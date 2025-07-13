لتعزيز مهاراتهم ..أنشطة صيفية ممتعة للأطفال خلال العطلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 10:19 صباحاً - أنشطة صيفية عديدة يمكنك ممارستها بصحبة طفلك خلال العطلة الصيفية مما يعزز احترام الذات والاستقلالية والتحصيل الأكاديمي وتحسين مهاراتهم و ثقتهم بأنفسهم، وقبول التحديات، وذلك يجانب التخلص من ضغوط العام الدراسي

على الجانب الآخر وفقاً لموقع "raisingchildren" تعد الأنشطة الصيفية فرصة مثالية لتقوية الروابط العائلية وصنع ذكريات لا تُنسى وفي المقابل، غالباً ما يواجه الآباء صعوبة في ملء أوقات فراغ أطفالهم خلال الأجازة الصيفية وذلك بممارسة أنشطة صيفية هادفة وممتعة تناسب جميع الأعمار، لذا إليك مجموعة متنوعة من الأنشطة الصيفية الممتعة التي يمكن ممارستها بصحبة طفلك.

مشاهدة فيلم عائلي

اختاري أفلاماً مناسبة لأعمار أطفالك-الصورة من موقع Freepik

اختاري أفلاماً مناسبة لأعمار أطفالك ويمكنك الاستمتاع بمشاهدتها بصحبته حيث تتيح مشاهدة الأفلام في المنزل حرية التفاعل ومناقشة القصة بصحبة أطفالك، ويمكنكِ أيضاً ممارسة بعض الأنشطة الممتعة في المنزل إذا كنتِ أنتِ وصغيركِ لا ترغبان في قضاء وقت طويل خارج المنزل كقراءة القصص بصحبة طفلكِ. فيمكنكِ قراءة كتاب طفلكِ المفضل فإذا كان صغيركِ يجيد القراءة، فاطلبي منه أن يخبركِ عن الكتاب الذي قرأه.

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أعمال البستنة

البستنة أو الزراعة تعد نشاطاً ممتعاً يمكنك القيام به بصحبة طفلك فأثناء البستنة، يمكنك تعريف طفلك بالطبيعة منذ الصغر وبعض النباتات المختلفة التي يمكن زراعتها في المنزل، ويمكنك أيضاً تعلّيم طفلك المسؤولية فلا تكتفي بتعليم طفلك زراعة النباتات، بل علميه سقيها بانتظام لمنع ذبولها ومساعدتها على النمو.

تحضير المشروبات المنعشة

يُعد تحضير المشروبات المنعشة نشاطاً ممتعاً آخر خلال موسم الجفاف، فعندما يكون الطقس حاراً يحتاج الجسم إلى المزيد من السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم. ومن الطرق الممتعة لزيادة كمية السوائل التي يتناولها طفلك تحضير مشروبات باردة ومنعشة.

يمكنك تشجيع طفلك على تحضير مشروباته الخاصة، وجعله يشارك في تحضير المكونات وطهي وصفات سهلة التحضير، مثل البيتزا أو الأرز المقلي، ولكن تأكدي من مراقبة أطفالك دائماً عند استخدام أدوات المطبخ الحادة أو الساخنة.

التخييم أو النزهة

إذا كان أطفالك من محبي المغامرة والاستكشاف فإن التخييم في الهواء الطلق يُعد خياراً رائعاً لأنشطة العطلة المدرسية، ويمكنك اصطحاب عائلتك للتخييم أو التنزه في مكان مفتوح للاستمتاع بجمال الطبيعة.

وعليك اختيار مكان آمن ومريح، ولا تنسَي تجهيز المعدات اللازمة، مثل الخيمة، وسجادة النزهة، والطعام، والمشروبات فيعد التخيم فرصة للأطفال للتعرف إلى الطبيعة والبيئة المحيطة.

زيارة المعالم السياحية التعليمية

تعد العطلات المدرسية ليست مجرد متعة، بل هي أيضاً فرصة للتعلم، لذا يمكنك اصطحاب أطفالك إلى المعالم السياحية التعليمية، مثل حدائق الحيوان أو المتاحف، حيث يمكن للأطفال التعرّف إلى أشياء متنوعة بشكل مباشر، ورؤية ولمس وتجربة السياحة التعليمية بأنفسهم.

السفر مع العائلة

السفر مع العائلة نشاط عائلي ممتع للأطفال -الصورة من موقع AdobeStock

إذا كانت ميزانيتك أكبر، فإن السفر مع العائلة قد يكون فكرة لا تُنسى لعطلة مدرسية ممتعة، فعند التخطيط لعطلة مع الأطفال، من المهم اختيار وجهة مناسبة فليست جميع المعالم السياحية آمنة وممتعة للأطفال. فقد تُفقد الأماكن المملة اهتمام الأطفال لذا احرصي على التحضير الجيد لرحلتك، بما في ذلك المواصلات والإقامة والأنشطة المُخطط لها خلال الرحلة.

زيارة المتاحف

تُعدّ زيارة المتاحف نشاطاً شيقاً خلال عطلة الصيف لجميع أفراد العائلة، حيث تضم كل مدينة رئيسية تقريباً متاحف، تتراوح من المواقع التاريخية إلى الأعمال الفنية القديمة والحديثة وإلى جانب قضاء وقت ممتع، وتُوسّع زيارة المتحف أيضاً آفاق معرفة الأطفال بها.

نصائح لقضاء عطلة مدرسية مريحة

لضمان سير أنشطة طفلك خلال العطلة المدرسية إليك بعض النصائح التي يُمكنك تطبيقها:

اختيار الأنشطة المناسبة

لكل طفل اهتماماته وتفضيلاته. فبعضه يستمتع باللعب في الهواء الطلق، بينما يُفضّل آخرون الأنشطة الإبداعية لذلك، من المهم إشراك أطفالك في اختيار أنشطة عطلة المدرسة.

يمكنك مناقشة العديد من خيارات الأنشطة الشيقة التي تناسب أعمارهم واهتماماتهم.

ارتداء ملابس مريحة

تأكدي من ارتداء طفلك ملابس مريحة ومناسبة للطقس والأنشطة التي سيقوم بها ويعد من الأفضل اختيار ملابس خفيفة الوزن، تمتص العرق، ولا تعيق حركة الطفل ويجب عدم إغفال إحضار ملابس إضافية كافية للطفل.

الاستعداد لاحتياجاتك

العطلة مع الأطفال تحمل مخاطرها المحتملة لذلك، يجب على الآباء الاستعداد بشكل أفضل لضمان تلبية جميع احتياجات أطفالك خلال العطلة.

فعليك إعداد قائمة بمستلزمات العطلة الضرورية، مثل الملابس، ومستلزمات النظافة، والأدوية، وغيرها من اللوازم.

في النهاية يجب الانتباه إلى أن التخطيط لعطلات المدارس للأطفال يعد أمراً صعباً وفي المقابل، يمكنك مراعاة بعض النصائح السابقة أثناء التخطيط لعطلتك، فالعطلة المُخطط لها جيداً ستوفر تجارب لا تُنسى للأطفال وستُعزز الروابط العائلية .

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