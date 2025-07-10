شكرا لقرائتكم خبر عن المكملات الغذائية قد تسبب فشل الكبد.. بشرط واحد والان مع تفاصيل الخبر

حتى مع اتباع أفضل الأنظمة الغذائية الصحية، قد نعجز أحيانًا عن تزويد أجسامنا بالمعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية، ولذلك، نلجأ غالبًا إلى المكملات الغذائية لتعزيز طاقتنا أو حتى لدعم أهداف إنقاص الوزن، مع ذلك، ليست جميع المكملات الغذائية آمنة، وبعضها قد يُلحق الضرر بالكبد، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هي المكملات الغذائية؟

المكملات الغذائية هي ما نتناوله للحصول على الفيتامينات والمعادن والأعشاب والأحماض الأمينية ومواد أخرى، ويُقال إنها مفيدة إذا لم نتمكن من تحقيق أهدافنا الغذائية من خلال الطعام فقط، وتتوفر هذه المكملات بأشكال مختلفة، مثل الأقراص والكبسولات والمساحيق والسوائل، ومن الأمثلة الشائعة فيتامين د والكالسيوم ومستخلص الشاي الأخضر والكركم ومكملات بناء الأجسام، وفي حين أن العديد من المكملات الغذائية مفيدة بالفعل، إلا أن بعضها يحتوي على مكونات قد تضر الكبد، وخاصة عند تناولها بكميات كبيرة، أو بدون استشارة الطبيب.

كيف يمكن للمكملات الغذائية أن تضر الكبد؟

الكبد عضو مهم مسئول عن تصفية السموم ومعالجة العناصر الغذائية، وعند زيادة نشاطه، قد تتلف خلايا الكبد، مما يؤدي إلى التهاب الكبد، أو تندبه، أو في الحالات الشديدة، فشل الكبد، وهو فشل غالبًا ما يكون غير قابل للشفاء.

كيف يمكن للمكملات الغذائية أن تضر الكبد؟

المكونات السامة: تحتوي بعض المكملات الغذائية على مركبات سامة بشكل مباشر لخلايا الكبد.

غير مُنظمة: على عكس الأدوية الموصوفة طبيًا، لا تخضع المكملات الغذائية لرقابة صارمة، وهذا يعني أن معظمها متوفر بدون وصفة طبية في الصيدليات المحلية، دون الحاجة إلى وصفة طبية.

الاستخدام طويل الأمد: تناول كميات كبيرة أو استخدام المكملات الغذائية لفترة طويلة يمكن أن يضع ضغطًا على الكبد، مما قد يؤدي في النهاية إلى تلفه.

المنتجات متعددة المكونات: تحتوي المكملات الغذائية المخصصة لفقدان الوزن أو كمال الأجسام غالبًا على مكونات يمكن أن تلحق الضرر بالكبد.

علامات وأعراض تلف الكبد

قد يتطور تلف الكبد الناتج عن المكملات الغذائية ببطء، وقد يصعب اكتشافه مبكرًا، وتشمل الأعراض الشائعة:

اصفرار الجلد أو العينين (اليرقان).

ألم أو رقة في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

تورم أو انتفاخ البطن.

بول داكن أو براز شاحب.

الغثيان أو القيء أو فقدان الشهية.

فقدان الوزن.

التعب أو الضعف.

الارتباك.

لماذا لا تكون المكملات الغذائية آمنة دائمًا؟

لا تكون المكملات الغذائية آمنة في الغالب لعدة أسباب على النحو التالى:

يمكن بيع معظم المكملات الغذائية دون إجراء اختبارات سلامة شاملة.

قد لا تُدرج الملصقات جميع المكونات أو الآثار الجانبية المحتملة، وحتى لو كانت كذلك، فإن الكتابة تكون صغيرة جدًا لدرجة أن معظم الناس يتجاهلونها أو يملون منها.

لا يتم الإبلاغ عن التفاعلات العكسية عادةً.

يمكن أن تختلف جودة وتركيز المكونات على نطاق واسع.

كيفية استخدام المكملات الغذائية بأمان؟ إذا اخترت تناول المكملات الغذائية، فاتبع نصائح السلامة التالية لحماية الكبد من أي أضرار متوقعة:

استشر طبيبك: تحدث دائمًا إلى طبيبك قبل البدء في تناول أي مكمل، حتى لو لم تكن تعاني من مشكلات في الكبد.

مكونات البحث: تعرف على المخاطر والفوائد المحتملة لكل مكمل.

تجنب الجرعات العالية: لا تتجاوز الكميات الموصى بها أو تتناول مكملات متعددة تحتوي على نفس المكونات.

راقب الأعراض: كن منتبهًا لعلامات مشكلات الكبد وتوقف عن الاستخدام إذا ظهرت أي أعراض.

اختر العلامات التجارية ذات السمعة الطيبة: قم بشراء المكملات الغذائية من الشركات الموثوقة فقط.

تجنب منتجات إنقاص الوزن أو بناء الأجسام التي تحتوي على مكونات متعددة: غالبًا ما ترتبط بمشكلات في الكبد.