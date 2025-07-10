شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق سهلة لحرق الدهون دون اتباع دايت والان مع تفاصيل الخبر

يشعر الكثيرون بالملل من اتباع الدايت، وهناك عدد من الطرق البسيطة والسهلة لحرق الدهون دون الخضوع لريجيم أو تتبع نظامك الغذائي، وفى هذا التقرير نتعرف على 8 طرق لحرق الدهون دون اتباع دايت أو ريجيم، وفقاً لموقع "تايمز ناو".

اشرب الماء المثلج أول شىء فى الصباح

يحرق جسمك الكثير من السعرات الحرارية حسب درجة حرارته، لذلك، هناك بعض الحيل التي تُحقق نتائج رائعة، شريطة استخدامها بالطريقة الصحيحة. ابدأ يومك بحوالي ٤٧٠ مل من الماء البارد يوميًا، سيساعدك هذا على حرق الدهون.

قف أثناء التحدث على الهاتف

عندما تكون مشغولاً بمكالمة وتتحدث بحماس، قف بدلاً من الجلوس، سيساعدك هذا على حرق المزيد من السعرات الحرارية، يمكنك أيضاً ممارسة رياضة المشي القصيرة أو تمارين الكارديو، لتصبح هذه الرياضة نشاطك اليومي.

حافظ على برودة منزلك قليلاً

عندما تكون درجة الحرارة بين ٢٠ و٢١ درجة مئوية، يُجبر ذلك جسمك على بذل جهد كبير للحفاظ على دفئه هذا يُعزز عملية الأيض لديك بشكل تدريجي طوال اليوم.

امضغ العلكة بين الوجبات

يساعد ذلك على خداع معدتك وإشعارها بالشبع، وفي الوقت نفسه، تُساعد حركة الفك على حرق السعرات الحرارية مع إبقاء فمك مشغولاً، واختر علكة خالية من السكر.

استخدم أطباقاً وأوعية أصغر حجماً

هذه خدعة بصرية تُساعد عقلك على الاعتقاد بأنك تأكل أكثر مما تأكله بالفعل، ولكن بالنسبة لوزنك، فهي تُساعد على تقليل حجم الحصص..

نم في غرفة مظلمة تمامًا

النوم الجيد يعني توازنًا هرمونيًا وطريقة أسهل لحرق الدهون.

أضف القرفة إلى قهوتك

هذه خدعة لطيفة ولذيذة تساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ستستمتع بطعم قهوتك الرائع بينما تعمل معدتك في الخلفية.