموت، لذا فى السطور التالية نتعرف على بعض النصائح لإنقاذ شخصاً تعرض لحريق.

إذا صادفت شخصًا خارجًا من حريق أو محتجزًا بداخله، فالإجراءات التي تقوم بها قد تكون سببًا في نجاته..

- ابعده عن مصدر الدخان فورًا.

- افتح مجرى التنفس، وتأكد من وعيه وتنفسه.

- اطلب الإسعاف فورًا، وابدأ إنعاشًا رئويًا إذا كان فاقدًا للوعي ولا يتنفس.

- إن كان مصابًا بحروق، اغسل المكان بماء بارد (وليس ثلجًا)، وغطّه بشاش نظيف.

يجب الانتباه إلى أن استنشاق الدخان خطيراً للغاية، حيث يتسبب في فقدان الوعي خلال دقائق، حيث إنه حتى بعد نقل المصاب إلى المستشفى، قد يعاني من مضاعفات مثل: التهاب الرئة الاستنشاقي، نقص الأكسجين في الدماغ، احتباس سوائل في الرئة، لذا يجب مراقبة الحالة باستمرار في المستشفى.