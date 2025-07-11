كيف يؤثر استخدام التكنولوجيا المفرط على طفلك؟ وما يجب فعله

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 08:57 صباحاً - تؤثر التكنولوجيا على الأطفال بشكل إيجابي وسلبي على حد سواء، فهي توفر فرصاً للتعلم والترفيه، وزيادة الإبداع، ومن ناحية أخرى قد تسبب العديد من المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية، أبرزها تأخر الكلام، وإصابة بعض الأطفال بالاضطرابات العقلية، وذلك إذا تم استخدامها بشكل مفرط أو غير مراقب.

لذا، يجب استخدام الأدوات الإلكترونية تحت إشراف الوالدين، ولكل أم؛ إليكِ أبرز الإيجابيات والسلبيات فيما يتعلق باستخدام طفلك للأجهزة الإلكترونية.

تأخر الكلام

​ الإفراط في استخدام التكنولوجيا يسبب تأخر الكلام - الصورة من موقع AdobeStock

يعدّ التأثير الأبرز للأجهزة الإلكترونية في نمو الطفل؛ هو احتمال تسببها في تأخر الكلام لدى بعض الأطفال. فكلما ازداد الوقت الذي يقضونه في اللعب باستخدام هذه الأجهزة؛ قلّت الأنشطة الاجتماعية التي تحفّز مهارات التواصل لديهم، ما يؤدي بالتالي إلى ضعف مهارات التحدث واكتساب اللغة.

على الجانب الآخر، يلاحظ أن حصيلة المفردات اللغوية لدى الأطفال الذين يفرطون في استخدام الأجهزة الإلكترونية تكون أقل، مقارنة بأقرانهم الذين يقل لديهم وقت استخدام هذه الأجهزة.

ويجب الانتباه إلى أن نقص المفردات والتواصل الاجتماعي يمكن أن يؤثر أيضاً على قدرة الطفل على التعبير عن احتياجاته ورغباته لفظياً، بحيث يميل الأطفال إلى التعبير عن إحباطهم من خلال حركات الجسم، على سبيل المثال؛ من خلال نوبات الغضب.

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اضطرابات عقلية

إن التأثير الآخر لاستخدام الأجهزة الإلكترونية في مرحلة الطفولة المبكرة يتمثل في خطر التسبب بمشكلات في الصحة العقلية؛ إذا جرى استخدامها بشكل مفرط.

يمكن للأجهزة الإلكترونية أن تجعل الأطفال يميلون إلى الخجل، أو القلق، أو الخوف من التفاعل الاجتماعي مع الآخرين بشكل مباشر، وقد يؤدي هذا أيضاً إلى إصابة الأطفال بأعراض الاكتئاب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية قد يؤدي أيضاً إلى زيادة خطر الإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، وجعل الأطفال يواجهون صعوبة في التركيز.

تباعد العلاقة بين الوالدين والأبناء

عندما يصبح الأطفال مدمنين على اللعب بالأجهزة الإلكترونية؛ فإن الوقت الذي يقضونه مع والديهم ينخفض تلقائياً، وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل العلاقة بين الآباء والأبناء. ونتيجة لذلك، يميل الأطفال إلى الانطواء والتردد في التحدث إلى والديهم.

خطر الإصابة بالسمنة

الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية قد يؤثر في الحالة البدنية العامة للطفل؛ إذ إن الأطفال أثناء انشغالهم بهذه الأجهزة لا يميلون إلى الحركة، ونادراً ما يمارسون أي نشاط بدني، ويمكن أن يزيد ذلك من خطر الإصابة بالسمنة عند الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية عند الأطفال قد يسبب أيضاً آلام الظهر، واضطرابات النوم مثل الأرق، واضطرابات المزاج، وصحة العين؛ مثل تعب العين وقصر النظر.

اضطرابات النوم

اجعلي أطفالك يتوقفون عن استخدام الأجهزة الذكية قبل النوم - الصورة من موقع AdobeStock

استخدام الأجهزة الذكية، خاصة قبل النوم، قد يؤدي إلى اضطراب أنماط نوم الأطفال. يمكن أن يؤثر قلة النوم على التركيز والمزاج، والصحة العاطفية بشكل عام.

نصائح لاستخدام الأجهزة الذكية لتنمية الطفل

دور الوالدين في استخدام الأجهزة الإلكترونية في مرحلة الطفولة المبكرة ضروري للغاية. إليكِ أبرز نصائح يجب على الآباء الانتباه إليها عند استخدام الأجهزة الإلكترونية للأطفال، ومنها ما يلي:

وقت الشاشة: حددي مدة استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية حسب أعمارهم. تأكدي من أن وقت الشاشة لا يتجاوز التوصيات، ويمكن تقسيمه إلى 2-3 جلسات يومياً، وفقاً لعمر الطفل، كالتالي:

حددي مدة استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية حسب أعمارهم. تأكدي من أن وقت الشاشة لا يتجاوز التوصيات، ويمكن تقسيمه إلى 2-3 جلسات يومياً، وفقاً لعمر الطفل، كالتالي: من سن 18 إلى 24 شهراً: يجب تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية، مثل التلفاز، أو الكمبيوتر، أو ممارسة الألعاب على الهواتف المحمولة.

من عمر 2 إلى 5 سنوات: الحد الأقصى ساعة واحدة.

العمر فوق الـ 5 سنوات: يكون الحد الأقصى ساعتين للاستخدام الترفيهي.

راقبي طفلك: يجب مرافقة الأطفال والإشراف عليهم عند استخدامهم للأجهزة الإلكترونية. يمكن للوالدين أن يسألا طفلهما عن البرامج أو الألعاب أو التطبيقات التي يلعبها خلال اليوم. بعد مشاهدة برنامج أو وسيلة إعلامية، يمكن للوالدين مناقشتها مع أطفالهما.

يجب مرافقة الأطفال والإشراف عليهم عند استخدامهم للأجهزة الإلكترونية. يمكن للوالدين أن يسألا طفلهما عن البرامج أو الألعاب أو التطبيقات التي يلعبها خلال اليوم. بعد مشاهدة برنامج أو وسيلة إعلامية، يمكن للوالدين مناقشتها مع أطفالهما. مناقشة أنواع المحتوى: يجب على الآباء الانتباه إلى تقييمات المحتوى أو البرامج التي يشاهدها أطفالهم. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للوالدين أيضاً مناقشة أنواع المحتوى الذي يمكنهم مشاهدته مع أطفالهما، وتجنّب البرامج أو الوسائط ذات الإيقاع السريع التي يصعب على الأطفال الصغار فهمها.

يجب على الآباء الانتباه إلى تقييمات المحتوى أو البرامج التي يشاهدها أطفالهم. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للوالدين أيضاً مناقشة أنواع المحتوى الذي يمكنهم مشاهدته مع أطفالهما، وتجنّب البرامج أو الوسائط ذات الإيقاع السريع التي يصعب على الأطفال الصغار فهمها. أوقات الطعام: قومي بإيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية عندما يتناول الأطفال الطعام.

في النهاية، لتحسين عملية نمو الطفل وتطوره، يجب على الآباء أن يشاركوا بشكل مباشر، بما في ذلك الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية، والإشراف عليها بالنسبة لأطفالهم. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنتِ تريدين معرفة المزيد من النصائح، لتحقيق أقصى قدر من النمو لطفلك، يمكنك أيضاً استشارة اختصاصي طب الأطفال.

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