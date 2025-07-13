شكرا لقرائتكم خبر عن مضغ حبة واحدة من القرنفل فى الصباح يعزز صحتك.. لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القرنفل من التوابل متعددة الاستخدامات، إذ يُضفي نكهةً مميزةً، بالإضافة إلى فوائده الصحية المتنوعة، فهو غني بمضادات الأكسدة، وقد يُساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، وقتل البكتيريا، وغيرها، فى هذا التقرير نتعرف على ماذا يحدث عند مضغ حبة واحدة من القرنفل يوميًا، بحسب موقع تايمز ناو.

ماذا يحدث عندما تمضغ القرنفل كل صباح؟ يساعد على تحسين صحة الكبد

تشير الدراسات إلى أن مستخلص القرنفل، الذي يُفرز عند مضغه نيئًا، يُحسّن تلف الكبد الناتج عن مادة ثيوأسيتاميد السامة، ويحتوي على مركب يُدعى الأوجينول، وهو مفيد بشكل خاص للكبد.

يقوي المناعة

يحتوي القرنفل على مُركّب حيويّ مُهمّ يُعرف باسم الأوجينول، وهو موجود بكثرة في زيت القرنفل، كما يحتوي هذا الزيت العطريّ القويّ على خصائص مُطهّرة ومضادّة للبكتيريا والفطريات، ما يحمي جسمك من مُسبّبات الأمراض الضارة ويُقلّل من الالتهابات.

وتقول الدراسات أيضًا أن مستخلصات القرنفل يمكن أن تزيد من عدد خلايا الدم البيضاء، مما يساعد على تقوية مستويات المناعة لديك.

ينظم سكر الدم

يُحافظ مضغ القرنفل كل صباح على مستوى السكر في الدم، تشير الدراسات إلى أن المصابين بمرحلة ما قبل السكري، والذين مضغوا قرنفلًا واحدًا لمدة 30 يومًا، أظهروا انخفاضًا ملحوظًا في مستوى السكر في الدم بعد الوجبات.

يقول الخبراء إن النيجريسين - وهو مركب موجود في القرنفل - يساعد على زيادة امتصاص السكر من الدم إلى الخلايا، ويزيد من إفراز الأنسولين، ويحسن وظيفة الخلايا التي تنتج الأنسولين.

يدعم الهضم

يُساعد مضغ القرنفل بانتظام على تعزيز عملية الهضم من خلال تحفيز إنتاج الإنزيمات الهاضمة في الفم والأمعاء، ويُشير الأطباء إلى أن ذلك يحدث بفضل وجود الأوجينول، الذي يحتوي على خصائص طاردة للغازات، وهذا يُساعد فى تخفيف الغازات والانتفاخ وعسر الهضم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القرنفل مفيد أيضًا في علاج مشاكل المعدة، وتقليل قرحة المعدة، وتحسين صحة الأمعاء.

يقوي العظام

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من انخفاض كتلة العظام، مما يؤدي في النهاية إلى هشاشة العظام، مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور.

وتشير الدراسات إلى أن الأوجينول يُحسّن كتلة العظام. كما أن المنغنيز الموجود في القرنفل يُساهم في تكوين العظام، وهو بالغ الأهمية لصحة العظام.

