تؤخذ مرتين سنويا.. الصحة العالمية توصى بحقنة ليناكابافير للوقاية من الإيدز

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم إرشادات جديدة توصي باستخدام ليناكابافير (LEN) القابل للحقن مرتين سنويًا كخيار إضافى للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" قبل التعرض للفيروس.

وقالت المنظمة فى بيان لها، إنه في خطوة سياسية بارزة من شأنها أن تُسهم في إعادة صياغة الاستجابة العالمية لفيروس نقص المناعة البشرية، تُصدر هذه الإرشادات خلال المؤتمر الدولي الـ 13 لجمعية الإيدز (IAS 2025) حول علوم فيروس نقص المناعة البشرية، في كيجالي، رواندا.

يُقدم LEN، وهو أول منتج يُعطى عن طريق الحقن مرتين سنويًا للوقاية من التعرض، ويعتبر بديلاً فعالاً وطويل المفعول للأقراص الفموية اليومية وغيرها من الخيارات قصيرة المفعول. بجرعتين فقط سنويًا، يُمثل LEN خطوةً ثوريةً في حماية الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وخاصةً أولئك الذين يواجهون تحديات في الالتزام اليومي بالعلاج، أو الوصمة الاجتماعية، أو صعوبة الحصول على الرعاية الصحية.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية: "في حين أن لقاح فيروس نقص المناعة البشرية لا يزال بعيد المنال، فإن ليناكابافير هو الخيار الأمثل: مضاد للفيروسات القهقرية طويل المفعول، أثبتت التجارب فعاليته في الوقاية من جميع إصابات فيروس نقص المناعة البشرية تقريبًا بين الأشخاص المعرضين للخطر".

وأضاف: "يمثل إطلاق المبادئ التوجيهية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرًا، خطوة حاسمة نحو توسيع نطاق الوصول إلى هذه الأداة الفعالة. وتلتزم منظمة الصحة العالمية بالعمل مع البلدان والشركاء لضمان وصول هذا الابتكار إلى المجتمعات بأسرع وقت ممكن وبأقصى درجات الأمان".

تأتي الإرشادات الجديدة في لحظة حرجة، إذ تشهد جهود الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ركودًا، مع توقع حدوث 1.3 مليون إصابة جديدة بالفيروس في عام 2024، مع تأثير غير متناسب على الفئات السكانية الرئيسية وذات الأولوية، بما في ذلك العاملون في مجال الجنس، والرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، والمتحولون جنسيًا، ومتعاطو المخدرات عن طريق الحقن، والسجناء، والأطفال والمراهقون. تُشير توصية منظمة الصحة العالمية بشأن الشبكة الوطنية للشبكات (LEN) إلى خطوة حاسمة لتوسيع وتنويع الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، مما يمنح الناس خيارات أوسع للتحكم في صحتهم من خلال خيارات تناسب حياتهم.

في إطار هذه المبادئ التوجيهية، أوصت منظمة الصحة العالمية باتباع نهج صحي عام لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية باستخدام اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية السريعة لدعم توفير حقن الوقاية قبل التعرض طويلة المفعول، بما في ذلك LEN وكابوتيجرافير (CAB-LA). تُزيل هذه التوصية المُبسّطة للاختبار عائقًا رئيسيًا أمام الوصول من خلال إلغاء الإجراءات المعقدة والمكلفة، وتمكين تقديم الوقاية قبل التعرض طويلة المفعول في المجتمع من خلال الصيدليات والعيادات والرعاية الصحية عن بُعد.

الخطوات التالية: الدعوة إلى التنفيذ

تنضم شبكة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (LEN) إلى خيارات الوقاية السابقة للتعرض الأخرى التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك العلاج الفموي اليومي، وحقن الكابوتجرافير، وحلقة دابيفيرين المهبلية، كجزء من ترسانة متنامية من الأدوات للقضاء على وباء فيروس نقص المناعة البشرية.



وبينما لا يزال الوصول إلى شبكة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (LEN) خارج التجارب السريرية محدودًا في الوقت الحالي، تحث منظمة الصحة العالمية الحكومات والجهات المانحة وشركاء الصحة العالميين على البدء في تطبيق شبكة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (LEN) فورًا ضمن البرامج الوطنية المشتركة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، مع جمع البيانات الأساسية حول الإقبال والالتزام والتأثير الفعلي.

توصيات إضافية لمنظمة الصحة العالمية ..

لأول مرة، تتضمن إرشادات منظمة الصحة العالمية العلاجية توصية واضحة باستخدام حقن كابوتيجرافير وريلبيفيرين طويل المفعول (CAB/RPV) كخيار بديل للعلاج المضاد للفيروسات القهقرية (ART) للبالغين والمراهقين الذين حققوا قمعًا فيروسيًا كاملاً باستخدام العلاج الفموي المضاد للفيروسات القهقرية، ولا يعانون من عدوى نشطة بالتهاب الكبد B. صُمم هذا النهج لدعم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يواجهون تحديات في الالتزام بالعلاج الفموي.

تتضمن الإرشادات المُحدّثة بشأن تكامل تقديم الخدمات توصياتٍ بدمج خدمات فيروس نقص المناعة البشرية مع خدمات الأمراض غير المعدية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، بالإضافة إلى رعاية الصحة النفسية للاكتئاب والقلق واضطرابات تعاطي الكحول، ضمن خدمات فيروس نقص المناعة البشرية، إلى جانب تدخلاتٍ لدعم الالتزام بالعلاج المضاد للفيروسات القهقرية. إضافةً إلى ذلك، توصي الإرشادات الجديدة بشأن إدارة الأمراض المنقولة جنسيًا بدون أعراض بفحص السيلان و الكلاميديا في الفئات السكانية الرئيسية وذات الأولوية .

بالنسبة للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والمصابين بجدرى القرود mpox والذين لم يتلقوا العلاج المضاد للفيروسات القهقرية من قبل أو الذين تعرضوا لانقطاع طويل الأمد عنه، يُنصح بشدة بالبدء السريع في العلاج المضاد للفيروسات القهقرية. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بإجراء فحص فيروس نقص المناعة البشرية مبكرًا للأفراد الذين يُشتبه في إصابتهم بفيروس جدرى القرود mpox أو يُؤكد إصابتهم بها. كما تُشدد الإجراءات التشغيلية القياسية لمنظمة الصحة العالمية على إجراء فحص فيروس نقص المناعة البشرية والزهري لجميع الأفراد الذين يُشتبه في إصابتهم بفيروس جدرى القرود mpox أو يُؤكد إصابتهم بها.

استجابةً للتحديات الأوسع التي تواجه برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، أصدرت منظمة الصحة العالمية أيضًا إرشادات تشغيلية جديدة بشأن استدامة خدمات فيروس نقص المناعة البشرية ذات الأولوية في ظل بيئة تمويلية متغيرة. تهدف هذه الإرشادات إلى توفير إطار عمل تدريجي لمساعدة البلدان على تحديد أولويات الخدمات، وتقييم المخاطر، ورصد الاضطرابات، وتكييف الأنظمة لحماية النتائج الصحية والحفاظ على التقدم المحرز.

قالت الدكتورة ميج دوهيرتي، مديرة إدارة البرامج العالمية لفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والأمراض المنقولة جنسيًا في منظمة الصحة العالمية، والمديرة القادمة لقسم العلوم والبحوث والأدلة والجودة في مجال الصحة: "لدينا الأدوات والمعرفة اللازمة للقضاء على الإيدز كمشكلة صحية عامة. ما نحتاجه الآن هو تنفيذ جريء لهذه التوصيات، قائم على الإنصاف ومدعوم من المجتمعات المحلية".

لا يزال فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) الايدز يُمثل مشكلة صحية عامة عالمية رئيسية. وبحلول نهاية عام 2024، كان يُقدر عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بنحو 40.8 مليون شخص، منهم 65% في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية. وتُوفي ما يقرب من 630,000 شخص لأسباب مرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية عالميًا، ويُقدر عدد المصابين بالفيروس بنحو 1.3 مليون شخص، من بينهم 120,000 ألف طفل. ويستمر توسع نطاق الحصول على العلاج المضاد للفيروسات القهقرية، حيث يتلقى 31.6 مليون شخص العلاج في عام 2024، بزيادة عن 30.3 مليون شخص في عام 2023.

في ظل انخفاض تمويل فيروس نقص المناعة البشرية والصحة، تُقدم إرشادات منظمة الصحة العالمية الجديدة والمُحدثة استراتيجيات عملية قائمة على الأدلة للحفاظ على هذا الزخم. ومن خلال توسيع خيارات الوقاية والعلاج، وتبسيط تقديم الخدمات، وتعزيز التكامل مع الخدمات الصحية الأوسع، تدعم هذه الإرشادات استجابات أكثر كفاءةً وإنصافًا ومرونةً لفيروس نقص المناعة البشرية. والآن هو الوقت المناسب لتطبيق جريء لضمان ترجمة هذه المكاسب إلى أثر ملموس على أرض الواقع.