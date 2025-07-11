أسماء بنات مستوحاة من المدن التاريخية في 9 بلدان عربية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 10:27 صباحاً - تُعد المدن التراثية في العالم العربي شاهداً حياً على عظمة الحضارات التي نشأت وتطورت عبر القرون. حيث تمتاز هذه المدن بكونها مزيجاً فريداً من التاريخ، الثقافة، والفن المعماري الذي يروي قصصاً عن العصور الغابرة. فمن شمال إفريقيا إلى بلاد الشام والخليج العربي، تزخر هذه المدن بمواقع تاريخية ومعالم ثقافية ذات قيمة استثنائية، تجعلها وجهات سياحية وثقافية لا تُضاهى. وقد اخترنا لك أبرز المدن التراثية في العالم العربي، التي أطلقت بمعانيها الجميلة على البنات، كل اسم تضمن معناه، وأثره التاريخي، وموقعه الجغرافي.

أسماء بنات مستوحاة من المدن في السعودية

أسماء بنات مستوحاة من المدن في السعودية

موفيّة

اسم يُطلق على البنات في السعودية، وهو كذلك من أسماء المدينة المنورة ومن أسماء البنات الإسلامية من أسماء المدن العربية المميزة، معناه اللغوي يكون التامّة والكاملة.

تهامة

تهامة اسم علم مؤنث عربي من أسماء البنات العربية الحلوة والخفيفة، ومعناه هو اسم منطقة تاريخية تعد من أقاليم شبه الجزيرة العربية، وهي أرض كبيرة تمتد مع السهول الساحلية من شبه جزيرة سيناء إلى أطراف اليمن على امتداد البحر الأحمر.

طِيبة

اسم طَيبة من أسماء البنات الإسلامية الشهيرة؛ لأنه يعتبر من أسماء المدينة المنورة، ومعناه في اللغة الحلال والأفضل من كل شيء، وهو من أحلى أسماء البنات الإسلامية من أسماء المدن العربية.

مَكّة

مكّة من أسماء البنات العربية الشائعة حديثاً، على اسم المدينة الأقدس عند المسلمين، مكّة المكرّمة مسقط رأس الرسول صلى الله عليه وسلّم، وهي مدينة تقع غرب المملكة العربية السعودية، وسميت مكّة؛ لأنها تنقص الذنوب وتهلك فيها من ظلم.

تيماء

تيماء محافظة تقع في السعودية، وهي مدينة قديمة جداً تعتبر منطقة أثرية، وكذلك تيماء في اللغة تعني الفلاة والأرض الواسعة المهلكة والمضلّة، وهو من أجمل أسماء البنات من أسماء المدن العربية القديمة، ويخفف اليوم في العامية ويلفظ بدون همزة "تيما".

صفوى

صفوى مدينة سعودية تقع على ساحل الخليج العربي في محافظة القطيف، ويقال إنها كانت تدعى الصفا، ومعنى الاسم الصخر الضخم، أو قد يكون معناه من الصفاء أي النقاء.

أسماء بنات مستوحاة من المدن في الإمارات

أسماء بنات مستوحاة من المدن في الإمارات

دبي

اسم "دبي"، يطلق على البنات، وله عدة تفسيرات، وأشهرها أنه مشتق من كلمة "دبا"، والتي تعني الجراد الصغير الذي لم يطر بعد، يقال إن دبي سميت بهذا الاسم؛ لأنها كانت منطقة ينتشر فيها هذا النوع من الجراد قبل أن تصبح مأهولة بالسكان. وهناك تفسيرات أخرى، منها أن الاسم مشتق من "دبا" بمعنى "جاء بمال كثير" أو "سوق العرب"، وذلك بسبب موقع دبي كمركز تجاري مهم.

ميرة

اسم مشتق من مدينة مِيرة، وهي منطقة في إمارة رأس الخيمة، ويعني "الأميرة" أو "السيدة". وقد أقيم فيها مشروع "ميرا كورال باي"، وهو مجمع سكني فاخر يقع على الواجهة البحرية. يضم المشروع فللاً حصرية، ومنازل متلاصقة، وشققاً مستوحاة من الشعاب المرجانية. يقع على بعد 10 دقائق من وسط مدينة رأس الخيمة.

ظبيان

اسم مستوحى من منطقة الظبيانية في أبوظبي، وهي تصغير لكلمة "ظبي"، والتي تعني الغزال الصغير. كما يمكن أن يشير إلى "أرض ذات ظباء كثيرة". "ظبيان" وتعني "الأرض المرتفعة" أو "الأرض الخضراء".

مُزَيرعة

اسم مستوحى من منطقة مزيرعة في أبوظبي، وهو اسم عربي أصيل، والاسم تصغير لكلمة "مزرعة"، وهي في اللغة العربية تعني أرضاً مخصصة للزراعة أو مكاناً لتربية الحيوانات والدواجن. ويمكن أن يشير أيضاً إلى مكان صغير للزراعة، حيث إن التصغير يدل على صغر الحجم أو القلة.

شارقة

اسم يُطلق على البنات، وهو مرتبط بإماراة الشارقة الإماراتية، وهو اسم عربي أصيل يحمل معاني الجمال والخير، يعني في اللغة العربية "الشرق" أو "الشمس المشرقة". وكذلك يعني الشروق والسطوع.

أم القيوين

اسم مؤنث يُطلق على البنات، ومعناه هو "أم القوتين"، وهو مشتق من القوتين البرية والبحرية التي كانت تتمتع بها الإمارة قديماً. ويُعتقد أن الاسم يعكس قوة وسيطرة الإمارة في الماضي على كل من البر والبحر.

أسماء بنات مستوحاة من المدن في العراق

أسماء بنات مستوحاة من المدن في العراق

ميسان

ميسان هي محافظة عراقية تقع شرق البلاد، وهي قديمة ويعتقد بأنها قديماً كانت تدعى ميشان ثم أصبحت ميسان، أما باللغة العربية فمعنى ميسان هو الذي يكون متبختراً في مشيته أو هو النجم شديد اللمعان.

بابل

اسم بابل هو اسم علم مؤنث نادر من أسماء البنات من أسماء المدن العربية، وبابل مدينة قديمة تتبع لحضارة بلاد الرافدين تقع على ضفاف نهر الفرات، وكانت قديماً عاصمة الإمبراطورية البابلية، لها مكانة تاريخية عمرانية نظراً لعمرانها الفريد.

بغداد

بغداد واحدة من أشهر المدن العربية وهي عاصمة دولة العراق، وكانت تدعى مدينة السلام وعاصمة الرشيد، وهي التي بناها أبو جعفر المنصور، ويقال معنى الاسم هو الهبة أو البستان.

آشور

اسم لمملكة قديمة في العراق، ويمكن استخدامه كاسم فتاة، كانت آشور أيضاً اسم أول عواصم الدولة الآشورية، قلعة الشرقاط (شرقات) في يومنا هذا. وهكذا، كانت آشور مدينةً، ومملكةً في الوقت نفسه.

ديالي

اسم مؤنث له معانٍ مختلفة حسب السياق. يمكن أن يشير إلى محافظة ديالي في العراق، أو إلى نهر ديإلي، وهو أحد روافد نهر دجلة. كما قد يشير إلى اسم مؤنث يعني "الرائحة العطرة الفواحة" أو "الأرض الخصبة المرتفعة" أو "زهرة جميلة".

نينوى

اسم مؤنث، يشير إلى مدينة آشورية قديمة كانت عاصمة للإمبراطورية الآشورية. يعتقد بأن الاسم مشتق من اسم عشتار، حيث إن "نينا" هو أحد أسمائها عند البابليين. كما أن لفظة "نون" بالآشورية تعني "سمك"، وقد يكون الاسم مرتبطاً بهذا المعنى أيضاً، خاصةً مع وجود قصة (يونان) الذي ابتلعه الحوت أي (السمكة).

أسماء بنات مستوحاة من المدن في مصر

أسماء بنات مستوحاة من المدن في مصر

إسكندرية

اسم يُطلق على البنات، وهو اسم تقليدي، والإسكندرية من أشهر المدن المصرية، وكانت عاصمة مصر قديماً، وفي اللغة مؤنث اسم إسكندر، الذي كان اسماً يوناني الأصل معناه البطل والحامي للبشر.

سيناء

سيناء مدينة مصرية قديمة قائمة إلى اليوم، ومعنى اسمها يكون الجبل، وهي من أسماء المدن العربية الواردة في القرآن الكريم.

قاهرة

قاهرة اسم علم مؤنث عربي نادر على اسم مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية وأكبر وأهم مدينة فيها، والمعنى اللغوي يكون بصيغة اسم الفاعل المؤنث من الفعل قهر، معناه القوية الغالبة الشامخة.

مارينا

مارينا قرية سياحية ومدينة حديثة تقع في مصر بمحافظة مطروح، وتدعى مارينا العلمين، ومعنى الاسم هو ميناء، وكذلك قد يكون له جذر لاتيني بمعنى القادمة من البحر.

منوفية

اسم "منوفية"، يُطلق على البنات، ويشير إلى محافظة المنوفية في مصر، وهو نسبة إلى مدينة "منوف" التي كانت عاصمة للمحافظة في العصور القديمة. اسم "منوف" نفسه مشتق من الاسم الفرعوني القديم "بير نوب"، والذي يعني "بيت الذهب".

بنها

اسم يُطلق على البنات، ويشير إلى مدينة مصرية قديمة، ويعني "حظيرة الجميز" باللغة المصرية القديمة. يعتقد بأن الاسم مشتق من الكلمة المصرية القديمة "بير-نها"؛ حيث "بير" تعني "بيت" أو "حظيرة" و "نها" تعني "شجر الجميز".

أسماء أشهر المدن السياحية في العالم

أسماء بنات مستوحاة من المدن في المغرب

أسماء بنات مستوحاة من المدن في المغرب

وجدة

وجدة من أحلى أسماء البنات النادرة على اسم مدينة عربية، فهي مدينة مغربية تقع على الحدود المغربية الجزائرية، أما الاسم لغةً فهو من الوجد، ويعني الشغف والحبّ.

تمارة

تمارة مدينة عربية تقع في دولة المغرب جنوب العاصمة الرباط، وهي مدينة ساحلية تطل على المحيط الأطلسي، أما الاسم لغة فمعناه يكون اليابس من ثمر النخل.

أصيلة

اسم جميل يُطلق على البنات في المغرب، ويعني مدينة زيليس الفينيقية، فيما الأسبان أطلقوا عليها اسم أرثيلا، وعند المغاربة هي أصيلة، هذه الاشتقاقات كلها قد تعود إلى اسم أزيلا الذي يعني الجمال باللغة الأمازيغية.

مراكش

اسم يُطلق على البنات، ويعني أرض الله" أو "بلاد الله" في اللغة الأمازيغية. يُعتقد بأن أصل الاسم يعود إلى العبارة الأمازيغية "أموراكش". وهناك تفسير آخر يربط الاسم بكلمة "مر" أو "أمر" و"كش" أو "أكش"، حيث تعني "مر" الحماية أو الحمى.

أكادير

مدينة ساحلية تشتهر بشواطئها الرملية ومناخها المعتدل، وهو اسم يمكن إطلاقه على البنات، ويعني "الحصن المنيع" أو "المخزن المحصن". غالباً ما يشير هذا الاسم إلى القلاع أو الحصون التي كانت تُستخدم في الماضي لحماية الممتلكات والمخزونات.

فاس

اسم يمكن إطلاقه على البنات، ويقال إنه مشتق من كلمة "فأس" العربية، حيث يُقال إن مؤسس المدينة، إدريس الثاني، ضرب بفأس في الأرض لبدء بناء المدينة، ويرى البعض أن "فاس" تحريف لكلمة "أيفاس" التي تعني "اليمين" باللغة الأمازيغية، في إشارة إلى موقع المدينة على الضفة اليمنى للنهر.

أسماء بنات مستوحاة من المدن في فلسطين

أسماء بنات مستوحاة من المدن في فلسطين

بيسان

من أقدم مدن فلسطين، تقع على بعد 83 كم شمال شرق القدس. بيسان اسم آرامي (بيث شان) ومعناه بيت السكون. وقد تأتي كلمة بيسان بمعنى (بستان).

فلسطين

تم العثور على المصطلح «فلسط» (الذي تمت ترجمته من الكتابة الهيروغليفية باسم ف-ر-س-ط) في خمسة نقوش؛ تشير إلى شعب مجاور أو أرض تبدأ من حوالي 1150 قبل الميلاد، خلال فترة الأسرة المصرية العشرين، وقد سمي به البلد، واقتبست الفتيات هذا الاسم التاريخي.

مجدل

اسم علم، يطلق على الإناث والذكور، وأصله سرياني، ومعناه: القصر، الحصن، وهو مجدل عسقلان، وهو يشير إلى الفخامة والعراقة معاً.

كرمل

اسم بنت معناه: الحديقة، جنة الله، وهي على اسم جبل الكرمل الواقع جنوب حيفا. وصغروا الاسم وتصرفوا به، فقالوا: كارما، كارمي، كارميلا.

أريحا

اسم مؤنث له أكثر من معنى، فهو عند الكنعانيين القمر، وفي اللغة السريانية يعني الرائحة الزكية، وإليه تُنسب مدينة أريحا الفلسطينية.

حمامة

اسم يشير إلى طائر الحمام، وهي مدينة فلسطينية، اكتسبت "حمامة" أهمية سياحية؛ لوجود الخرائب الأثرية حولها، وربما تعود هذه الآثار إلى عهود ما قبل اليونانيين.

أسماء بنات فلسطينية قديمة وعصرية وتشبه أسماء المدن

أسماء بنات مستوحاة من المدن في سوريا

أسماء بنات مستوحاة من المدن في سوريا

فيحاء

فيحاء لقب يُطلق على العديد من المدن العربية، أشهرها دمشق، ومعناه في اللغة هو الأرض الكبيرة جداً والممتدة الشاسعة الواسعة.

شام

شام من أجمل أسماء البنات الحديثة من أسماء مدن عربية، وهو على اسم بلاد الشام، والتي تشمل سورية ولبنان وفلسطين والأردن، لكنه منتشر في سورية أكثر، وكذلك هو اسم آخر لمدينة دمشق، واسم الشام يقال لغةً هو جمع شامة، وهي علامة في البدن يكون لونها أغمق من لون الجلد.

أفاميا

اسم علم مؤنث ويعني "نسبة إلى أفاماس". كما يرجع أصل الاسم إلى مدينة أفاميا السورية القديمة، والتي سميت بهذا الاسم نسبة إلى زوجة الملك السلوقي سلوقس الأول نيكاتور، واسمها أفاما.

شهباء

اسم "شهباء" في اللغة العربية يحمل معاني متعددة، أبرزها: ذات اللون الأشهب (الأبيض المائل إلى الرمادي)، والأرض التي تغطيها الثلوج، والسنة المجدبة. كما أن "الشهباء" هو لقب لمدينة حلب، ويعود ذلك إلى بياض حجارتها.

إيبلا

اسم يطلق على البنات، ومعنى كلمة "إيبلا" يُشير إلى "الصخرة البيضاء". يرجع هذا المعنى إلى الحجر الجيري الذي بُنيت عليه المدينة السورية القديمة.

بصرى

اسم يُطلق على البنات، ويشير إلى مدينة "بصرى" السورية، وتعني في اللغات السامية القديمة "الحصن" أو "المدينة المحصنة". تشتهر بصرى بتاريخها العريق وآثارها الرومانية واليونانية والإسلامية، وكانت عاصمة دينية وتجارية هامة.

أسماء بنات مستوحاة من المدن في الأردن

أسماء بنات مستوحاة من المدن في الأردن

عمان

اسم يُطلق على البنات، وهو في الوقت نفسه يشير إلى مدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية ومركز محافظة العاصمة، واشتق اسمها الحالي من "عمون"؛ حيث كانت عاصمة مملكة العمونيين.

البتراء

اسم جذاب وأنثوي، يعني "الحجر" أو "الصخرة". وهو مأخوذ من الكلمة اليونانية "πέτρα" (بيرا). كما أن البتراء اسم لمدينة أثرية في الأردن، عُرفت أيضاً باسم "المدينة الوردية" بسبب لون صخورها.

مادبا

اسم مدينة تشتهر بالفسيفساء، وهو اسم مميز، واسم مادبا له أصل آرامي (سرياني)، ويعني "مياه الفاكهة" أو "مياه الراحة"، وهي مدينة تقع وسط المملكة الأردنيّة الهاشميّة، ومركز محافظة مادبا. تبعد 33 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة عمّان، وقد أطلق اسمها على البنات.

الزرقاء

اسم "الزرقاء" يعني "اللون الأزرق"، ويشير إلى صفة الشيء أو المكان الذي يتميز بهذا اللون. كما يُطلق اسم "الزرقاء" على مدينة في الأردن تعتبر ثاني أكبر مدن الأردن من حيث عدد السكان، ويعتقد بأنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى نهر الزرقاء الذي يتميز بلون مياهه الزرقاء.

رصيفة

اسم يُطلق على البنات، في الأردن، وهو نسبة إلى مدينة الرصيفة الواقعة على أكتاف سيل الزرقاء ولها سجل تاريخي حافل بحكم هضابها وهوائها العليل، وتقع في مربع مفترق طرق صحراوي عبر التاريخ.

نعيمة

نسبة إلى قرية النعيمة، والتي تقع في محافظة إربد، واسم "نعيمة" هو اسم علم مؤنث عربي الأصل، ويعني العيش الرغيد والهانئ، والراحة والاطمئنان. كما أنه يدل على النعمة واليسر والسعادة.

أسماء بنات مستوحاة من المدن في اليمن

أسماء بنات مستوحاة من المدن في اليمن

صنعاء

اسم شائع جداً، يعكس عاصمة اليمن وتاريخها العريق، وهو مشتق من كلمة "صنعة" أو "مصنعة" في اللغة السبئية القديمة، والتي تعني "الحصن" أو "المكان المحصن". كما يرى البعض أن أصل الاسم يعود إلى "أزال" وهو اسم يطلق على المدينة في بعض النصوص القديمة. هناك تفسير آخر يربط الاسم بـ"صُنَاء" وتعني السطوع أو الإشراق، ولكن هذا المعنى أقل شيوعاً.

عدن

اسم معبر يطلق على البنات، اسم "عدن" له معانٍ متعددة، وهو اسم مدينة ساحلية مهمة، يعكس طبيعة اليمن الساحلية، فهو يشير إلى الإقامة والاستقرار في مكان ما، ويُطلق على مدينة يمنية تاريخية، كما يُستخدم كاسم علم مذكر. في المعنى اللغوي، "عدن" تعني الإقامة أو الاستقرار في مكان. ويقال "عدن بالمكان" أي أقام به.

المهرة

اسم محافظة في أقصى شرق اليمن، تشتهر بتنوعها الثقافي، اسم "المهرة" في اللغة العربية يشير إلى أنثى الحصان الصغيرة أو المهر. كما يمكن أن يدل على المرأة الماهرة أو المتقنة لعملها.

شبام

شبام هو اسم لنبات يشبه الحناء في لونه، كما أن أداة: الشِّبَام هو عود أو ما شابهه يُوضع في فم الرضيع لمنعه من الرضاعة، كما يطلق على الخيطين في طرف البرقع اللذين يُشدّ بهما. بالإضافة إلى ذلك، هناك بلدة أثرية في اليمن تحمل اسم شبام، وتعرف بـ"مانهاتن الصحراء" بسبب مبانيها الشاهقة.

شبوة

اسم "شبوة" له معانٍ متعددة في اللغة العربية، منها اسم لمدينة تاريخية في اليمن كانت عاصمة لمملكة حضرموت القديمة، ويُقال أيضاً إنه أطلق على الجارية الجريئة وكثيرة الحركة.

ذمار

اسم "ذمار"، يطلق على البنات والصبيان، ويعني كل ما ينبغي حمايته والدفاع عنه، مثل الأهل والعرض والشرف، كما يطلق على ما يُصان ويُحاط بالرعاية. يمكن أن يشير أيضاً إلى الحرم أو الملك. وهو اسم مدينة في اليمن تحمل نفس الاسم نسبةً إليه.

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