شكرا لقرائتكم خبر عن صحة العظام بعد انقطاع الطمث.. أطعمة تحمي من هشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

انقطاع الطمث مرحلة طبيعية من مراحل التقدم في السن لدى النساء، ويُشير إلى نهاية الدورة الشهرية، خلال هذه المرحلة، يشهد الجسم تغيرًا هرمونيًا ملحوظًا، مما قد يُسبب أعراضًا مزعجة عديدة، مثل الهبات الساخنة، وجفاف المهبل، ومشاكل النوم، وتشوش الذهن، وتقلبات المزاج.

تنخفض مستويات هرمون الإستروجين بشكل كبير لدى النساء في سن اليأس، ووفقا لموقع " womenhealth" يلعب الإستروجين دورًا أساسيًا في الحفاظ على كثافة العظام ، عندما تنخفض مستويات الإستروجين، يختل هذا التوازن، مما يؤدي إلى زيادة امتصاص العظام وانخفاض تكوينها، مما قد يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، لذلك، من الضروري للغاية أن تتبع النساء في سن اليأس نظامًا غذائيًا صحيًا للحفاظ على صحة العظام.

يُعد فيتامين د من العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها النساء خلال فترة انقطاع الطمث، فهو يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، وهو ضروري للحفاظ على صحة العظام، كما يُسهم في صحة العظام بشكل عام، وقد يُساعد في تعويض بعض فقدان العظام الذي يحدث خلال فترة انقطاع الطمث.

أفضل المصادر الغذائية لفيتامين د والكالسيوم

لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام خلال فترة انقطاع الطمث، ينبغي على النساء التركيز على تضمين الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د في أنظمتهن الغذائية، بعض المصادر تشمل:

1. الأطعمة الغنية بالكالسيوم:

منتجات الألبان: الحليب والزبادي والجبن والخضراوات الخضراء مثل: الكرنب، البروكلي، اللفت الأخضر والمكسرات والبذور والتين المجفف.

2. مصادر فيتامين د:

الأسماك الدهنية: السلمون، والماكريل، والسردين، صفار البيض، بجانب التعرض لأشعة الشمس: على الرغم من أنها ليست مصدرًا للغذاء، فإن ضوء الشمس الطبيعي يساعد الجسم على إنتاج فيتامين د الخاص به.

بالإضافة إلى ذلك، تُعزز الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم (مثل المكسرات والبذور) وفيتامين ك (الموجود في الخضراوات الورقية) صحة العظام.