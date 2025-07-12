شكرا لقرائتكم خبر عن افحص يديك بحثًا عن علامات ارتفاع الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

حذر الخبراء من تجاهل العلامات الصغيرة التي قد يُظهرها جسمك والتي تُشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، وأكد الخبراء أن الكوليسترول "قاتل صامت"، إذ غالبًا ما تُغفل العلامات المبكرة للمرض، وفقا لموقع تايمز ناو.

من الصعب جدًا معرفة ما إذا كان مستوى الكوليسترول لديك مرتفعًا، لذا من المهم متابعة حالتك من خلال فحوصات الطبيب العام والفحوصات المنزلية، ومع ذلك، في الحالات الخطيرة، هذه هي العلامات الدالة التي يجب البحث عنها.

أعراض ارتفاع الكوليسترول على اليدين

من أهم العلامات التي يجب الانتباه لها هي التورمات حول الأوتار. "الزانثومات الوترية هي تراكمات صغيرة من الكوليسترول تُسبب تورمًا في مفاصل اليدين وأوتار أخيل والركبتين.

هذه الزانثومات بطيئة النمو، وصلبة، ولونها مصفر، ورغم أن الزانثيلاسما غير ضارة، إلا أنها قد تكون مؤلمة للغاية عند الحركة أو الضغط عليها.

ما هي زانثومات الأوتار؟

الورم الأصفر الوتري هو نمو عقيدي مصفر يتكون من رواسب دهنية أو دهنية داخل الوتر، ويوجد عادة في وتر أخيل أو الأوتار الباسطة، وأكد الأطباء إن هذه عادةً ما تكون مظهرًا من مظاهر اضطرابات استقلاب الدهون الكامنة، وخاصةً فرط كوليسترول الدم العائلي، وغالبًا ما تكون علامة مرئية على مرض جهازي.

وبينما تظهر هذه الزوائد في أوتار مختلفة، إلا أن معظمها يُرى في وتر أخيل - الوتر الكبير في مؤخرة الكاحل - والأوتار الباسطة لليدين - تلك المستخدمة لتقويم الأصابع.

إلى جانب ارتفاع مستويات الكوليسترول، ترتبط أورام الزانثوما الوترية ارتباطًا وثيقًا باضطرابات وراثية تُسبب ارتفاع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في الدم، كما يمكن أن ترتبط بحالات أخرى من فرط شحميات الدم، أي ارتفاع مستويات الدهون في الدم.

وقال الأطباء إن العلاج عادة ما يتضمن إدارة اضطراب الدهون الأساسي بالأدوية، وتغيير نمط الحياة، وأحيانًا الإزالة الجراحية للزانثوماس لأسباب وظيفية أو تجميلية.

مؤشرات أخرى لارتفاع مستويات الكوليسترول

بالنسبة لمعظم الناس، لا يُسبب ارتفاع الكوليسترول أعراضًا، وقد لا تشعر بأي أعراض إلا بعد أن يُسبب مشاكل أخرى في جسمك. من بين هذه المشاكل الملحوظة:الغثيان والتعب.

أحد أجزاء الجسم التي قد ترى فيها علامة على ارتفاع مستويات الكوليسترول هو حول عينيك، وخاصة قوس القرنية، وهو عبارة عن حلقة رمادية صغيرة تظهر حول عينيك.

كيف يمكنك خفض مستويات الكولسترول؟

عادةً ما يُنتج جسمك كل الكوليسترول الذي يحتاجه، لذا لا تحتاج للحصول عليه من خلال الطعام، ينصح الأطباء بتناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، فقد يُسهم ذلك في ارتفاع الكوليسترول والإصابة بأمراض القلب. للوقاية من الكوليسترول، يُمكنك:

الحد من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة

تأتي الدهون المشبعة في الغالب من المنتجات الحيوانية مثل الجبن واللحوم الدهنية والحلويات، بالإضافة إلى زيت النخيل.

تناول الأطعمة قليلة الصوديوم

تشمل هذه الأطعمة اللحوم الخالية من الدهون مثل المأكولات البحرية، والحليب الخالي من الدهون أو قليل الدسم، والجبن، والزبادي، والحبوب الكاملة، والفواكه والخضروات.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

أدخل الأطعمة مثل دقيق الشوفان والفاصوليا والمكسرات في نظامك الغذائي اليومي.

