ما هى الثعلبة البقعية المسببة لتساقط الشعر؟ 5 أشياء تجنبها

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تساقط الشعر مشكلة جلدية شائعة لها أسباب كامنة متعددة، في بعض الحالات، قد يرتبط بحالات أكثر خطورة، مثل الثعلبة البقعية، والتي قد تكون مثيرة للقلق بشكل خاص.

بشكل عام، يفقد الشخص ما بين 50 و100 شعرة يوميًا في المتوسط، وهذا أمر طبيعي ومع ذلك، إذا استمر تساقط الشعر لأكثر من 100 شعرة يوميًا أو لاحظت ترققًا أو تساقطًا مفرطًا أو بقعًا صلعاء، فقد يكون الوقت قد حان لمعالجتها فورًا.

إذا كنتَ مصابًا بالثعلبة البقعية، ينصحك الأطباء وفقا لتقرير موقع onlymyhealth بتحديد السبب وتجنب خمسة أمور قد تؤدي إلى تفاقم الحالة

ما هى الثعلبة البقعية

الثعلبة البقعية هى مرض مناعي ذاتي يُسبب تساقطًا كبيرًا للشعر، غالبًا في بقع دائرية على فروة الرأس، يحدث هذا عندما يُهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى تساقط الشعر دون التسبب في ضرر دائم للبصيلات، يبلغ خطر الإصابة بالثعلبة البقعية طوال العمر في عموم السكان حوالي 2%، مع معدل انتشار يبلغ حوالي 1 من كل 1000.

اسباب الثعلبة البقعية

بعض الأسباب الشائعة لمرض الثعلبة البقعية:

الضغط

يمكن أن يؤدي الضغط العاطفي أو الصدمة أو القلق إلى إضعاف جهاز المناعة، مما قد يؤدي إلى إثارة داء الثعلبة أو تفاقمه.

المرض أو العدوى

يمكن أن تؤدي العدوى البكتيرية أو الفيروسية إلى إثارة استجابات مناعية ذاتية لدى الأفراد المعرضين وراثيًا، مما يؤدي إلى هجوم على بصيلات الشعر.

التغيرات الهرمونية

يمكن أن تؤثر التحولات الهرمونية أثناء البلوغ أو الحمل أو الولادة أو انقطاع الطمث على النشاط المناعي وقد تؤدي إلى تساقط الشعر أو تفاقمه.

الصدمة أو الإصابة

قد تؤدي الإصابات الجسدية أو العمليات الجراحية، وخاصة في فروة الرأس، إلى تساقط الشعر حيث تسبب صدمة الجلد آفات جديدة.

المواد المسببة للحساسية والتعرض للمواد الكيميائية

قد يؤدي التعرض لبعض المواد الكيميائية، أو منتجات الشعر، أو الملوثات البيئية إلى تفاقم الحالة لدى الأفراد الحساسين.

بعض انواع الأدوية

في حالات نادرة، قد تؤدي بعض الأدوية إلى ظهور الثعلبة البقعية كأثر جانبي.

الأشياء التي يجب على الأشخاص المصابين بالثعلبة البقعية تجنبها

للأسف، لا يمكن علاج داء الثعلبة البقعية، ومع ذلك، تتوفر علاجات تساعد في إدارة الحالة وتعزيز نمو الشعر، كما ينصح الأطباء بتجنب بعض الأمور التي قد تُسبب تفاقم الحالة أو تُفاقمها.

لا تخدش فروة رأسك.

تجنبى تسريحات الشعر الضيقة، لأنها تسحب الشعر وقد تؤدي إلى تفاقم داء الثعلبة.

تجنبي استخدام منتجات الشعر القاسية التي تحتوي على الكبريتات والكحول.

اعتني بشعرك بلطف؛ وقلل من التوتر الناتج عن التمشيط والتصفيف.

حماية فروة رأسك؛ استخدمى شامبو خفيف والترطيب بانتظام

هل يمكن للعادات الغذائية أن تؤدي إلى تفاقم داء الثعلبة؟

من المعروف أن بعض المكونات الغذائية تُحفز أو تُفاقم أمراض المناعة الذاتية، ومن بين الأسباب الشائعة الجلوتين (خاصةً في مرض الاضطرابات الهضمية أو أمراض الغدة الدرقية المناعية الذاتية)، ومنتجات الألبان، والسكريات المُكررة، والأطعمة شديدة التصنيع، والتي قد تُعزز الالتهاب، قد تُسبب خضراوات (مثل الطماطم والفلفل) نوبات لدى بعض الأفراد، وخاصةً في التهاب المفاصل الروماتويدي، كما يُمكن أن يُفاقم الإفراط في تناول الكافيين الأعراض في بعض الحالات".

ويضيف أن أحماض أوميجا 6 الدهنية، الموجودة في العديد من الزيوت النباتية، قد تزيد من الالتهاب إذا لم تُوازَن مع أحماض أوميجا 3، قد تختلف استجابة كل حالة من حالات المناعة الذاتية والأفراد، لذا فإن تحديد المحفزات المحددة من خلال اتباع نظام غذائي للتخلص من بعض المواد أو التعاون مع طبيب تغذية يمكن أن يُساعد في إدارة الأعراض بفعالية ودعم صحة المناعة.