أخطاء لا ترتكبيها عند استخدام الحليب الصناعي لرضيعك

مم يتكون الحليب الصناعي؟

الرضعة الصناعية

اعلمي أن الحليب الصناعي وهو الخيار الثاني وليس البديل عن حليب الأم هو عبارة عن غذاء مصنّع بواسطة الإنسان ويتم تصميمه وتسويقه من أجل تغذية الرضع ولظروف خاصة، والذين تقل أعمارهم عن السنة، أي عن 12 شهراً، حيث إن الطفل بعد إتمامه عمر السنة يستطيع أن يشرب الحليب البقري السائل أو المجفف الكامل الدسم، وأي نوع آخر من أنواع الحليب دون أن يُصاب بأي مشاكل هضمية مثل الإسهال وعسر الهضم، وعلى العكس من الرضع الصغار الذين يقل عمرهم عن عمر السنة، حيث يجب أن يتوافر مواصفات معينة وخاصة في ما يعرف بالحليب الصناعي القياسي المناسب والمخصص لتغذيتهم.

لاحظي أن المكون الأساسي للحليب الطبيعي والصناعي هو الماء، حيث يحتوي الحليب الصناعي على 85% من تكوينه على الماء ثم يتم إضافة بروتين مستخلص من حليب البقر، إضافة إلى الفتيامينات، حيث إن البروتين الحيواني الصحي يُسهم في بناء الكتلة العضلية في جسم الإنسان، وفي بعض الأحيان يصنع ويصمم حليب الرضع، بحيث يكون خالياً من اللاكتور، وفي أحيان أخرى يتم تصنيعه من بروتين حليب الصويا، كما أن هناك تركيبة خاصة من الحليب الصناعي تعرف بتركيبة "ريفلكس" وهي تخصص لبعض الرضع الذين يصابون بالارتجاع المريئي الذي يهدد صحتهم ويوصف لهم بديلاً عن حليب الأم، حيث يتم في هذه الحالة تركيز معدلات نشا الأرز إضافة إلى أن هناك نوعاً من الحليب الصناعي المخصص للخدج والمبتسرين والمواليد المنخفضي الوزن عند ولادتهم والذين يكونون بحاجة لرعاية وتغذية خاصة.

شروط مهمة تخص علبة الحليب الصناعي لكي لا يفقد فوائده

الرضاعة الصناعية

احذري من فتح علبة الحليب الصناعي ثم وضعها في الثلاجة، فهذا أكبر خطأ من الممكن أن ترتكبه الأم، فيجب أن يُحفظ الحليب الصناعي في مكان جاف وبدرجة خرارة عادية لا هي باردة ولا حارة. اكتبي من خلال لاصق تاريخ فتح علبة الحليب الصناعي وقومي بلصق هذه الورقة على جانب العلبة أو فوق الغطاء، لأن علبة الحليب الصناعي يجب أن تبقى صالحة للاستخدام لمدة شهر واحد فقط من تاريخ فتحها. لا تتركي الملعقة الخاصة بمكيال الحليب داخل العلبة على الإطلاق، ولكن يجب أن تضعيها في غلاف من النايلون المعقم خارج العلبة لكي لا تكون مصدراً لإدخال الميكروبات والجراثيم إلى داخل علبة الحليب فتتسبب في فساد الحليب وإصابة الطفل بأعراض هضمية تضر صحته. اهتمي بغسل يديك جيداً بالماء والصابون قبل فتح علبة الحليب الصناعي، وذلك لمدة عشرين ثانية وتحت الماء الجاري، ويجب أن تغسليهما أثناء تحضير الرضعة لطفلك، وهذه من أهم شروط الحفاظ على صحة طفلك عند اختيار خيار الرضاعة الصناعية من أجل تقليل أضرار فقده لحليب الأم. احذري استخدام أي مكيال آخر لإعداد الرضعة غير المكيال المخصص لنوع الحليب، ولا تتركي أي ملعقة داخل علبة الحليب، خاصة لو كانت مبللة بالماء، ويجب أن تغلقي العلبة فوراً بمجرد أن تحصلي على المكيال المناسب لإعداد الرضعة.

نصائح عند إعداد الرضعة الصناعية للرضيع

رضيع يرضع من القنينة

امتنعي تماماً عن تغيير جرعة الحليب، فيجب أن تكوني ملتزمة بالمعيار الذي أخبرك به الطبيب أو المعيار المدون على جانب علبة الحليب، ولا تستمعي لنصائح الأمهات الأخريات اللواتي ينصحن بتقليل الماء مثلاً من أجل زيادة وزن الرضيع أو منع إصابته بالإسهال، فسوف يحدث العكس تماماً لأن تخفيف أو تركيز الحليب الصناعي سوف يتسبب بأعراض مرضية للرضيع ومنها الإسهال.

اعلمي أنك في حال تقليل كمية الماء اللازمة لإعداد الرضعة فسوف يؤدي ذلك لحدوث مشاكل في الكليتين عند الطفل، إضافة لتعرضه لخطر الجفاف.

امتنعي تماماً عن توسيع حلمة قنينة الرضاعة لكي تسرعي من إرضاع الطفل، بحيث يرضع في وقت أقل فهذه خطوة خاطئة تؤدي إلى إصابة الطفل بالاختناق في حالات كثيرة، وقد تؤدي إلى تسرب الحليب إلى الرئتين مما يهدد حياته.

قومي بغلي الماء المعد للرضعة واتركيه حتى يبرد إلى درجة الحرارة المناسبة وتعلمي من طبيبك طريقة اختبار درحة حرارة الماء قبل إعداد الرضعة.

قومي برج قنينة الرضاعة بشكل دائري وليس عن طريق خفقها من أعلى إلى الأسفل لأن ذلك يؤدي إلى فساد الحليب، بحيث ينفصل عن الماء وبعد أن تقومي برجها يمكنك اختبار درجة حرارة الحليب عن طريق إسقاط قطرة على راحة يدك العلوية.

اعلمي أن قنينة الرضعة سوف تبقى صالحة للاستخدام لمدة ساعتين بعد إعدادها بشرط وجودها في درجه حرارة الغرفة، وفي حال قمتِ بوضعها في الثلاجة فسوف تبقى صالحة للاستخدام لمدة أربع وعشرين ساعة، ويمكنك إخراجها حين يحتاجها الطفل وتسخينها عن طريق الحمام المائي الدافئ مع ملاحظة عدم دحول الماء من فحتة الحلمة الصناعية.

امتنعي تماماً عن تسخين قنية الرضاعة بواسطة الميكرويف، كما يجب أن تمتنعي عن إعداد الرضعة قبل وقت سابق ووضعها في حقيبة الطفل المخصصة للخروج به من المنزل، بل يجب أن تحملي معك الحليب والماء كل على حدة ويتم إعداد الرضعة عند اللزوم.

لاحظي أنه في حال قيام الرضيع بالرضاعة من القنينة، فيجب أن تتخلصي مما تبقى مها بعد ساعة من انتهاء رضاعته ويجب عدم إعادة تقديمها للرضيع، حيث إن لعاب الرضيع يكون قد تسرب إلى داخل الحليب من خلال الحلمة الصناعية، مما يؤدي إلى دخول نسبة كبيرة من البكتيريا التي تؤدي إلى فساد الحليب وإصابة الرضيع بأمراض هضمية في حال إعادة تناول الحليب ثانية.

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 07:19 صباحاً - لا زالت توصيات الأطباء وأخصائيو الرضاعة وتغذية الرضع يوصون بضرورة الحرض على الرضاعة الطبيعية كطريقة أو خيار أول لتغذية الرضيع منذ لحظات الولادة نظراً لما تحققه الرضاعة الطبيعية من فوائد سواء للطفل أو للأم وعلى المستويين الصحي والنفسي، ولكن قد تحدث بعض الظروف التي تضطر الأم للجوء إلى الرضاعة الصناعية كخيار ثانٍ بعد الرضاعة الطبيعية.عندما تقرر الأم استخدام الرضاعة الصناعية لطفلها خصوصاً في الأشهر الأولى الستة من حياته وقبل إدخال أصناف الطعام التكميلي، فيجب أن تراعي عدة نصائح وشروط، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية الرضاعة الدكتورة وفاء عبيد، حيث أشارت إلى ألكي تحافظي على صحته ومنها طريقة حفظ الحليب الصناعي وإعداد الرضعة في الآتي:قد يهمك أيضاً: ما هي الرضاعة العكسية عند الطفل والتي تزعج وتقلق الأم؟*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.