شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحمى نظارات فلتر الضوء الأزرق العين من ضرر الأجهزة.. نصائح لا غنى عنها والان مع تفاصيل الخبر

في زمن تتسلل فيه الشاشات إلى تفاصيل يومنا من أول وهلة الاستيقاظ حتى لحظة النوم، باتت العيون في مواجهة متاعب مستمرة، من الهاتف إلى الحاسوب، مرورًا بالتلفاز والأجهزة اللوحية، تُمطرنا الشاشات بكمٍّ من الضوء الأزرق الذي يُعتقد أنه العدو الخفي لصحة العين والنوم.

وسط هذا القلق المتزايد، ظهرت "نظارات فلتر الضوء الأزرق" كحل سحري يعد بالوقاية وتقليل الإجهاد البصري. تسويق لامع، وعدسات بلا لون، وسؤال واحد يبقى معلقًا، هل فعلاً تَحمي هذه النظارات أعيننا، أم أنها مجرد موضة تكنولوجية؟



في هذا التقرير حسب موقع " onlymyhealth"، نتعرف على أهمية النظارات فلتر الضوء الأزررق.

لماذا نستخدم نظارات فلتر الضوء الأزرق؟

حسب التقرير فإن الناس يستخدمون نظارات الفلتر لحجب الضوء الأزرق لأنه أكثر عرضة لضرر أعيننا من أنواع الإضاءة الأخرى، فالشمس هي المصدر الطبيعي للضوء، والشاشات والأجهزة الإلكترونية الأخرى هي المصادر الثانوية، ينتقل هذا الضوء، سواءً كان طبيعيًا أو صناعيًا، على شكل طيف من الألوان، ولكل لون من هذه الألوان أطوال موجية مختلفة تُحدد طاقة كل لون، والضوء الأزرق هو الأكثر طاقةً مقارنةً بالأضواء المرئية الأخرى.

لذلك، يستخدم الناس نظارات مُرشِّحة للضوء الأزرق لتخفيف إجهاد أعينهم، خاصةً عند التعرض لأضواء الشاشات لفترات طويلة ".

هل النظارات المزودة بفلتر الضوء الأزرق مفيدة بالفعل

لا يُمكن الإجابة على هذا السؤال بشكل ثنائي، فهناك العديد من المتغيرات المُؤثرة، ومع ذلك، لا توجد دراسة علمية تُثبت فائدة هذه النظارات، خاصةً فيما يتعلق بتحسين البصر، أو تخفيف إجهاد العين، أو مساعدة الناس على النوم بشكل أفضل.

حسب دراسة في المجلة الأمريكية لطب العيون، أُجريت على 120 شخصًا أفادوا بمعاناتهم من إجهاد العين الرقمي. أُعطي نصفهم نظارات شفافة والنصف الآخر نظارات حاجبة للضوء الأزرق، لكن المشاركين في الدراسة لم يعرفوا أي زوج نظارات حصلوا عليه، ثم طُلب من كل مشارك ارتداء نظاراته والعمل على جهاز كمبيوتر لبضع ساعات، وسؤالهم عن أعراض إجهاد العين لديهم، في نهاية الدراسة، وجد الباحثون أن المشاركين الذين حصلوا على نظارات حاجبة للضوء الأزرق لم يُظهروا أي فرق في أعراض إجهاد العين لديهم مقارنةً بالمشاركين الذين ارتدوا النظارات الشفافة، لم يكن للعدسات الحاجبة للضوء الأزرق أي تأثير على إجهاد العين الرقمي.



على الرغم من أن النظارات ذات الجودة الجيدة قد تساعد في حجب الضوء الأزرق إلى حد ما، إلا أنه من غير المرجح أن تؤدي إلى تحسن كبير في نظرك أو إجهاد العين.

نصائح لتقليل إجهاد العين

احتفظ بها على مسافة ذراعك، أو 25 بوصة، من الشاشات.

انظر إلى الشاشة قليلا إلى الأسفل.

استخدم قاعدة 20-20-20 ، والتي تعني النظر بعيدًا عن الشاشة إلى شيء يبعد مسافة 20 قدمًا على الأقل لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة، لأخذ استراحة للعينين.

استخدم الدموع الاصطناعية لتكملة الرطوبة في عينيك إذا كانت جافة.

قم بتغيير الإضاءة داخل الغرفة وإعدادات التباين على الشاشة لتسهيل الرؤية على العينين.

استخدم مرشح شاشة غير لامع إذا لزم الأمر.

ارتدِ النظارات أثناء تشغيل الشاشة، إذا أوصى بها طبيب العيون أو أخصائي البصريات.

