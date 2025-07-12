شكرا لقرائتكم خبر عن مش مجرد شكل.. إزاى تختار نظارة الشمس لحماية عينيك والان مع تفاصيل الخبر

النظارات الشمسية ليست مجرد مظهر جيد، بل هى أداة أساسية لصحة العين يجب أن تتوفر في كل يوم مشمس، وفي كل فصول السنة. فالعين، بحساسيتها الشديدة، معرضة لأضرار الأشعة القادمة من الشمس، وخاصةً تلك التي تُعرف بالأشعة فوق البنفسجية.

التعرض المتكرر لأشعة الشمس دون حماية كافية يمكن أن يُحدث أضرارًا بالغة وشديدة التأثير على العين، قد تبدأ بجفاف أو تهيج، وقد تصل إلى حالات مثل تعتيم العدسة أو ضعف في مركز الرؤية، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع American academy ophthalmology.

ما الذي يجعل النظارات الشمسية وسيلة وقاية حقيقية؟

ليست كل النظارات الداكنة تؤدي الغرض الطبي المطلوب. فهناك معايير محددة تجعل من النظارة الشمسية أداة حماية فعالة، لا مجرد إكسسوار بصري.

أولًا: الحماية الكاملة من الأشعة فوق البنفسجية

أهم ما يجب التأكد منه عند شراء النظارات الشمسية هو أنها تمنع مرور الأشعة الضارة. اختر نظارات تحمل توثيقًا بأنها تحجب جميع الأطياف فوق البنفسجية، سواء من النوع الطويل أو القصير الموجة. الحماية الموثوقة تكون غالبًا موضحة بعبارات مثل "UV400" أو "حماية من UVA/UVB".

هل حجم العدسة مهم؟

العدسات الكبيرة، خاصةً تلك التي تمتد إلى الجانبين، تمنح غطاءً بصريًا أوسع. هذا يعني تقليل فرصة دخول الضوء من الجوانب، وهو أمر بالغ الأهمية عند التعرّض المباشر للشمس في الهواء الطلق.

النظارات المصممة بشكل منحني أيضًا تُوفر مزيدًا من الحماية، خصوصًا أثناء ممارسة الرياضة أو الأنشطة المكشوفة.

اختبار الجودة: كيف تتأكد من أن العدسة آمنة للعين؟

من الطرق البسيطة لفحص جودة العدسات أن تنظر من خلالها إلى خطوط مستقيمة، مثل بلاط الأرض أو حواف الأبواب. إذا لاحظت انحناءات غير منطقية في الصورة أثناء تحريك النظارة ببطء، فهذا يشير إلى تشوه في العدسة قد يُؤثر على رؤيتك.

اختر دائمًا العدسات التي تعطي صورة نقية دون تذبذب بصري عند التحريك.

مواد مقاومة للصدمات

إذا كنت ممن يستخدمون النظارات أثناء ركوب الدراجة، القيادة، أو ممارسة التمارين، فإن المادة المصنوعة منها العدسة تهمك كثيرًا. العدسات المصنوعة من البوليمرات جيدة ؛ فهي خفيفة الوزن وتتحمل الصدمات أكثر من الزجاج.

لكن تجنّب العدسات الرخيصة التي لا تأتي بطبقة مقاومة للخدش، لأن سطحها قد يتلف سريعًا، مما يُؤثر على وضوح الرؤية.

هل العدسات الداكنة كافية؟

اللون الغامق ليس ضمانًا لسلامة العين. ما لم تكن العدسة مزوّدة بطبقة مخصصة لصد الأشعة فوق البنفسجية، فإن اللون لا يُقدم أي حماية حقيقية. بعض العدسات قد تُضعف شدة الضوء، لكنها لا تحجب الطاقة الضارة.

بعض العدسات مفيدة لتقليل الانعكاسات، لكنها أيضًا لا تمنع الأشعة الضارة ما لم يُذكر ذلك صراحة على ملصق النظارة.

الجودة أهم من الشكل

النظارات الشمسية الجيدة لا تحتاج إلى أن تكون باهظة الثمن، لكنها يجب أن تستوفي الحد الأدنى من المواصفات الصحية. احرص على الشراء من مكان موثوق، وتأكد من أن النظارة مخصصة فعلًا لحماية العين وليس فقط لأغراض الموضة.