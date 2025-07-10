7 أطعمة تُبقي أطفالك منتعشين في الصيف .. تعرفي إلى فوائدها وطريقة تحضيرها

1. حضّري مصاصة الشمام في البيت

حضّري مصاصة الشمام في البيت

2. حضّري ميلك شيك المانجو

حضّري ميلك شيك المانجو

3. اصنعي عصيراً من ماء جوز الهند

اصنعي عصيراً من ماء جوز الهند

4. حضّري مكعبات الزبادي

حضّري مكعبات الزبادي

5. قدّمي سيخ الفاكهة

قدّمي سيخ الفاكهة

6. حضّري آيس كريم عصير البطيخ

حضّري سموذي عصير البطيخ

7. نفّذي فكرة سلطة الفواكه المبردة

نفذي فكرة سلطة الفواكه المبردة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 07:19 صباحاً - الأطفال الصغار دائمو الحركة. إذا لم يكن شربهم للماء كافياً، ولم تكن وجباتهم الأساسية أو وجباتهم الخفيفة تُرطب أجسامهم بما يكفي، فقد يُصابون بالجفاف. مع ارتفاع درجات الحرارة، من المهم تكملة نظامهم الغذائي بأطعمة مُرطبة ومُغذية، بالإضافة إلى شرب الكثير من الماء، إليك هذه الـ 7 اقتراحات التي تنعش أطفالك في الصيف، وتمنع، كما يضعها خبراء التغذية.لتسهيل الصيف على أطفالنا، تعمل المراوح والمكيفات والمبردات بكامل طاقتها، وتُعاد تعبئة زجاجات المياه بانتظام، ويُطلب الاستحمام بالماء البارد في نهاية كل جلسة لعب.هذا صحيح. لكن برأي الخبراء، إن صغارنا أكثر عرضة للجفاف من البالغين الذين يتمتعون بمساحة سطح الجسم الأكبر لكل كيلوغرام من الوزن، وقلة التعرق، وقلة تحمل الحرارة.مع أن الماء هو أفضل طريقة للحفاظ على رطوبة طفلك، إلا أن معظم الأطفال لا يأخذون إشارات أجسامهم على محمل الجد بما يكفي لأخذ فترات راحة منتظمة لشرب الماء أثناء جلسات اللعب النشط. لذلك، من المهم بنفس القدر تزويدهم بأطعمة غنية بالماء خلال اليوم، لذلك جمعت لك "الخليج 365 وطفلك"، بعض أفكار الأطعمة الصيفية الرائعة للحفاظ على صحة أطفالك الصغار.بالإضافة إلى حقيقة أن البطيخ يحتوي على 90٪ من الماء، فهو مصدر رائع لفيتامينات C و A. كما يساعد الشمام على تقوية الجهاز المناعي عند الأطفال، لاحتوائه على فيتامين سي وفيتامين أ، اللذين يساهمان في تعزيز قدرة الجسم على مكافحة البكتيريا والفيروسات. وفي دراسة سابقة، وجد الباحثون أن فيتامين سي ساهم في تقليل الفترة الزمنية لنزلات البرد عند الأطفال بنسبة 14%.لتحضير المصاصة، اقطعي لب الشمام عن قشرته وضعِيه في الخلاط. لا حاجة لإضافة السكر، فالشمام حلوٌ بطبيعته. إذا فضّل طفلك حلاوةً أكثر، أضيفي ملعقةً صغيرةً من العسل. اخلطي المكونات جيداً. ثم صبّي الخليط في قالب المصاصة . جمّده طوال الليل أو لمدة ست ساعات على الأقل.ملاحظة: لا تطعمي العسل للأطفال من دون سن 12 شهراً لأنه قد يحتوي على جراثيم بكتيرية يمكن أن تسبب التسمم الغذائي عند الرضع.تعد المانجو من الإضافات الرائعة التي يمكن أن يستفيد منها الطفل بمجرد بدايته في تناول الأطعمة الصلبة للرضع أو شبه الصلبة؛ لأنها من الفاكهة المغذية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن المهمة لنمو الطفل، بالإضافة إلى كونها مصدراً طبيعياً للسكريات والكربوهيدرات التي تمده بالنشاط طوال اليوم. كما تحتوي المانجو والحليب قليل الدسم على ما يصل إلى 83% و91% من محتوى الماء.إن تحضير ميلك شيك المانجو أمر بسيط للغاية، وهناك مجال لإجراء التعديلات الخاصة بك أيضاً، امزجي قطع المانجو مع كوب من الحليب البارد (يفضل أن يكون مغلياً ومبرداً). يمكنك أيضاً إضافة القليل من الكاجو لمزيد من البروتين، أو رشة من الفانيليا أو رشة من مسحوق الهيل لنكهة مميزة، أو السكر أو العسل لإضفاء حلاوة.إذا كان طفلك يقضي ساعات طويلة في الخارج، يمكنك وضع المشروب في زجاجة موثوقة مع كيس بارد للحفاظ عليه بارداً.ملحوظة: إذا كان عمر طفلك أقل من 12 شهراً، استخدمي الحليب الصناعي أو حليب الأم كبديل لحليب الحيوانات.يمكن أن يوفر ماء جوز الهند العديد من الفوائد الصحية لطفلك، فهو مصدر للطاقة، إذ يحتوي ماء جوز الهند على الكربوهيدرات التي يمكن أن تمد طفلك بالطاقة اليومية، وتشعره بالانتعاش. حيث يوفر الماء والمغذيات: فهو مصدر غني بالبوتاسيوم، والصوديوم، الكالسيوم، والحديد، والفوسفور، والمغنيسيوم، والمنغنيز اللازمة لصحة طفلك.ومرطب للجسم خلال أشهر الصيف، فهو يعد من المشروبات المنعشة لجسم طفلك، والغنية بالمغذيات.يحسّن الهضم والامتصاص: يحتوي جوز الهند على الألياف الغذائية ما يمنع عسر الهضم، والإصابة بالإمساك عند الأطفال، كما أنه من المشروبات الغنية بالأحماض الأمينية الضرورية لنمو طفلك.وهل تعلمين أن جوز الهند يحتوي على ٩٥٪ ماء وهو غنيٌّ أيضاً بالإلكتروليتات؟ لهذا السبب يُعدّ المشروب المثالي للأطفال. إذا واجهت صعوبة في جعل طفلك يشرب ماء جوز الهند كما هو، فضعي في الخلاط، كوباً من ماء جوز الهند، ولب جوز الهند الطري، وكوباً من فاكهتك أو توتك المفضل (الفراولة أو البطيخ أو الرمان المجمد والطازج مناسب)، وبذور الشيا. واخلطي المكونات جيداً.كما يمكنك إضافة السكر أو العسل، إن لزم الأمر. صبّي المشروب في كوب باستخدام ماصة ليستمتع به طفلك.الزبادي، الذي يحتوي على 88% من الماء وأكثر من 8 جرامات من البروتين (لكل 245 جراماً)، هو المنقذ الأصلي للجوع بالنسبة للأطفال. وهو يدعم صحة الجهاز الهضمي والتقليل من الإصابة بالإسهال، أو الإمساك، أو غيرها من مشكلات الجهاز الهضمي. ويدعم صحة العظام والوقاية من الإصابة بهشاشة العظام، ويعزز من صحة الجهاز المناعي والتقليل من احتمالية الإصابة بالعديد من الأمراض عند الأطفال. بناء العضلات والحفاظ على قوتها وصحتها.إذا كان لديك بعض الفواكه الموسمية، فإن مكعبات الزبادي هي أسهل شيء يمكنك صنعه، امزجي ملعقة كبيرة من شراب القيقب في كوب من الزبادي. اسكبيه على صينية خبز مبطنة بورق زبدة. وزّعي الخليط بالتساوي في وعاء، قطّعي الفواكه: نفضل الفراولة والتوت الأزرق والكيوي. غطِّي الزبادي بالفواكه المقطعة، ثم جمّديه طوال الليل. بعد تجميدها، أخرجي الصينية من الثلاجة وفتّتي الزبادي المجمّد برفق. قدّميها فوراً.الفواكه الموسمية هي أفضل الوجبات الخفيفة للأطفال. إنها تساعد في الحفاظ على صحتهم في الموسم؛ ولها قيمة غذائية عالية؛ وهي أرخص من الفواكه خارج الموسم.يُفضل تناول أسياخ الفاكهة طازجة. لذا، جهّزي جميع مكوناتك. اغسلي جميع الفواكه (الخيار المناسب: الموز، العنب الأخضر والأسود، الأناناس، المانجو، الكيوي، شرائح البرتقال، الفراولة) وقطّعيها إلى مكعبات. ثبّتي الفواكه في سيخ خشبي. يمكنك جعل الأمور مثيرة للاهتمام عن طريق وضع بعض الشوكولاتة المذابة على السيخ.ما هي الفاكهة الصيفية التي تحتوي على الماء، وتتكون من ٩٢٪ ماء؟ هي فاكهة البطيخ بالتأكيد، وهو غني بفيتامين سي، الذي يساعد على حماية صحة الخلايا، والليكوبين الذي يحمي من السرطان ويمنح البطيخ والطماطم وغيرهما اللون الأحمر، فضلاً عن مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي تحافظ على صحة القلب وتدفق الدورة الدموية بالجسم بشكل سليم.إليكِ طريقة تحضير عصير البطيخ للأطفال: جمّدي كوبين من قطع البطيخ الخالية من البذور. اخلطي مكعبات البطيخ المجمدة مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وبعض العسل، وثلثي كوب من الماء حتى يصبح المزيج ناعماً. جمّديه لمدة عشر دقائق أخرى في علبة وجبات خفيفة. قدّمي مغرفة لطفلكِ في وعاء. لكن كثرته قد تسبب سيلاناً في الأنف، غثيان، وطفح جلدي عند الأطفال، انتبهي إلى هذه الأعراض التي لو أصيب طفلك بها عليك اللجوء إلى الطبيب.تحتوي الفاكهة أيضاً على فيتامين ج، الذي يُساهم في تجدد ونمو خلايا الجسم، وله دورٌ في تسريع عملية التئام الجروح عند الأطفال، والمحافظة على صحة الأسنان واللثة، كما أنها قليلة باحتوائها على الدهون والأملاح، وخالية من الكوليستيول، وتحتوي على البوتاسيوم، والألياف الغذائية، والفولات بكميات جيدة، إذا كان لديك الكثير من الفواكه الناضجة في مطبخك ولا تعرفين ماذا تفعلين بها، فهذه الوصفة تناسبك.قطّعي الفاكهة (نحب التوت الأزرق، والكيوي، والأناناس، والتفاح، والموز، والبرتقال، والمانجو، والعنب) وأضيفيها إلى علبة وجبات خفيفة كبيرة، إذا رغبت، يمكنك خلط الفاكهة برفق في زبادي مُنكّه قليلاً بالفراولة المجمدة أو محلّى قليلاً بشراب القيقب أو العسل. ثم اتركي السلطة تبرد في الثلاجة لمدة ساعة.أطعمة صيفية تمد طفلك بالطاقة والحيوية اعرفيها واحرصي عليها*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص