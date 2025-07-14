من أنا؟ مجموعة ألغاز سهلة لطفلك في العطلة من عمر 5 - 10 سنوات

فوائد الألغاز مذهلة

طفل قارئ يحمل الكتاب فوق رأسه

تنمي جميع المهارات المعرفية لدى الطفل.

تساعد الطفل في حل المشكلات.

تدعم تطوير خلايا دماغه.

تعمل على التنسيق بين اليد والعين.

تقوي الروابط الاجتماعية مع الطرف الآخر الذي يلعب معه.

تعلّم الطفل قيمة احترام الذات.

تنمي مهارة الاستكشاف لدى الطفل.

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 07:19 صباحاً - اتفق التربويون على أن لعبة الألغاز بين الطفل وأمه أو والده، أو الطفل وأصدقائه أو جدته، من أرقى أنواع التسلية والنشاط الذهني للطفل، خاصة في المرحلة العمرية من 5 إلى 10 سنوات. فالألغاز، الخليج 365 الأم، تعمل على تنشيط الدماغ وتقوية الذاكرة عند الأطفال، كما تشجعهم على حب الاستكشاف، والاطلاع على كل ما هو ممتع ومفيد من المعلومات، وتحفزهم على المعرفة، وتعلّم الجديد بشكل مستمر.ولأن الأطفال يحبون الاستمتاع بأوقاتهم والتعلم بشكل غير ضاغط أو مباشر معاً، فمن الممكن تقديم مجموعة من الألغاز لهم، وإعطاؤهم فرصة من الوقت -إن لزم الأمر- لحلها، وجعلهم يخوضون رحلة البحث وحدهم؛ حتى يصلوا إلى الإجابات الصحيحة، وعند معرفتها سيشعرون بأنهم أذكياء، ويستمرون في التعلم أكثر فأكثر.هنا تضع الدكتورة إلهام المرصفي، أستاذة التربية والصحة النفسية للطفل، تحت عنوان "من أنا؟"؛ تتناسب ووقت العطلة الصيفية.هل تعلمين أن كل جديد يتعلمه الطفل يعود عليه بالفائدة؟ وكل ما يبحث عنه الطفل ليعرفه؛ يثبُت في الذاكرة ولا يُنسى بسهولة، ولعبة الألغاز، التي قد لا ينتبه إليها بعض الأهالي، ويرونها لعبة لقتل وقت الطفل أو مجرد لهو؛ تؤدي إلى الفوائد الآتية:

دعوة لبث روح الاستكشاف داخل طفلك والخطوات بسيطة

مجموعة ألغاز سهلة ومتنوعة

خريطة: بلدان وأماكن بلا بشر

أنواع أخرى من الألغاز

بالونات ملونة

مجموعة ألغاز عن الحيوانات

أنا القرد

أنا أعيش في الغابة وأحب أكل الموز، من أنا؟

أنا أقفز وأقفز وأقفز، ولكن ليست لديّ أقدام، من أنا؟

أنا أملك خرطوماً طويلاً وأحب اللعب بالماء، من أنا؟

أنا أعيش في البحر وأسبح بسرعة، من أنا؟

أنا أملك رقبة طويلة وأعيش في أفريقيا، من أنا؟

ألغاز إجابتها من وسط حجرتك

كتاب يحوي عشرات الأوراق

أنا أقف في الغرفة وأعطي الوقت، من أنا؟

أنا أملك أسناناً ولكن لا أستطيع الأكل، من أنا؟

أنا أساعدك على الكتابة والرسم، من أنا؟

أنا أملك أوراقاً ولكن ليس لديّ أشجار، من أنا؟

أنا أملك عجلات ولكن لا أستطيع المشي، من أنا؟

ألغاز عن الألوان

تفاح أحمر

أنا لون السماء في النهار، من أنا؟

أنا لون التفاح، من أنا؟

أنا لون الموز، من أنا؟

أنا لون العشب، من أنا؟

أنا لون الشمس، من أنا؟

ألغاز عن الفصول:

زهور متفتحة

الجواب: الأبجدية.الجواب: المستقبل.الجواب: على الخريطة.الجواب: حرف الياء.الجواب: الجرس.الجواب: تموز.الجواب: البيض.الجواب: الثلج.الجواب: خمسة.الإجابة: البوصلة.الإجابة: البالون.الإجابة: البصل.الإجابة: الضوء.الإجابة: على سطح الخريطة.الإجابة: المستقبل.الإجابة: السحّاب.الإجابة: الكرسي.الإجابة: الضوضاء.الإجابة: نزلة برد.الإجابة: عمرك.الإجابة: طائرة.الإجابة: طفل.الإجابة: سرير.الإجابة: فأر.(الإجابة: قرد).(الإجابة: ضفدع).(الإجابة: فيل).(الإجابة: سمكة).(الإجابة: زرافة).(الإجابة: ساعة).(الإجابة: مشط).(الإجابة: قلم).(الإجابة: كتاب).(الإجابة: سيارة).(الإجابة: أزرق).(الإجابة: أحمر).(الإجابة: أصفر).(الإجابة: أخضر).(الإجابة: برتقالي).(الإجابة: الشتاء).(الإجابة: الربيع).(الإجابة: الصيف).(الإجابة: الخريف).