شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: حليب الإبل يعمل كمضاد لالتهاب الرئة ويثبط الربو التحسسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير دراسة أجراها معهد جولداسبيكوف للميكانيكا والهندسة في كازاخستان، إلى أن تناول حليب الإبل يقلل بشكل كبير من فرط استجابة مجرى الهواء والتهاب الرئة في نموذج مختبري للربو التحسسي لدى الفئران.

يُصيب الربو مئات الملايين حول العالم، ويتجلى في التهاب مزمن في مجرى الهواء وفرط استجابة، وفي العقود الأخيرة، عُزيت زيادة انتشار الربو إلى تغير أنماط الحياة، وقلة التعرض للبيئات الريفية، والتحولات الغذائية.

ووفقا لما ذكره موقع Medical Express، إنه يُعتقد أن استهلاك حليب الإبل يمنح فوائد صحية متنوعة، بما في ذلك تعديل المناعة والتأثيرات المضادة للالتهابات، ولكن لم تقم أي أبحاث بتقييم مباشر لكيفية تأثيره على المسارات المناعية الخلوية في الربو التحسسي.



في الدراسة التي نشرت في مجلة PLOS One بعنوان "تأثير حليب الإبل على نموذج الربو الناجم عن مسببات الحساسية من عث غبار المنزل في الفئران ، صمم الباحثون تجربة لتقييم قدرة حليب الإبل على التخفيف من استجابات الربو التحسسي.

تم الاحتفاظ بإجمالي 30 فأرًا من نوع BALB/c تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 10 أسابيع في ظل ظروف خالية من مسببات الأمراض، وتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات (مجموعة التحكم، ومجموعة حساسة لعث الغبار المنزلي، ومجموعة معالجة بحليب الإبل) من 5 حيوانات في كل منها في مرحلتين من التجربة.

تلقّت الفئران حقنًا أنفيًا بمستخلص عثّ غبار المنزل 5 أيام أسبوعيًا لمدة 3 أسابيع، تلاها حقنٌ أنفيٌّ بجرعة منخفضة، أُعطي حليب الإبل، المُستخرَج من الإبل العربية في منطقة ألماتي، عن طريق التغذية الأنبوبية الفموية بكمية 0.5 مل 5 مرات أسبوعيًا، بدءًا من اليوم السابق للحقن.



تم قياس فرط استجابة مجرى الهواء باستخدام جهاز التنفس الصناعي FlexiVent بعد تحديات الميثاكولين، وتم تحليل سائل غسيل القصبات الهوائية وأنسجة الرئة بحثًا عن الخلايا الالتهابية ومستويات السيتوكين.

وقال الموقع، إنه أدى تناول حليب الإبل إلى انخفاض استجابة مجرى الهواء المفرطة، المُقاسة بعد اختبار الميثاكولين لدى الفئران المعرضة لمسببات حساسية عث الغبار المنزلي، وانخفض عدد الخلايا الالتهابية في سائل غسل القصبات الهوائية بشكل ملحوظ لدى الحيوانات المعالجة بحليب الإبل، بما في ذلك انخفاض في عدد الخلايا الحمضية، والبلعميات، واللمفاويات.



عند إعادة تحفيز خلايا الرئة في المختبر باستخدام مستخلص عث غبار المنزل، انخفضت مستويات سايتوكينات IL-4 وIL-5 وIL-13 في العينات المعالجة بحليب الإبل.

استنتج الباحثون أن حليب الإبل يعيق التنشيط المناعي الناتج عن مسببات الحساسية، وتدفق الخلايا الالتهابية.



وأشاروا إلى أن تركيبة حليب الإبل، الغنية بالجلوبولينات المناعية والبروتينات النشطة بيولوجيًا، قد تكون وراء تأثيراته، لم يُحدد الباحثون مكونات حليب الإبل كل على حدة، ولم يُقارنوا حليب الإبل بحليب أنواع أخرى (مثل الأبقار والماعز)، ومن الضروري إجراء تجارب بشرية مُحكمة للتحقق من صحة هذه النتائج واستكشاف دور حليب الإبل كعلاج غذائي مُكمّل لعلاج الربو التحسسي .