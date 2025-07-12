شكرا لقرائتكم خبر عن الحموضة أبرزها.. أضرار القهوة سريعة التحضير على المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القهوة سريعة التحضير يمكن أن تكون ضارة لمعدتك. فبينما تمنحك دفعة سريعة من التركيز والانتباه، تؤدى فى الوقت ذاته إلى إحداث تفاعلات مزعجة داخل الجهاز الهضمي، تبدأ بارتفاع الحموضة ولا تنتهي عند حدود الارتجاع أو التقلصات. قد يشعر البعض بحرقة أو انقباض المعدة أو حتى الغثيان، خصوصًا بعد تناول هذا النوع من القهوة على معدة فارغة.

ذكر تقرير نشر فى موقع boomi coffee أن القهوة سريعة في التحضير قد تكون لها بعض الأضرار خاصة في حالة الإفراط في تناولها وتظهر جلية على المعدة والأمعاء بشكل خاص وعلى الهضم.

حمضية القهوة وتأثيرها على بطانة المعدة

تميل القهوة الفورية إلى أن تكون أكثر حموضة من بعض أنواع القهوة التقليدية، ويرجع ذلك إلى طبيعة معالجتها السريعة وطرق تحميصها. هذه الحموضة قد تؤدي إلى تهيج بطانة المعدة، خاصة لدى من يعانون من حساسية معدية مسبقة. مما يخلف إحساس بالحرقان، اضطراب في الهضم، وفي بعض الحالات، تفاقم أعراض القرحة أو التهاب جدار المعدة.

تناولها على معدة فارغة غير سليم

تناول القهوة الفورية صباحًا دون طعام يُشكّل عبئًا مباشرًا على المعدة. الكافيين والمواد الحمضية تتفاعل سريعًا مع بيئة فارغة داخل المعدة، فتؤدي إلى فرط في إفراز الأحماض، ما يسبب ألمًا أو حتى غثيانًا. ومع تكرار هذه العادة، يُصبح الجسم أكثر عرضة لمشاكل مثل ارتجاع المريء أو متلازمة القولون العصبي.

الكافيين مُحفز ومهيج للمعدة

على الرغم أن الكافيين يُساعد على زيادة الانتباه، لكنه أيضًا محفز قوي للجهاز الهضمي. حيث يُسرّع من حركة الأمعاء، ما قد يُسبب إسهالًا خفيفًا أو شعورًا بالحاجة المفاجئة للتبرز. كما أن البعض قد يلاحظ تزايد التقلصات أو الانتفاخ بعد شرب القهوة الفورية، خاصة عند الإفراط أو الاعتماد اليومي المكثف.

التأثير التراكمي للإضافات الصناعية

القهوة الفورية غالبًا ما تحتوي على كميات صغيرة من المواد الحافظة أو النكهات الصناعية لإطالة عمرها وتحسين طعمها. ورغم أن الكميات المضافة تعتبر مسموح به، إلا أن التناول اليومي والمزمن لها قد يترك أثرًا على سلامة الجهاز الهضمي، ويُساهم في إحداث تهيج طويل الأمد.

كيف تتجنب أضرار القهوة الفورية؟

لا تتناولها على معدة فارغة: احرص على تناول وجبة خفيفة أولًا.

اختر أنواعًا منخفضة الحموضة: بعض العلامات التجارية تُنتج قهوة فورية أقل ضررًا على المعدة.

قلل الكمية: لا تتجاوز كوبًا واحدًا إلى اثنين في اليوم.

راقب رد فعل جسمك: إن لاحظت أعراضًا مثل حرقة مستمرة أو تقلصات، فكر في تقليل القهوة أو استبدالها.

جرب القهوة المُعدّة بالماء البارد: قد تُقلل من حموضتها بنسبة كبيرة.