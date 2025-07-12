شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة من 3 خطوات لخفض ضغط الدم فوراً والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع ضغط الدم، المعروف أيضًا باسم القاتل الصامت - من بين الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والسكتات الدماغية، ولذلك، ووفقًا للخبراء، من الضروري السيطرة عليه حفاظًا على الصحة العامة، وقد ابتكر طبيب هندى يدعى الدكتور برامود تريباثي، نهجًا جديدًا لعلاج ارتفاع ضغط الدم باستخدام وصفة من 3 خطوات أطلق عليها MAP ، نتعرف عليها في السطور التالية، وفقاً لموقع "تايمز ناو".

ما هي وصفة MAP لارتفاع ضغط الدم؟

وفقًا للدكتور تريباثي، تُعدّ وصفة MAP طريقةً من ثلاث خطوات لعلاج ارتفاع ضغط الدم والحفاظ على مستوياته ضمن الحدود الموصوفة.

ويتمثل نهج الدكتور تريباثي في ذلك بتعديل نمط حياتك اليومي لحماية قلبك كالتالى:

M للمغنيسيوم

قال الدكتور تريباثي إن حرف M في MAP يشير إلى المغنيسيوم، وهو معدن رئيسي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم من خلال التأثير على توتر الأوعية الدموية وتفاعلها، وربما من خلال عمله كحاجز لقنوات الكالسيوم والتأثير على إنتاج موسعات الأوعية الدموية مثل أكسيد النيتريك.

يوجد المغنيسيوم في العديد من الأطعمة الطبيعية مثل الخضراوات الورقية الخضراء، وفول الصويا، والبقوليات، والبذور، والمكسرات.

وأوضح الدكتور تريباثي: "يُعد 200 ملليجرام من جليسينات المغنيسيوم مكملًا غذائيًا جيدًا للبدء به إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، كما يساعد المغنيسيوم على تنظيم مستويات الصوديوم في الجسم، مما قد يؤثر على ضغط الدم.

A للتنفس البطني

يُخفض التنفس البطني، المعروف أيضًا باسم التنفس الحجابي أو تنفس البطن، ضغط الدم بشكل ملحوظ، وفقًا للخبراء، تتضمن هذه التقنية إشراك الحجاب الحاجز - وهي عضلة تقع أسفل الرئتين - لسحب الهواء عميقًا إلى البطن، وتوسيعه أثناء الشهيق وتقليصه أثناء الزفير.

يعزز هذا النوع من التنفس الاسترخاء، ويقلل التوتر، ويخفض معدل ضربات القلب - وكل ذلك يساهم في خفض ضغط الدم.

وأكد الطبيب: "في الجهاز العصبي اللاإرادي، يوجد نظامان تحت عصبيين، أحدهما متعاطف؛ والثاني نظير متعاطف، يرفع الجهاز المتعاطف ضغط دمك. فقط تنفس في الصدر مرتين أو ثلاث مرات بقوة، وستشعر بنشاط أكبر.

بدلًا من التنفس الصدري، انتقل إلى التنفس البطني، جربه الآن. دع البطن فقط تتحرك. قد يكون الأمر صعبًا إذا كنت تبدأه لأول مرة، وهذا يمكن أن يساعد في خفض ضغط دمك، سيساعدك هذا بشكل عام على تخفيف التوتر، لأن التوتر مُساهم مهم في ارتفاع ضغط الدم.

P للصيام المُطوّل

يُعد الصيام المُطوّل - وخاصةً صيام الماء فقط - من أفضل الطرق لخفض ضغط الدم، خاصةً لدى أولئك الذين يُعانون من ارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة، وهو الذى يعتمد على الماء.

ووفقًا للدراسات، فإن صيام الماء فقط بإشراف طبي، والذي يتبعه نظام غذائي نباتي كامل، يُؤدي إلى انخفاض كبير في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، إنها طريقة آمنة وفعالة لكل من مُصابي ارتفاع ضغط الدم والأشخاص ذوي ضغط الدم الطبيعي، مع ملاحظة انخفاضات أكبر لدى الأشخاص الذين لديهم ضغط دم أعلى في البداية، يجب عليك الصيام لمدة 48 ساعة على الأقل.