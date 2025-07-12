شكرا لقرائتكم خبر عن من النظام الغذائى للعادات اليومية.. كيف تتجنب رائحة العرق الكريهة فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تصبح رائحة الجسم من أبرز التحديات التي تواجه الرجال والنساء على حدٍ سواء. وبينما يُنتج التعرّق بشكل طبيعي للحفاظ على درجة حرارة الجسم، فإن الروائح غير المرغوب فيها تنتج غالبًا عن تراكم البكتيريا على الجلد في بيئة دافئة ورطبة.الدكتور محسن سليمان، أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة القاهرة، يوضح خطوات واضحة لحماية الجسم من الرائحة الكريهة، والتمتع بنظافة طويلة المدى.

خطوات لحماية الجسم أولاً: عادات النظافة اليومية

الاستحمام اليومي ضرورة في الصيف، لكن من المهم استخدام الماء الفاتر أو البارد. الماء الساخن يُجفف الجلد ويُحفز التهيج، مما قد يُغير من طبيعة رائحته.

لا تُفرط في استخدام الصابون أو الشاور جِل، فالإفراط يُضعف الحاجز الطبيعي للبشرة. يفضل اختيار المنتجات الطبية الخالية من العطور، وتُستخدم بلطف.

بعد الاستحمام، يُوصي الدكتور سليمان بضرورة تجفيف الجسم تمامًا قبل وضع أي مزيل عرق أو مرطب.

ثانيًا: خطوات مهمة بعد الاستحمام

استخدم مزيل العرق على بشرة نظيفة وجافة فقط. لا تضعه مجددًا أثناء اليوم على جلد مبلل أو مُتعرق.

تجنّب رش العطور مباشرة على الجلد، خاصة في الطقس الحار، لأنها قد تُسبب تصبغات وتهيجات جلدية.

يُفضل استخدام كريمات مرطبة آمنة أو وصفات طبيعية، لكن فقط بعد استشارة الطبيب المختص.

ثالثًا: الملابس... عامل أساسي في التحكم بالرائحة

احرص على ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية وفاتحة اللون، فهي تسمح للبشرة بالتنفس وتقلل التعرق.

الجوارب والملابس الداخلية يجب أن تكون قطنية 100% ويتم تغييرها باستمرار.

لا تُكرر ارتداء الملابس دون غسيل، فحتى لو لم يظهر العرق، فإن البكتيريا تبدأ في التراكم.

رابعًا: النظام الغذائي

شرب الماء بكميات كافية أساسي للحفاظ على توازن الجسم والتقليل من رائحة العرق.

من المشروبات الفعالة في تحسين رائحة الجسم، يُنصح بـعصير الليمون الطازج، الذي يُساعد على تنقية الجسم ويُضفي لمسة منعشة طبيعية.

تجنّب الإفراط في الأطعمة الغنية بالتوابل أو الثوم أو البصل، خصوصًا في النهار الحار، فهي قد تُغيّر من رائحة العرق.

تناول الخضروات الورقية والفواكه الطازجة يُساعد على الحفاظ على توازن الحموضة في الجسم.

خامسًا: نصائح

التخلص من الشعر الزائد بانتظام يُقلل من فرص تراكم البكتيريا في المناطق الحساسة.

تعطير الجسم يكون عن طريق مستحضرات آمنة، وليس الزيوت الثقيلة التي تُغلق المسام وتُضاعف الحرارة.

الاعتناء بالقدمين من خلال الغسل الجيد والتجفيف واستخدام البودرة المناسبة يمنع الروائح الناتجة عن التعرّق في الأحذية المغلقة.

الحفاظ على رائحة جسم جميلة في الصيف لا يعتمد على العطور وحدها، بل يبدأ من روتين نظافة متكامل، مرورًا بالملابس المختارة بعناية، ووصولاً إلى ما نأكله ونشربه. كلمات د. محسن سليمان تضع خارطة طريق عملية: “الرائحة الجيدة لا تأتي من منتج خارجي، بل من وعي داخلي بنظافة الجلد وتوازنه الطبيعي.”