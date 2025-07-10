شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الحر الشديد أثناء العمرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوافد العديد من المسلمين على المملكة العربية السعوية لأداء مناسك العمرة التى انطلق موسمها فى أعقاب موسم الحج .

وللوقاية من الارتفاع الكبير الذى تشهده درجات الحرارة فى هذه الفترة ، وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية نصائح للمعتمرين القادمين إلى الحرمين الشريفين، داعيةً إلى اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الصيف.

يلأتى فى مقدمتها ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا وقت الظهيرة، بالإضافة إلى استخدام المظلات عند التنقل بين المشاعر أو أثناء الانتقال داخل ساحات الحرم.

وشددت الوزارة أيضاً على أهمية الإكثار من شرب المياه والسوائل للحفاظ على توازن الجسم، وتجنّب الملابس الثقيلة التي تساهم في رفع درجة حرارة الجسم والتعرّض للإجهاد الحراري.

تأتي هذه التوعية ضمن الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة لضمان أداء المناسك بأمان وطمأنينة، في بيئة صحية منظمة تراعي احتياجات الزائرين من مختلف دول العالم، ومن جانبها أكدت الوزارة أن صحة ضيوف الرحمن تأتي في مقدمة أولوياتها.