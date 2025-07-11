ألغاز ممتعة لأطفالك مستوحاة من أجواء الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 08:57 صباحاً - ما زال فصل الصيف هو فصل المتعة بالنسبة للعائلة، حيث تحل الإجازة الصيفية الطويلة والتي ترغب الأمهات في استغلالها أحسن استغلال، ولا تعد إجازة الصيف بالنسبة للمربين والمهتمين بتربية الطفل وتعليمه مجرد إجازة لقضاء الوقت واللعب، ولكن الأمر يعدو ذلك لكي تكون الإجازة فرصة لكي يثري الطفل معلوماته ويوسع مداركه مما يرفع من مستواه التعليمي.

إذا كان على الأم أن تبحث عن صور وطرق لكي تمتع طفلها خلال الإجازة الصيفية فقد جمعت "الخليج 365 وطفلك" هذه المجموعة الشيقة واللطيفة من الألغاز المرتبطة بالصيف، حيث يقدمها للأطفال والأمهات معلم التربية الأساسية وسيم يوسف وفي حديث خاص، أشار إلى مجموعة من الألغاز الممتعة لأطفالك مستوحاة من أجواء فصل الصيف، حيث المتعة بالإجازة والاستفادة منها بشكل فعال في الآتي:

ما أهمية الألغاز عامة بالنسبة للأطفال؟

الألغاز

اعلمي أن طرح الألغاز على الطفل يثري من معلومات الطفل بطريقة سهلة وبسيطة ويمنح الطفل كمية من المعلومات في شتى المجالات من دون الحاجة إلى الحفظ والتلقين.

لاحظي أنك سوف تضيفين أجواء عائلية جميلة وحميمة بين أطفالك، وسوف تقربين بينهم حين يتعاونون فيما بينهم ويتبادلون الأفكار والآراء بحثاً عن حل لغز محير.

توقعي أن يتحلى طفلك بروح المنافسة الشريفة وأن يصبح متقبلاً للخسارة في حال كنت تعقدين المسابقات بين الأطفال في حل الألغاز وأن ذلك يصقل شخصية الطفل ويربي لديه مكارم الأخلاق بطريقة عملية من دون وعظ مباشر.

اعلمي أنك يمكنك أن تدخلي بعض المعلومات الصعبة على طفلك والتي واجهته خلال العام الدراسي الفائت، لكي تكون على شكل ألغاز سهلة الحل لتثبيت هذه المعلومات، خاصة الألغاز الحسابية التي ترتبط بعمليات الحساب الأساسية، مثل الجمع والطرح والقسمة والضرب.

اعلمي أن طرح الألغاز على طفلك وقيامه بحلها تعد وسيلة من وسائل تعزيز ثقة الطفل بنفسه وشعوره بأنه يمتلك قدرات مميزة بحيث أنه يتحدى الصعاب ويفكر كثيراً ويتخلص من الأفكار السلبية التي قد تداهمه خاصة في مرحلة الطفولة المتأخرة حول فائدته وقيمته في المجتمع.

ألغاز صيفية مرتبطة بفواكه الصيف

البطيخ



ماذا يوجد وسط حبة الخوخ؟

الجواب : حرف الواو، والمتوقع أن يقول لك الطفل بذرة أو نواة، وهنا يكمن عنصر الإثارة والتشويق.

مدينة حمراء سكانها سود وأسوارها خضراء فما هي؟

الجواب: البطيخة.

أنا فاكهة صيفية مرصوصة بشكل عجيب، قد أكون خضراء أو صفراء أو سوداء وحين يجففوني يطلقون علىّ اسم الزبيب فمن أنا؟

الجواب: العنب.

ما هي الفاكهة الصيفية التي يطلق عليها عروس الجنة؟

الجواب : الرمان.

ما هي الفاكهة التي سميت إحدى سور القرآن الكريم باسمها؟

الجواب : التين.

*لاحظي أن طرح الأسئلة والألغاز المرتبطة بالفواكه الصيفية سوف يمنحك فرصة أيضاً لكي يصنف الطفل الفواكه عامة إلى صيفية وشتوية وهي طريقة مهمة من طرق تعليم الطفل بدون تحفيظ وتلقين، ويمكن استثمار هذه الألغاز في جوانب تعليمية أخرى خلال فصل الصيف.

ألغاز صيفية مرتبطة بأوقات الصيف

أشعة الشمس



ما هو الشيء الذي يوجد في الصيف فيحرق جسمك ولكنه يقدم لك مظلة في نفس الوقت؟

الجواب: الشمس.

الشمس تحرق الجسم ولكن نقاط حرف الشين تشبه المظلة.

ما هو الشيء الذي يستحيل أن يسقط في بلادنا صيفاً، ولكنه يسقط في بلاد أخرى؟

الجواب: المطر.

ما هو الشيء الذي يوجد في الصيف والخريف والربيع ولكنة لا يوجد في الشتاء؟

الجواب: حرف الياء.

شيئان يوجدان في الصيف لو غيرت الحرف الأوسط يعني أنك سوف تغير مكانك؟

الجواب: السهر والسفر.

أنا سفينة الصحراء أمشي بلا تعب في الصيف والشتاء فمن أنا؟

الجواب: الجمل.

أنا شيء لا تراه ولكنه يصل إليك ويفيد عظامك وأسنانك حين تتعرض إليه في الصيف وعلى شاطيء البحر خصوصاً، فمن أنا؟

الجواب: فيتامين د الذي نحصل عليه من أشعة الشمس.

ما هو الشيء الذي يوجد في الصيف ثلاث مرات وفي الشتاء خمس مرات؟

الجواب : النقطة.

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