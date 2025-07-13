شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح لقياس ضغط الدم في المنزل بدقة وسهولة والان مع تفاصيل الخبر

مع تزايد الاعتماد على أجهزة قياس ضغط الدم المنزلية، أصبح من الضروري معرفة الخطوات الصحيحة للحصول على قراءات دقيقة لضغط الدم، ووفقا لما أكده أطباء معهد AIIMS الهندي، قد تؤدي الأخطاء البسيطة في طريقة القياس إلى نتائج خاطئة تؤثر على خطة العلاج والمتابعة، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز التوصيات الطبية لقياس ضغط الدم في المنزل دون أخطاء، بحسب موقع تايمز ناو.

وقال الخبراء أن المراقبة المنزلية لضغط الدم لا تغني عن زيارة الطبيب، لكنها أداة مساعدة مهمة.

إليك أبرز 10 نصائح يقدمها الخبراء:

1. الراحة قبل القياس

اجلس في وضع هادئ لمدة 5 دقائق قبل البدء، ولا تقس الضغط بعد مجهود بدني أو تناول الطعام مباشرة.

2. تفريغ المثانة

امتلاء المثانة قد يؤثر على دقة القراءة بسبب الضغط على الأوعية الدموية.

3. تجنب التدخين والقهوة

تجنب الكافيين والتدخين لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل القياس.

4. لا للقياس بعد الأكل

الأطعمة تؤثر على تدفق الدم وقد تعطي قراءات مضللة.

5. وضعية الجسم مهمة

اجلس مستندًا بظهرك، وضع الذراع على مسند مستوٍ في مستوى القلب.

6. ضبط سوار الجهاز بشكل صحيح

لا يجب أن يكون مشدودًا جدًا، ويُفضل أن تتمكن من إدخال إصبعين تحته.

7. قِس في الذراعين معًا أولًا

واعتمد الذراع التي تعطي الرقم الأعلى في المرات القادمة.

8. نفس التوقيت يوميًا

يُفضل القياس صباحًا ومساءً في نفس الوقت للحصول على متوسط دقيق.

9. أخذ قراءتين

بفاصل دقيقة واحدة، ثم حساب المتوسط.

10. تدوين القراءات

والاحتفاظ بها لعرضها على الطبيب المختص.

رغم سهولة قياس ضغط الدم في المنزل، إلا أن التفاصيل الصغيرة تصنع الفرق، اتبع هذه الإرشادات بدقة، ولا تتردد في استشارة طبيبك عند ملاحظة أي تغيرات أو ارتفاعات مستمرة.

