شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فيديو لمرشح منصب عمدة نيويورك.. تقرير يعدد فوائد الأكل باليدين بشروط والان مع تفاصيل الخبر

انتشر فيديو لمرشح منصب عمدة نيويورك الديمقراطي "زهران ممداني" وهو يتناول الأرز البرياني بيديه انتشارًا واسعًا، وبحسب موقع "تايمز ناو" الهندى فقد أكدت الأبحاث أن تناول الطعام باليدين قد يكون له فوائد صحية مدهشة.

وأشار العديد من الخبراء إلى أن استخدام اليدين لتناول الطعام هو ممارسةٌ شائعةٌ ولها فوائد صحية عديدة، ووفقاً للثقافات الشرقية والعربية والهندية، فإن تناول الطعام باليدين ليس مجرد تقليد، بل هو ممارسة للوعي عند تناول الطعام.

فوائد تناول الطعام باليدين بدلاً من الملعقة

كما يوصي "الطب الشعبى الهندى" أو الأيورفيدا بتناول الطعام بالأصابع لتحفيز الهضم وربط الطعام بالجسم، وذلك لأن لمس الطعام قبل تناوله يُرسل إشارة إلى الدماغ، ويُهيئ الأمعاء، ويُنشط الإنزيمات في معدتك قبل اللقمة الأولى.

بكتيريا نافعة = أمعاء بصحة جيدة

تتكون أيدينا أيضاً من ميكروبات جلدية طبيعية، وهي البكتيريا النافعة التي تدعم عملية الهضم، يساعد تناول الطعام باليدين (عند القيام به بطريقة صحية) على نقل بعض هذه الميكروبات إلى الأمعاء، وهذا يُساعد في بناء ميكروبيوم أكثر تنوعاً ومرونة، وذلك لأن بكتيريا الأمعاء تزدهر في الواقع بفضل التنوع.

تناول الطعام بوعي يعني هضم أفضل

يساعد تناول الطعام باليدين على إبطاء عملية الهضم، ويجعلك أكثر تركيزًا على الطعام الموجود أمامك، كما أنه يساعدك على التحكم في كمية الطعام، كما أنه يتيح لك الشعور بدرجة حرارة وقوام طعامك، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام أو تناوله دون وعي.

ووفقًا للدراسات، يُحسّن تناول الطعام بوعي عملية الهضم ويُقلل من الانتفاخ.

النظافة أمر بالغ الأهمية عند تناول الطعام باليدين، بالإضافة إلى ذلك، لا تتحقق أي من هذه الفوائد إذا لم تُتبع قواعد النظافة الأساسية، لذلك، اغسل يديك جيدًا قبل وبعد الوجبات.