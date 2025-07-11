شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بذور صحية لتحسين صحة جهازك الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

تتميز البذور بغناها بالعناصر الغذائية، وهي مصدر رائع للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، والتي تُساعد جميعها في الحفاظ على صحة أمعائك، في هذا التقرير نتعرف على كيف يُمكن لثلاث بذور أن تُحسّن عملية الهضم، بحسب موقع "تايمز ناو".

وفقًا للدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي بجامعتى هارفارد وستانفورد، فإن 3 بذور غنية بالألياف والدهون الأحادية غير المشبعة الصحية، والدهون المتعددة غير المشبعة، والعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة - يمكن أن تُحسّن صحة أمعائك.

بذور الكتان

تُعد بذور الكتان، الغنية بالألياف، من أفضل الأطعمة لصحة أمعائك، وهي مصدر رائع للألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة حمض ألفا لينولينيك، أو ALA، ومع ذلك، توجد دهون أوميجا 3 داخل القشرة الخارجية الليفية للبذور، والتي يصعب على الإنسان هضمها لذلك، إذا كنت ترغب في زيادة مستويات أوميجا 3 لديك، فمن الأفضل تناول بذور الكتان المطحونة.

تحتوي حصة 28 جرامًا من بذور الكتان على مزيج غني من العناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين والمنغنيز والمغنيسيوم.

تحتوي بذور الكتان أيضًا على العديد من البوليفينولات المختلفة، وخاصةً الليجنان، التي تعمل كمضادات أكسدة مهمة في الجسم.

بذور الشيا

تمتص هذه البذور ما يصل إلى 12 ضعف وزنها من الماء، وتشكل قوامًا هلاميًا، مما يساعدك على الحصول على حركة أمعاء ممتازة، تشبه بذور الشيا بذور الكتان إلى حد كبير، فهي مصادر غنية بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية، إلى جانب عدد من العناصر الغذائية الأخرى مثل البروتين وفيتامين ب1 والمغنيسيوم.

كما أنها غنية بالعديد من البوليفينولات المضادة للأكسدة المهمة، ووفقًا للدراسات، فإن تناول بذور الشيا يساعد على زيادة حمض ألفا لينوليك (ALA) في الدم، وهو حمض دهني مهم من أوميجا 3 يساعد على تقليل الالتهابات.

وتشير الدراسات إلى أن بذور الشيا قد تقلل الشهية وتساعد في الحفاظ على مستويات السكر والكوليسترول في الدم ضمن المعدلات الطبيعية.

بذور السمسم الأسود

يشيع استهلاك بذور السمسم الأسود في آسيا، وكذلك في الدول الغربية، حيث تُستخدم في أطباق متنوعة ومثل البذور الأخرى، فهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك النحاس والمنغنيز وأحماض أوميجا 6 الدهنية. تساعد الألياف الموجودة في بذور السمسم على تعزيز سلاسة حركة الأمعاء، كما أنها تحتوي على المغنيسيوم، الذي يُرخي عضلات الأمعاء، مما يُحسّن حركة الطعام في الجهاز الهضمي.

ووفقًا للدراسات، فإن بذور السمسم الأسود غنية بالليجنان، وخاصةً نوع يُسمى سيسامين، والذي تُحوّله بكتيريا الأمعاء إلى نوع آخر من الليجنان يُعرف باسم إنتيرولاكتون، يعمل إنتيرولاكتون كهرمون الإستروجين، وقد ارتبط انخفاض مستوياته في الجسم عن المعدل الطبيعي بأمراض القلب وسرطان الثدي.