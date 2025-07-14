شكرا لقرائتكم خبر عن علاج سلوكى ونفسى.. كيف تتخلص بسهولة من عقد النقص والشعور بالدونية؟ والان مع تفاصيل الخبر

عُقدة النقص هي عبارة عن تصورات غير واقعية عن ذات الشخص، ترتبط بالكثير من اضطرابات الصحة النفسية، وتُعتبر مصدر قلق كبير على الصحة النفسية والعقلية لدى الكثيرين.

وفقًا لتقرير نُشر في موقع Thrivework، فإن عُقدة النقص هي حالة نفسية بحتة يشعر فيها الإنسان بأنه أقل أو أدنى من الآخرين، بل إنه على الدوام يبحث عن أدلة ملموسة تؤكد نقصه أو دُونيّته، يُعرف هذا في علم النفس كعائق كبير أمام تحسين الذات وتقديرها.

يحدث هذا نتيجة مجموعة من العوامل، منها :

تجارب الطفولة المبكرة أو الصادمة

النشأة في بيئات أظهرت الطفل بعدم الكفاءة، وأحاطته بمشاعر غير جيدة

المقارنة الدائمة مع الأقران أو الإخوة

توقعات ثقافية ومُقتنَعة بعدم الكفاءة

النقد الذاتي والنقد الجمعي

الإخفاقات المؤلمة أو التعرض لصدمات فشل أو صدمات نفسية

تأثير عقدة النقص على الصحة العقلية

تؤثر عُقدة النقص على الصحة العقلية بشكل واضح، فهي تؤثر على تقدير الذات، والثقة بالنفس، والمعتقدات الداخلية، وتُحدث ضعفًا في الكفاءة الذاتية، وتدفع إلى تجنب المخاطرة، والانعزال، والانسحاب.

طرق علاج الشعور بالدونية وعُقدة النقص

يحدث ذلك من خلال مجموعة من الخطوات والأنماط:

الاهتمام بممارسة اليقظة الذهنية؛ لأنها تركز على الأفكار الحالية، وتُثير حوارات داخلية، وتجعل الإنسان غير منعزل في أفكاره.

تجعل الإنسان أكثر احترامًا لذاته وتقديرًا لها، من خلال مهارات اليقظة الذهنية، والبعد عن الحديث السلبي مع النفس، وتكرار المعتقدات السلبية، والتركيز على نقاط القوة.

ممارسة الرياضة والالتزام بنظام حياتى وغذائى متكامل

العلاج النفسي السلوكي يساعد على تغيير المعتقدات غير المنطقية والأفكار السلبية.

يُعالج العلاج النفسي الديناميكي تجارب الطفولة والصراعات الشخصية.

يُساعد العلاج النفسي على علاج الاضطرابات الشخصية.

يركز العلاج الإنساني على تعزيز الوعي الذاتي، وتعزيز قبول الذات، والنمو الشخصي.

اليقظة والتأمل يعززان القدرة على التركيز على الحاضر، والبعد عن التركيز المفرط على إخفاقات الماضي.

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