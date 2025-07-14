كيف تتعامل الحامل مع آلام الظهر في الأشهر الأخيرة؟

أسباب آلام الظهر للحامل في الأشهر الأخيرة

حامل تشعر بآلام في الظهر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 07:19 صباحاً - "آلام الظهر هي شكوى شائعة جداً بين الحوامل، خاصة في الأشهر الأخيرة من الحمل؛ بسبب زيادة وزن الجنين وتغير مكان الثقل من الحمل؛ حيث يصبح كائناً متكاملاً تماماً، ما يعرض الحامل للإصابة بعدة أعراض مؤقتة في الظهر والحوض، ولكنها مؤلمة ومزعجة، وكلما اقترب موعد ولادتها تزداد حدّة تلك الأعراض، لذا تجب استشارة الطبيب إذا كان الألم شديداً أو مصحوباً بحمى أو نزيف."بهذه المقدمة العلمية يشرح الدكتور محمود عرفات أستاذ طب النساء والولادة بعضاً من أسباب وأعراض آلام الحامل، وفي التقرير يستكمل كيفية تعامل الحامل مع آلام الظهر في الشهور الأخيرة.الضغط على الحوض والظهر، مع نمو الجنين، يزداد وزنه ويزداد الضغط على العمود الفقري والحوض، مما يسبب آلاماً في الظهر.حيث يفرز الجسم هرمون الريلاكسين أثناء الحمل، مما يجعل الأربطة في منطقة الحوض أكثر ليونة استعداداً للولادة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار المفاصل وإجهادها، مما يسبب آلام الظهر.تغير هيئة الجسمومعها يتغير مركز ثقل الجسم، مما قد يؤدي إلى تغيير وضعية الحامل أثناء الحركة والمشي، مما يسبب إجهاداً وألماً في عضلات الظهر.مع نمو الرحم، تضعف عضلات البطن التي تدعم الظهر، مما يزيد من خطر آلام الظهر.الإجهاد والتوتر.تتسبب في زيادة توتر العضلات وتشنجاتها، مما يؤدي إلى آلام الظهر.

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معلومات وإرشادات للحامل في الشهر التاسع

المشي رياضة تخفف من ألم الظهر

معدل الزيادة في وزنك، يكون بمعدل كيلو جرام واحد كل شهر خلال شهور الحمل، وهذه الزيادة طبيعية، وهناك حوامل يتجاوزن هذا الحد من الزيادة، بسبب عدم التزامهن بطعام متوازن وصحي.

الإكثار من تناول الكربوهيدارت والنشويات يحدث الزيادة الكبيرة في حجم ووزن الجنين، والذي يضغط بالتالي على عمود الأم الفقري فتشعر بآلام أسفل الظهر، وقد تمتد الآلام إلى الفخذ والساق حتى مشط القدم.

الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة، من شأنها أن تقلل من آلام الظهر مع نهاية الحمل؛ لكي تتجاوزي هذه المرحلة بسلام.

تسهم هذه التمارين في تحفيز استعدادك النفسي والجسمي للولادة، كما يساعدك المشي في الهواء الطلق بشكل يومي وخصوصاً في ساعات المساء في تخفيف هذه الآلام بشكل كبير.

ضرورة الحرص على الامتناع عن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، ولشهرك الأخير خصوصاً اختاري أحذية مريحة ومنخفضة الكعب، بحيث تسهل عليك الحركة اليومية، ولا تؤدي إلى تركيز الثقل على ظهرك.

ملاحظة أن مشكلة آلام أسفل الظهر سوف تنتهي بشكل تدريجي، ويجهز جسمك للولادة، ويزداد في الوقت نفسه إفراز هرمون يعرف بهرمون "الريلاكسن".

الزيادة في إفراز هذا الهرمون يؤدي إلى ارتخاء الأربطة الخاصة التي تدعم العمود الفقري، ويحدث ذلك بشكل واضح إذا ما ارتخت الأربطة التي تربط العمود الفقري بمفاصل الحوض.

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تعامل الحامل مع آلام الظهر في الأشهر الأخيرة

تدليك الظهر يخفف من آلامه

حال حدوث زيادة شدة آلام الظهر واستمرارها للحامل، بحيث لم يعد بالإمكان تحملها.

مواجهة الحامل صعوبة في التبول، بجانب ظهور آلام الظهر للحامل من وقت للآخر بشكل مفاجئ.

حالات تستدعي استشارة الطبيب

حامل تتابع الفحص الدوري للاطمئنان

تجب مراجعة الطبيب فوراً في حال مواجهة الحامل صعوبة في التبول. ظهور آلام الظهر للحامل بشكل مفاجئ. الشعور بنغزات الظهر كما في الأطراف. حالة ظهور ألم شديد بالظهر، قد يسبب في بعض الحالات نادرة الحدوث؛ مثل: حالات ولادة مبكرة أو الإصابة بالتهاب المفاصل الفقارية، أو هشاشة العظام.

مراجعة الطبيب فوراً :الحفاظ على هيئة جيدة: بمعنى الجلوس والوقوف بشكل صحيح، وتجنب الانحناء لفترات طويلة، وارتداء أحذية مريحة ذات كعب منخفض.ممارسة التمارين الرياضية: حيث إن ممارسة التمارين الخفيفة بانتظام، مثل المشي والسباحة، تساعد على تقوية عضلات الظهر والبطن.الحصول على قسط كافٍ من الراحة: تجنب الوقوف لفترات طويلة، وأخذ فترات راحة منتظمة، واستخدام وسائد إضافية لدعم الظهر والبطن أثناء النوم.استخدام الكمادات الدافئة أو الباردة؛ الكمادات الدافئة لتخفيف آلام العضلات، والكمادات الباردة كذلك لتخفيف الالتهاب.الحصول على تدليك لطيف: أن يساعد في تخفيف التوتر العضلي وتخفيف الألم.ارتداء حزام دعم الظهر يمكن أن يوفر دعماً إضافياً للعمود الفقري ويخفف من الضغط على الظهر.استشارة الطبيب: إذا كان ألم الظهر شديداً أو مصحوباً بأعراض أخرى، وذلك لتقييم الحالة ووصف العلاج المناسب.*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.