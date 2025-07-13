شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الاتصال بحيوان مريض.. تسجيل حالة وفاة بـ"الطاعون" بولاية اريزونا الامريكية والان مع تفاصيل الخبر

أكد مسؤولون صحيون، تسجيل حالة وفاة بمرض الطاعون الرئوي، بولاية أريزونا الأمريكية، وذلك بسبب الاتصال بحيوان نافق مصاب بالمرض.

ووفقا لموقع "BBC"، أفادت إدارة الصحة والخدمات الإنسانية في مقاطعة كوكونينو بالولاية، أن هذه أول حالة وفاة مسجلة بسبب المرض في المقاطعة منذ عام ٢٠٠٧، وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن متوسط حالات الإصابة بالطاعون بين البشر في الولايات المتحدة يبلغ سبع حالات سنويا.

وقالت حكومة مقاطعة كوكوينينو إن خطر التعرض للعامة لا يزال منخفضا، إلا أنه لن يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية عن حالة الوفاة إحتراما لمشاعر عائلة المتوفى.

وفي القرن الرابع عشر، قضى الطاعون، المعروف باسم "الموت الأسود"، على ما يصل إلى نصف سكان أوروبا، إلا أن الإصابة به حاليا تعد نادرة بين البشر، ويمكن علاجها بالمضادات الحيوية.

ما هو مرض الطاعون؟

ووفقا لموقع كليفلاند كلينك الطبي، ينتقل مرض الطاعون عن طريق بكتيريا "يرسينيا بيستيس"، وتحدث العدوى من التعامل المباشر مع حيوان مصاب، أو عن طريق عضات الجرذان "الفئران" ، أو لدغات البراغيث التي سبق أن عضّت حيوانًا مصابًا.

وتوجد ثلاثة أنواع من الطاعون، و يعتمد نوع الطاعون على مكان تواجد البكتيريا في الجسم، وهى الطاعون الدبلي، والذى يصيب العقد اللمفاوية، الطاعون الإنتاني الذى ينتشر في الدم، و الطاعون الرئوي الذى يصيب الرئتين.

ويصيب الطاعون في الغالب سكان بعض الدول الأفريقية، وتحديدا مدغشقر وجمهورية الكونغو الديمقراطي، ولكن تُسجل حالات إصابة أيضًا في الأمريكتين وآسيا سنويًا، رغم ذلك تعد الإصابة بالطاعون نادرة للغاية، ولا يصاب به أكثر من ألفى حالة سنويا على مستوى العالم، بينها سبع حالات تقريبًا في الولايات المتحدة سنويًا.

أعراض مرض الطاعون

تحدث بعض أعراض الطاعون في جميع الأنواع، ويعتمد بعضها على ما إذا كنت تعاني من الطاعون الدبلي أو طاعون إنتان الدم أو الطاعون الرئوي، وتشمل أعراض الطاعون ما يلي:

الحمى

القشعريرة

الصداع وآلام الجسم

الضعف والتعب

الدوخة

الغثيان والقيء والإسهال .

تورم الغدد الليمفاوية المؤلمة (الطاعون الدبلي).

ألم في البطن ونزيف من الأنف أو الفم أو تحت الجلد (الطاعون الإنتاني).

ضيق في التنفس ، وألم في الصدر، والسعال والمخاط الدموي أو المائي (الطاعون الرئوي).

مضاعفات الطاعون

تحدث العديد من مضاعفات الطاعون بسرعة وتكون مهددة للحياة، بما في ذلك:

موت الأنسجة وفقدان الأطراف بسبب الغرغرينا

التهاب بطانة الدماغ ( التهاب السحايا )

فشل الأعضاء

فشل تنفسي

علاج الطاعون

يجب علاج الطاعون بالمضادات الحيوية فورًا، والتي تعطى للمريض إما عن طريق الوريد أو على شكل أقراص.

الوقاية من مرض الطاعون

تشمل تدابير الوقاية من المرض، استخدام طارد الحشرات الذي يحتوي على مادة DEET للحماية من لدغات البراغيث، وتجنب ملامسة الحيوانات النافقة أو الأنسجة أو المواد المصابة، وتجنب الاتصال الوثيق مع المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض والمناطق المزدحمة حيث تم الإبلاغ عن حالات إصابة مؤخرًا.