كارينا كابور تتبع دايت ثابتا منذ 18 سنة.. هل هذا صحى؟

كشفت روجوتا ديويكار، أخصائية التغذية الخاصة بالممثلة الهندية "كارينا كابور"، أن الممثلة تتبع نفس النظام الغذائي منذ 18 عامًا، مع العديد من المكونات الصحية، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام، ويتناول الكثيرون نفس الطعام بانتظام بدافع العادة، ولكن هل رتابة الوجبات وثبات النظام الغذائي الذى تتناوله مفيداً لصحتك؟.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز ناو".

في حديثها عما تتناوله كارينا، البالغة من العمر 45 عامًا، يوميًا، كشفت روجوتا: "تتناول الفواكه المجففة كاللوز والزبيب والتين فور استيقاظها والعدس والأرز على الغداء؛ والخبز المحمص بالجبن (أحيانًا) أو ميلك شيك المانجو كوجبة خفيفة في المساء.

كارينا، التي تُعرف بشغفها بالطعام، معروفة أيضًا باهتمامها بصحتها العامة من خلال اللياقة البدنية، فهي تُمارس روتينًا رياضيًا صارمًا، يشمل اليوجا وتمارين القوة والبيلاتس وتمارين الكارديو للحفاظ على لياقتها.

ومع ذلك، ووفقًا للخبراء، فإن 80% من نتائج لياقتك البدنية تُعزى دائمًا إلى نظامك الغذائي والأطعمة التي تتناولها يوميًا، وقالت روجوتا إن نظامها الغذائي اليومي - إلى حد ما - لم يتغير منذ عام 2007.

هل يجب أن تتناول نفس الأطعمة كل يوم؟

يتناول الكثير من الناس نفس الطعام بانتظام بدافع العادة ولكن هل رتابة الوجبة مفيدة؟ وفقًا للخبراء، ليس من الصعب تناول نفس الوجبة أو الوجبة الخفيفة يوميًا، ويعتمد ذلك على ما إذا كان الطعام الذي تكرره:

-غنيًا بالعناصر الغذائية

يحتاج جسمك إلى الكثير من الفيتامينات والمعادن للحفاظ على صحته لذا، إذا كنت تتناول نفس الطعام يوميًا، فيجب أن يكون مغذيًا، بما في ذلك الفواكه والخضراوات.

- يلبي احتياجاتك الصحية

إذا كنت تعاني من حالة صحية، فقد تحتاج إلى بعض الاحتياجات الغذائية التي يصفها لك طبيبك وبالتالي، فإن تناول طعام يوميًا لا يناسب احتياجاتك الصحية قد يسبب مشاكل صحية مع مرور الوقت.

فوائد تناول نفس الطعام يوميًا

من فوائد تكرار تناول الطعام يوميًا:

يُشكل عادات صحية

إذا كنت تُركز على نظام غذائي صحي، فإن اتباع نظام غذائي صحي مُحدد يُمكن أن يُساعدك على الالتزام بأهدافك

يُحافظ على عدد السعرات الحرارية

قد يكون حساب السعرات الحرارية مفيدًا إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، ولكنه ليس بهذه البساطة عليك أن تعرف حجم حصتك بعناية وأن تضع كل شيء في طبقك، ويجب عليك تكرار هذه العملية في كل مرة تتناول فيها وجبة أو وجبة خفيفة ولكن عندما تتناول نفس الوجبة، تحسب تلك السعرات الحرارية مرة واحدة وتكمل.

يوفر الوقت والجهد

قد يستغرق شراء أطعمة جديدة الكثير من الوقت والجهد لتخطيط الوجبات والطهي. لذا، فإن تناول نفس طبق الشوفان على الإفطار أو السلطة على الغداء يُبسط ذلك.

قد تأكل أقل

إذا لم يكن هناك تنوع، فقد لا تأكل أكثر من اللازم لأن الخيارات محدودة.

عيوب تناول نفس الطعام يوميًا

قد لا يكون تناول نفس الطعام يوميًا مناسبًا للجميع، من بين بعض العيوب المحتملة لتكرار الوجبات:

يؤثر على صحة الأمعاء

حتى لو كنت تستمتع بنفس الطعام كل يوم، فقد يتأثر ميكروبيوم أمعائك، وفقًا للدراسات، تحتاج الأمعاء إلى العديد من الأطعمة المختلفة لتحقيق توازن صحي، حيث تعتمد البكتيريا الموجودة في أمعائك على العديد من الأطعمة المختلفة لتحقيق تنوع وقوة في البكتيريا.

تلعب صحة الأمعاء دورًا حيويًا في تعزيز صحتك النفسية.

قد تفتقد بعض العناصر الغذائية

إذا كنت تتناول نفس الطعام يوميًا، فقد يُسبب ذلك نقصًا في العناصر الغذائية، مما قد يُضر بصحتك على المدى الطويل، يقول الأطباء إنه لا يوجد طعام واحد يُغطي جميع الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية والبروتينات التي يحتاجها جسمك. كما أن تكرار تناول نفس الوجبة قد يُزيد من خطر نقص الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

الملل من الطعام

إذا شعرت بالملل من نظامك الغذائي، فاعتبر ذلك علامة على حاجتك إلى تغيير نظامك الغذائي.