شكرا لقرائتكم خبر عن من مشكلات الهضم لـ التهاب الكبد.. أسباب مرضية خفية لـ ألم البطن والان مع تفاصيل الخبر

آلام البطن تُعد من أكثر الأعراض التي تستدعي زيارة الطبيب. فقد تكون ناتجة عن أسباب بسيطة مثل اضطرابات الهضم، أو عن أمراض خطيرة تتطلب علاجًا فوريًا، لذلك، فإن فهم طبيعة هذا الألم وموقعه ومدته يساعد على توجيه التشخيص الصحيح، وفقا لتقرير نشر فى موقع Curasia.





ما المقصود بألم البطن؟

هو شعور بعدم الارتياح أو انزعاج في المنطقة الواقعة بين الصدر والحوض، ويمكن أن يكون الألم خفيفًا ومؤقتًا، أو شديدًا ومتصاعدًا، وقد يصاحبه أعراض أخرى مثل الغثيان أو الحمى أو الإمساك أو الإسهال.





أسباب شائعة لآلام البطن١. مشكلات في الجهاز الهضمي

الانتفاخ وعسر الهضم: غالبًا ما يحدثان بعد تناول وجبة كبيرة أو غنية بالدهون.

الإمساك: يؤدي إلى شعور بالضغط والثقل في الجزء السفلي من البطن.

القولون العصبي: يتسبب في تقلصات متكررة مصحوبة باضطرابات في حركة الأمعاء.

٢. العدوى الفيروسية أو البكتيرية

التهاب المعدة والأمعاء: يسبب آلامًا مصحوبة بإسهال وقيء، وقد تكون ناتجة عن تناول طعام ملوث.

التسمم الغذائي: يظهر فجأة بعد تناول طعام فاسد، ويستمر لساعات أو أيام.

أسباب نادرة ولكن خطيرة١. التهاب الزائدة الدودية

يبدأ بألم حول السرة، ثم ينتقل إلى الجانب الأيمن السفلي، ويتطلب تدخلًا جراحيًا سريعًا.

٢. انسداد الأمعاء

يمنع حركة الطعام والغازات، ويؤدي إلى ألم حاد وتقيؤ متكرر، ويُعد حالة طبية طارئة.

٣. مشاكل الكلى أو الكبد

مثل حصى الكلى أو التهاب الكبد، وقد يصاحبها أعراض أخرى مثل تغير لون البول أو اليرقان.

تشخيص الألم

يعتمد الأطباء على الفحص السريري والتاريخ المرضي، بالإضافة إلى الفحوصات المعملية والتصويرية كالأشعة فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية، للوصول إلى التشخيص الدقيق.





متى يجب طلب المساعدة الطبية؟

يُنصح بمراجعة الطبيب إذا كان الألم:

مستمرًا أو يزداد سوءًا.

مصحوبًا بارتفاع في درجة الحرارة.

مرتبطًا بقيء لا يتوقف أو بوجود دم في البراز.

يحدث أثناء الحمل أو لدى الأطفال حديثي الولادة.

الوقاية والعناية الذاتية

لتقليل فرص الإصابة بألم البطن:

تناول الطعام ببطء والابتعاد عن الأطعمة الدسمة.

شرب الماء بكميات كافية.

ممارسة النشاط البدني.

تجنب القلق المفرط.