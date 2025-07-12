شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية طبيعية للتخلص من حصوات الكلى.. وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

حصوات الكلى تلك التي تسمى "بلورات الجحيم"، قد تسبب ألمًا حادًا لا يُطاق، وقد تسبب ألمًا مبرحًا وتعيق الحياة اليومية، ولكن قبل اللجوء إلى مسكنات الألم أو الخيارات الجراحية، يمكنك تجربة بعد التجارب الطبيعية والعلاجات المنزلية لطرد حصوات الكلى، حيث تُقدم العناصر الطبيعية طرقًا لطيفة وفعالة تُساعد على إذابة الحصوات الصغيرة وإخراجها، مع منع تكون حصوات جديدة، من مُستخلصات الحمضيات ومشروبات الأعشاب إلى وصفات الترطيب البسيطة والعلاجات النباتية، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 علاجات طبيعية لطرد حصوات الكلى:

الترطيب هو خط الدفاع الأول

يسبب الجفاف تركيز المعادن في البول، مما يزيد من احتمالية تبلورها وتكوين حصوات، لذلك يمكن أن يساعد شرب كميات كبيرة من السوائل في تخفيف تركيز هذه المعادن كما يزيد من كمية البول، وهي خطوات أساسية لإخراج الحصوات ومنع تكونها.

طريقة التحضير

احرص على شرب من 2 إلى 3 لترات يوميًا من الماء بما يعادل (8-12 كوبًا)، مع مراعاة العرق ودرجة الحرارة، كما احرص على مراقبة البول لديك فإذا كان لونه أصفر باهت يعني أن الترطيب لديك بحالة جيدة، ويمكنك بجانب الماء تناول مشروبات مثل ماء جوز الهند، أو مشروبات الأعشاب للحفاظ على رطوبة جسمك ومنع تكون الحصوات.

الليمون والحمضيات

الليمون والفواكه الحمضية مثل البرتقال وغيرها غنية بالسترات، الذي يرتبط بالكالسيوم ويمنع تكوّن الحصى، فحتى ماء الليمون يساعد على تفتيت الحصى الصغيرة.

طريقة التحضير

اعصر نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ أو البارد وتناوله كل صباح، كما يمكنك تناول كوب من عصير البرتقال الطازج لمزيد من التنوع، ولكن تجنّب المشروبات الحمضية السكرية، فهي قد تزيد من السعرات الحرارية والأوكسالات غير المرغوب فيها.

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، الذي يساعد على إذابة حصوات أكسالات الكالسيوم، ويدعم عمليات القلوية الطبيعية في الجسم.

طريقة التحضير

امزج ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من خل التفاح في كوب كبير من الماء، مرة أو مرتين يوميًا، ويفضل تناوله قبل الوجبات، واشطف فمك بعد ذلك لحماية مينا الأسنان، ومع ذلك، لا يُناسب خل التفاح من يعانون من ارتجاع المريء.

مرق الفاصولياء الحمراء

الفاصوليا الحمراء غنية بالألياف والبروتينات النباتية، حيث تساعد على التخلص من المعادن وتعزيز تدفق البول، يُعد مرق الفاصولياء الحمراء علاجًا تقليديًا يُعتقد أنه يُسهّل مرور حصوات الكلى عبر البول.

طريقة التحضير

انقع الفاصولياء الحمراء المجففة طوال الليل، ثم اغليها جيدًا، ثم صفّ السائل، وتناول المرق على مدار اليوم، ويمكن إضافته إلى السلطات أو الشوربة.

ماء جوز الهند وعشب القمح

يُعزز مزيج الإلكتروليتات في ماء جوز الهند ترطيب الجسم وإدرار البول، كما تُعزز عشبة القمح عملية إزالة السموم وزيادة امتصاص المغنيسيوم، مما يُقلل من تكوّن بلورات الكالسيوم.

طريقة التحضير

اشرب كوبًا أو كوبين من ماء جوز الهند الطازج يوميًا، وأضف 30 مل من عصير عشبة القمح كجرعة صباحية أو امزجه مع العصائر.

فيما يلى.. استراتيجيات الوقاية من حصوات الكلى وتجنب تكرارها:

تناول الكالسيوم بشكل متوازن

لا تبخل بتناول الكالسيوم الغذائي، فهو يساعد على ربط الأوكسالات الغذائية قبل امتصاصها، مثل الزبادي والحليب.

قلل من الصوديوم والبروتين الحيواني

فالملح العالي يرفع مستويات الكالسيوم في البول، والإفراط في تناول اللحوم يرفع حمض اليوريك والحموضة.

قلل من تناول الأطعمة الغنية بالأوكسالات

تناول الأطعمة الغنية بالأوكسالات مثل السبانخ والبنجر والمكسرات باعتدال، واقرن هذه النوعية من الأطعمة مع الكالسيوم لتقليل المخاطر.

عزز تناولك من الألياف والأطعمة النباتية

فالنظام الغذائي الغني بالخضراوات والألياف يدعم إنتاج السترات ويحافظ على صحة الكلى بشكل عام.

حافظ على وزن صحي ونشاط بدني

فالسمنة والخمول يزيدان من تكرار الإصابة بحصوات الكلى، لذلك استهدف ممارسة حركة معتدلة لمدة 30 دقيقة يوميًا.

الفحوصات الطبية الدورية

مهمة بشكل خاص إذا كنت قد أصبت بحصوات الكلى من قبل، حيث تساعد فحوصات البول والدم على تحديد الوقاية المناسبة.

جدير بالذكر أن تناول العلاجات المنزلية الطبيعية لحصوات الكلى لا تغني عن الاستشارة الطبية أو التشخيص أو العلاج، لذلك استشر الطبيب قبل تجربة أي علاجات جديدة، خاصةً إذا كنت تعاني من مشاكل صحية كامنة، أو كنتِ حامل أو خلال فترة الرضاعة، أو تتناولين أدوية، فإذا شعرت بألم شديد، أو حمى، أو دم في البول، أو أي أعراض أخرى مقلقة، فاطلب الرعاية الطبية فورًا.