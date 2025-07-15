شكرا لقرائتكم خبر عن FDA توافق على صبغة طعام نباتية طبيعية باللون الأزرق والان مع تفاصيل الخبر

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على مادة مضافة جديدة للون الأزرق مشتقة من ثمرة نبات الجاردينيا، وهو نبات دائم الخضرة مزهر، ووفقا لموقع "cbsnews" تمت الموافقة على استخدام اللون في المشروبات الرياضية والمياه غير الغازية المنكهة أو المحسنة ومشروبات الفاكهة والشاي الجاهز للشرب بالإضافة إلى الحلوى الصلبة واللينة.

تم تصنيع هذه المادة المضافة، عن طريق تنقية مركب الجينيبين - المشتق من فاكهة Gardenia jasminoides Ellis المطحونة، والتي تستخدم غالبًا في الطب الصيني التقليدي - عن طريق تفاعله مع بروتين الصويا.

وعلى الرغم من استخدام فول الصويا، وهو مُسبب مُحتمل للحساسية، في صنع لون الجاردينيا الأزرق، فقد طلبت المجموعة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إعفاءه من ضرورة إعلانه كذلك، وذكرت في طلبها أنه من غير المُتوقع وجود بروتين الصويا في المُلوِّن المُضاف النهائي، وبالتالي لن يُسبب أي ردود فعل تحسسية، وتُصرِّح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأنها لا تزال تُراجع الطلب .

قال وزير الصحة روبرت إف. كينيدي الابن في بيان صحفي : "يتعرض الأطفال يوميًا لمواد كيميائية صناعية في الطعام لا فائدة منها وتهدد صحتهم"، وأضاف : "موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على صبغة جاردينيا بلو تُظهر أننا نضع الأطفال أخيرًا في المقام الأول".



وتقول إدارة الغذاء والدواء إن هذا يمثل اللون الرابع المشتق من مصادر طبيعية الذي وافقت الإدارة على استخدامه في الأغذية خلال الشهرين الماضيين.وفي شهر مايو، تمت الموافقة على ثلاثة ألوان أخرى ، بما في ذلك مستخلص الجالديريا الأزرق، وفوسفات الكالسيوم (الأبيض)، ومستخلص زهرة البازلاء الفراشية (الأزرق والأرجواني والأخضر).

وكان كينيدي قد دعا الشركات في وقت سابق إلى التخلص التدريجي من جميع الأصباغ المعتمدة على البترول بحلول نهاية العام المقبل، بهدف استبدالها ببدائل طبيعية في إمدادات الغذاء في الولايات المتحدة.

نفت صناعة أصباغ الطعام أي مخاوف تتعلق بسلامة الأصباغ الاصطناعية، وصرحت الرابطة الدولية لمصنعي الألوان في بيان لها عقب إعلان كينيدي الأولي بأن الأصباغ الاصطناعية "ضرورية للاتساق والجاذبية البصرية وثقة المستهلك بالمنتجات الغذائية".