شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب الحصول على لقاح داء الكلب .. علامات تحذيرية والان مع تفاصيل الخبر

يُعدّ لقاح داء الكلب بالغ الأهمية، فهو فيروس قاتل يُصيب الجهاز العصبي، وبمجرد ظهور أعراضه، يُصبح قاتلاً في أغلب الأحيان، ينتقل الفيروس عادةً عن طريق عضة أو خدش حيوان مُصاب، وغالبًا ما يكون كلبًا ضالا أو خفافيش أو حيوانات برية.

وفقا لموقع " NDTV"، يُمكن لحقنة داء الكلب، سواءً كوقاية قبل التعرض أو بعده، أن تمنع الفيروس من التسلل إلى الجسم، ويُمكن للتقييم الطبي الفوري تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لحقنة داء الكلب، لذا لا تتجاهل أبدًا عضة حيوان مُشتبه بها.

متى يجب الحصول على لقاح داء الكلب 1. بعد التعرض لأى عضة أو خدش

يجب عليك تلقي لقاح داء الكلب فورًا بعد أي تعرض محتمل، مثل عضة أو خدش أو حتى لعق جلد متشقق أو أغشية مخاطية (مثل العينين أو الفم) من حيوان يُحتمل أن يكون حاملًا لفيروس داء الكلب، يُعرف هذا بالوقاية بعد التعرض (PEP). حتى لو لم تظهر على الحيوان أي علامات مرض واضحة، فقد يكون مصابًا، حيث ينتقل فيروس داء الكلب ببطء عبر الجهاز العصبي قبل أن يصل إلى الدماغ، لذا فإن العلاج المبكر هو الأساس.

2. بعد لدغة أو خدش عالي الخطورة من حيوان مشتبه بإصابته بداء الكلب

عضة أو خدش من حيوان بري (مثل الخفاش، الثعلب، أو الكلب أو القطة الضالة)، أو أي حيوان أليف منزلي يتصرف بعدوانية أو بشكل غير عادي وغير مُلقّح أو غير متاح للمراقبة، يستدعي التطعيم الفوري ضد داء الكلب، في العديد من الدول ، لا تزال عضة الكلاب المصدر الأكثر شيوعًا لداء الكلب، إذا لم يتسن فحص الحيوان أو مراقبته لمدة 10 أيام، يبدأ الأطباء العلاج كإجراء احترازي.

3. للأشخاص الذين يعملون في وظائف عالية الخطورة الوقاية قبل التعرض

ينبغي أن يتلقى بعض الأفراد العلاج الوقائي قبل التعرض إذا كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس داء الكلب، ويشمل ذلك الأطباء البيطريين، ومسؤولي مراقبة الحيوانات، وباحثي الحياة البرية، وعمال المختبرات الذين يتعاملون مع الفيروس، ومستكشفي الكهوف، أو المسافرين الذين يزورون مناطق ينتشر فيها داء الكلب وتكون فرص الحصول على الرعاية الطبية محدودة، عادةً ما يشمل التطعيم قبل التعرض ثلاث جرعات من لقاح داء الكلب تُعطى في اليوم 0، واليوم 7، واليوم 21 أو 28.

4. إذا كانت حالة داء الكلب لدى الحيوان غير معروفة أو لا يمكن التحقق منها

أحيانًا، يتعرض الناس لعضات حيوانات تختفي قبل تحديد إصابتهم بداء الكلب، مثل كلب ضال يهرب أو خفاش لا يمكن اصطياده لإجراء الاختبار، في مثل هذه الحالات، ينصح الأطباء عادةً ببدء سلسلة لقاح داء الكلب دون انتظار، لأن التأخير قد يمنح الفيروس وقتًا للانتشار، ولأن داء الكلب غالبًا ما يكون قاتلًا بمجرد ظهور الأعراض، فإن فائدة التطعيم المبكر تفوق بكثير مخاطر الانتظار.

5. إذا ظهرت أعراض داء الكلب، فقد يكون الوقت قد فات

من المهم ملاحظة أن لقاحات داء الكلب لا تكون فعالة بمجرد ظهور الأعراض، والتي تشمل الحمى، والارتباك، وصعوبة البلع، وتشنجات العضلات، والغيبوبة في النهاية. لذلك، تُعد الوقاية والتدخل المبكر أمرًا بالغ الأهمية.

بمجرد ظهور الأعراض العصبية، يكون المرض قاتلًا في أغلب الأحيان، وتكون خيارات العلاج محدودة للغاية. لذلك، في حال وجود أي شك بشأن لدغة أو تعرض، فمن الأفضل دائمًا التصرف بسرعة وبدء سلسلة اللقاحات تحت إشراف مقدم الرعاية الصحية.