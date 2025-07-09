شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مركبات داخل الشاي والعنب والتفاح تخفض ضغط الدم وتدعم القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُنصحنا الخبراء باستمرار بتناول طعام صحي، ولكن ماذا يعني ذلك فعليًا؟ حتى الأطباء يجدون صعوبة أحيانًا في تقديم نصائح واضحة وعملية حول الأطعمة التي تدعم الصحة، وأسباب فعاليتها، والفوائد الحقيقية التي يمكن أن يتوقعها الناس.



التفاح

بدأت مجموعة متنامية من الأبحاث تُقدّم بعض الإجابات، بالتعاون مع الخبراء، تم البحث في إمكانية أن تُساعد مجموعة من المركبات النباتية تُسمى "فلافان-3-أولز" في خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الأوعية الدموية، وتشير النتائج إلى أن هذه المركبات اليومية قد يكون لها دورٌ فعّال في حماية صحة القلب.



الكاكاو

الفلافان-3-أولز - والتي تُسمى أحيانًا الفلافانول أو الكاتيكين - هي مركبات نباتية طبيعية تنتمي إلى عائلة الفلافونويد، وهي جزء مما يُعطي النباتات لونها، ويساعد في حمايتها من أشعة الشمس والآفات، بالنسبة لنا، تظهر هذه المركبات في بعض أطعمتنا الأكثر شيوعًا: الكاكاو، والشاي الأخضر، والأسود، والعنب، والتفاح، وحتى بعض أنواع التوت، تلك النكهة اللاذعة أو المرّة الخفيفة التي تتذوقها في الشوكولاتة الداكنة أو الشاي هذا ما يفعله الفلافان-3-أولز.



الشاى الاخضر

لطالما اهتم العلماء بآثارها الصحية، في عام 2022، وجدت دراسة كوزموس (دراسة نتائج مكملات الكاكاو والفيتامينات المتعددة)، التي تابعت أكثر من 21 ألف شخص، أن فلافانول الكاكاو، وليس مكملات الفيتامينات المتعددة، قللت من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 27%، وقد ركزت الدراسة على التعمق أكثر، مع التركيز تحديدًا على آثارها على ضغط الدم ووظيفة بطانة الأوعية الدموية (مدى تمدد الأوعية الدموية واستجابتها لتدفق الدم).

حللنا بيانات من 145 تجربة عشوائية محكومة، شملت أكثر من 5200 مشارك، اختبرت هذه الدراسات مجموعة من الأطعمة والمكملات الغذائية الغنية بالفلافان-3-أول، بما في ذلك الكاكاو والشاي والعنب والتفاح، بالإضافة إلى مركبات معزولة مثل الإبيكاتشين، وقاست آثارها على مؤشرين رئيسيين للقلب والأوعية الدموية: ضغط الدم والتمدد بوساطة التدفق (FMD): وهو مقياس لمدى كفاءة عمل البطانة الداخلية للأوعية الدموية.



الشاى

تراوحت الدراسات بين تدخلات قصيرة المدى (جرعة واحدة) وتدخلات أطول أمدًا استمرت أسابيع أو أشهر، في المتوسط، استهلك المشاركون حوالي 586 ملج من الفلافانول-3-أول يوميًا، وهي الكمية التي تعادل تقريبًا الكمية الموجودة في كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي، أو حصة إلى حصتين من الشوكولاتة الداكنة، أو ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو، أو تفاحتين.

أدى الاستهلاك المنتظم للفلافان-3-أولز إلى انخفاض متوسط في ضغط الدم بمقدار 2.8 ملم زئبق انقباضي (الرقم الأعلى) و2.0 ملم زئبق انبساطي (الرقم الأدنى)، لكن بالنسبة للأشخاص الذين بدأوا بارتفاع ضغط الدم أو شُخِّصوا به، كانت الفوائد أكبر، إذ انخفضت معدلات ضغط الدم الانقباضي بمقدار 6-7 ملم زئبقي والانبساطي بمقدار 4 ملم زئبقي، وهذا يُضاهي تأثيرات بعض أدوية ضغط الدم الموصوفة طبيًا، وقد يُقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية .

وجدنا أيضًا أن مركبات الفلافان-3-أولز تُحسّن وظيفة بطانة الأوعية الدموية، مع زيادة في متوسط الإصابة بمتلازمة التعب المزمن بنسبة 1.7% بعد تناولها بشكل مستمر، وظهرت هذه الفائدة حتى لدى المشاركين الذين كان ضغط دمهم طبيعيًا، مما يشير إلى أن هذه المركبات قد تساعد في حماية الأوعية الدموية من خلال مسارات متعددة.وكانت الآثار الجانبية غير شائعة وخفيفة عادة، وتقتصر عادة على مشاكل هضمية بسيطة، مما يشير إلى أن إضافة الأطعمة الغنية بالفلافونويد إلى نظامك الغذائي آمن بشكل عام.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية..

في حين كانت الفوائد أكثر وضوحًا لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم، إلا أن الأشخاص ذوي قراءات ضغط الدم الطبيعية شهدوا تحسنًا في وظائف الأوعية الدموية، وهذا يشير إلى أن الفلافان-3-أولز قد يساعد في الوقاية من مشاكل القلب والأوعية الدموية قبل ظهورها.

يُعد ارتفاع ضغط الدم أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب عالميًا، حتى في المستويات التي لا تُعتبر ارتفاع ضغط الدم الكامل (140/90 ملم زئبق أو أعلى)، تؤكد الإرشادات الحديثة الصادرة عن الجمعية الأوروبية لأمراض القلب بأن حتى ارتفاع ضغط الدم (120-139 انقباضي و70-89 انبساطي) يحمل خطرًا متزايدًا.

يُوصي الأطباء بتغييرات في نمط الحياة، وخاصةً النظام الغذائي وممارسة الرياضة، كخطة علاجية أولية، لكن المرضى، وحتى مُقدمي الرعاية الصحية، غالبًا ما يفتقرون إلى إرشادات واضحة ومحددة حول الأطعمة التي تُحدث فرقًا حقيقيًا، تُساعد نتائجنا في سد هذه الفجوة من خلال إظهار أن زيادة تناول الفلافان-3-أول من خلال الأطعمة اليومية قد تُوفر طريقة بسيطة، ومُثبتة علميًا لدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ماذا عن المكملات الغذائية؟

اختبرت بعض الدراسات المكملات الغذائية أو مركبات الفلافان-3-أولز المعزولة، ولكن هذه الدراسات أظهرت عمومًا تأثيرات أقل من الأطعمة الكاملة كالشاي أو الكاكاو، قد يعود ذلك إلى أن المركبات المفيدة الأخرى في الأطعمة الكاملة تعمل معًا، مما يعزز الامتصاص والفعالية.

في الوقت الحاضر، يبدو من الأكثر أمانًا وفعالية التركيز على الحصول على الفلافان-3-أولز من الأطعمة بدلاً من المكملات الغذائية ذات الجرعات العالية، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون الأدوية، نظرًا لعدم فهم التفاعلات بشكل كامل.

تشير الدراسات التي راجعناها إلى أن تناول 500-600 ملج من الفلافانول-3-أولز يوميًا قد يكون كافيًا لرؤية الفوائد، يمكنك تحقيق ذلك بمزج كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر أو الأسود، وحصتين أو ثلاث حصص (حوالي 56 جرامًا) من الشوكولاتة الداكنة، أو ملعقتين أو 3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو، وتفاحتين أو ثلاث تفاحات، بالإضافة إلى فواكه أخرى غنية بالفلافانول-3-أولز مثل العنب والكمثرى والتوت.

لذا، فإنّ التبديلات اليومية البسيطة، مثل استبدال وجبة خفيفة سكرية بتفاحة وقطعة من الشوكولاتة الداكنة أو إضافة كوب إضافي من الشاي، قد تُحسّن صحة قلبك تدريجيًا مع مرور الوقت، ولأنّ محتوى الفلافان-3-أولز قد يختلف من طعام لآخر، فإنّ مراقبة ضغط دمك في المنزل قد تساعدك على معرفة ما إذا كان يُحدث فرقًا.

هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث، لا سيما على مرضى السكري، حيث كانت النتائج أقل اتساقًا، كما نحتاج إلى فهم أفضل لكيفية تفاعل الفلافان-3-أولز مع الأدوية، وما إذا كان من الممكن تحقيق فوائد أكبر عند دمجها مع عادات صحية أخرى.

لكن الأدلة الآن قوية بما يكفي للتوصية بتناول الأطعمة الغنية بالفلافانول كجزء من نظام غذائي صحي للقلب، وبينما يسعى الأطباء إلى استراتيجيات نمط حياة عملية وبأسعار معقولة للمرضى، تُقرّبنا هذه النتائج من فكرة استخدام الطعام كدواء.

بالطبع، الفلافان-3-أولز ليست حلاً سحريًا، فهي لن تُغني عن الأدوية للجميع، ولكن عند دمجها مع عادات صحية أخرى، قد تُقدم دفعة قوية ولذيذة لصحة القلب والأوعية الدموية، وعلى عكس العديد من صيحات الموضة الصحية، لا يتعلق الأمر بالأطعمة الخارقة الغريبة أو المساحيق باهظة الثمن، بل يتعلق بالأطعمة التي يستمتع بها الكثير منا، والتي نستخدمها بوعي أكبر.