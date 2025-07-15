شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: السنغال يقضى على مرض التراخوما المسبب للعمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الصحة العالمية (WHO)، فى بيان لها، أن السنغال قد تخلصت من مرض التراخوما كمشكلة صحية عامة، وبذلك، تصبح السنغال تاسع دولة في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية تحقق هذا الإنجاز.

من جانبه، قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "أشيد بالسنغال لتخليصها سكانها من هذا المرض"، مضيفا، إنه يُعدّ هذا الإنجاز علامةً أخرى على التقدم الملحوظ المُحرز في مكافحة الأمراض الاستوائية المهملة عالميًا، ويُعطي أملًا للدول الأخرى التي لا تزال تعمل على القضاء على التراخوما".

عُرف مرض التراخوما في السنغال منذ أوائل القرن العشرين، وقد تأكد تسببه فى الإصابة بالعمى من خلال مسوحات أُجريت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، انضمت السنغال إلى تحالف منظمة الصحة العالمية للقضاء على التراخوما عالميًا عام 1998، وأجرت أول مسح وطني لها عام 2000، وأكملت رسم خرائط المرض بالكامل بحلول عام 2017 بدعم من مشروع رسم خرائط التراخوما العالمي وبيانات المناطق الاستوائية.

وقد أُدمجت مكافحة التراخوما باستمرار في البرامج الوطنية لصحة العين، بدايةً في إطار البرنامج الوطني للوقاية من العمى (PNLC)، ثم من خلال البرنامج الوطني لتعزيز صحة العين (PNPSO)، وعلى التزامها بالقضاء على التراخوما.

قال الدكتور إبراهيما سي، وزير الصحة والعمل الاجتماعي السنغالي: "نحتفل اليوم بانتصارنا على التراخوما، بعد 21 عامًا من انتصارنا على داء التنينات"، مؤكدا، " يُذكرنا هذا الإنجاز الجديد بأن هدفنا الأسمى يبقى السنغال خالية من الأمراض الاستوائية المهملة، نحن ملتزمون تمامًا بهذا، ونُحرز تقدمًا جيدًا، لا سيما في مكافحة داء المثقبيات الأفريقي البشري (مرض النوم) وداء كلابية الذنب".

نفذت السنغال استراتيجية SAFE التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للقضاء على التراخوما بدعم من شركائها، مستفيدةً من خدماتها 2.8 مليون شخص في 24 مقاطعة،

وشملت هذه الأنشطة توفير العمليات الجراحية لعلاج المرحلة المتأخرة من المرض، وتوزيع مضادات حيوية جماعية من نوع أزيثروميسين، تبرعت بها شركة فايزر من خلال المبادرة الدولية للتراخوما، وتنظيم حملات توعية عامة لتعزيز نظافة الوجه، وتحسين الوصول إلى إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي.

التراخوما هي ثاني مرض مداري مهمل يتم القضاء عليه في السنغال. في عام 2004، حصلت السنغال على شهادة خلوها من انتقال داء التنينات (داء دودة غينيا)، عالميًا، تنضم السنغال إلى 24 دولة أخرى أقرت منظمة الصحة العالمية بتخلصها من التراخوما كمشكلة صحية عامة، وهذه الدول هي: بنين، بوروندي، كمبوديا، الصين، غامبيا، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، غانا، الهند، العراق، ملاوي، مالي، موريتانيا، المكسيك، المغرب، ميانمار، نيبال، عُمان، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، المملكة العربية السعودية، توجو، فانواتو، وفيتنام.

وأوضحت، إن هذه الدول جزء من مجموعة أوسع تضم 57 دولة قضت على واحد أو أكثر من أمراض المناطق المدارية المهملة.

وتدعم منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية في السنغال لمراقبة المجتمعات التي كان مرض التراخوما متوطناً فيها سابقاً عن كثب لضمان عدم ظهور المرض مجدداً.

قال الدكتور جان ماري فياني ياميوجو، ممثل منظمة الصحة العالمية في السنغال: "لقد أثقل مرض التراخوما كاهل المجتمعات في السنغال لأكثر من قرن، ولا يُعد هذا التصديق الذي طال انتظاره إنجازًا بارزًا في مجال الصحة العامة فحسب، بل يُمثل أيضًا إشادة قوية بالتفاني الدؤوب للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، والمجتمعات المحلية، وقادة الحكومة، والشركاء الذين لم يستسلموا أبدًا". وأضاف: "اليوم، نُنهي فصلًا بدأ منذ أكثر من 100 عام، متحدين بالفخر والامتنان والعزيمة، وتظل منظمة الصحة العالمية ملتزمة بدعم السنغال في سعيها الدؤوب للحفاظ على هذا الإنجاز الذي تحقق بشق الأنفس".

انتشار المرض..

لا تزال التراخوما تُمثل مشكلة صحية عامة في 32 دولة، ويُقدر عدد المصابين بها بنحو 103 ملايين شخص يعيشون في مناطق تتطلب تدخلات لمكافحة هذا المرض، ينتشر التراخوما بشكل رئيسي في أفقر المناطق وأكثرها ريفية في أفريقيا، وأمريكا الوسطى والجنوبية، وآسيا، وغرب المحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وتتأثر منطقة أفريقيا التابعة لمنظمة الصحة العالمية بالتراخوما بشكل غير متناسب، حيث يعيش 93 مليون شخص في مناطق معرضة للخطر في أبريل 2024، وهو ما يُمثل 90% من العبء العالمي للتراخوما.

لقد تم تحقيق تقدم كبير في مكافحة مرض التراخوما على مدى السنوات القليلة الماضية، وانخفض عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج بالمضادات الحيوية لمرض التراخوما في المنطقة الأفريقية بمقدار 96 مليون شخص من 189 مليون شخص في عام 2014 إلى 93 مليون شخص اعتبارًا من أبريل 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 51%.

يوجد حاليًا 20 دولة في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية (الجزائر، أنغولا، بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إريتريا، إثيوبيا، غينيا، كينيا، موزمبيق، النيجر، نيجيريا، جنوب السودان، جمهورية تنزانيا المتحدة، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي) بحاجة إلى تدخل للقضاء على التراخوما، وتزعم 3 دول أخرى في الإقليم (بوتسوانا، غينيا بيساو، وناميبيا) أنها حققت أهداف انتشار القضاء على المرض.