كيف تفهم ملصقات الصلاحية على الأطعمة.. علامات فسادها وطرق التخزين

تستخدم تواريخ انتهاء الصلاحية للدلالة على جودة المنتج ونضارته، لذا، من المهم معرفة معاني هذه المصطلحات على الملصقات للمساعدة في تقليل هدر الطعام وتجنب الأمراض، بحسب موقع "تايمز ناو".

في بعض الأحيان، قد تشتري منتجًا قابلًا للتلف مثل الزبادي أو الجبن، وقد تكتشف تلقائيًا أنه لم يمضِ على تاريخ انتهاء الصلاحية سوى بضعة أيام، وهنا تبدأ تلك المعضلة الداخلية- هل يجب عليّ الاستمرار في تناوله، أم أنه محفوف بالمخاطر؟

وفقًا للخبراء، فإن تواريخ الصلاحية على عبوات الطعام لا تُشير في الواقع إلى ما إذا كان الطعام خطيرًا أم لا، بل تتعلق بالجودة أكثر من السلامة.

تثير تواريخ انتهاء الصلاحية الكثير من المخاوف بين الناس، مما يُسبب بدوره هدرًا للطعام، إليك ما يجب معرفته عن تواريخ انتهاء صلاحية هذه الأطعمة، وكيفية معرفة ما إذا كانت وجبتك المفضلة لا تزال صالحة للأكل.

ماذا تعني الملصقات فعليًا؟

وفقًا للخبراء، تُضاف تواريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية من قِبل الشركة المُصنِّعة، يقول الخبراء إن هذه التواريخ لا تُذكر لمساعدة المستهلكين وتجار التجزئة على تقييم السلامة، بل للإشارة إلى جودة المنتج أو نضارته.

عادةً ما تُجري الشركات المُصنِّعة اختبارات علمية مُختلفة تُساعد في تحديد ذلك من العبارات الشائعة:يُفضل استخدامه قبل

تُستخدم هذه العلامة لإبلاغ العملاء بموعد وصول المنتج إلى أفضل نكهة وجودة.

يُستخدم قبل

تعني هذه العلامة أن آخر تاريخ مُوصى به للاستخدام يُوضع فقط لضمان ذروة جودة المنتج، وليس تاريخ سلامة.

يُباع قبل

يُطبع تاريخ البيع قبل لغرض إدارة المخزون، مما يُشير إلى المدة التي يجب أن يعرض فيها بائع التجزئة المنتج.

كيف تعرف أن الطعام آمن للاستهلاك؟

وفقًا للخبراء، يُمكنك استهلاك أطعمة مثل الحليب واللحوم، أو حتى تلك التي تفسد بسهولة، بأمان بعد تاريخ انتهاء الصلاحية بأسبوع أو حتى عشرة أيام دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

يمكن أن يدوم الطعام المُجمد لفترة طويلة؛ ومع ذلك، قد تلاحظ أن نكهته تتلاشى بعد بضعة أشهر.

غالبًا ما تبقى الأطعمة المُعلبة، وغيرها مثل حبوب الإفطار والمكرونة والبسكويت، آمنة للاستهلاك لسنوات إذا كانت عبواتها سليمة وغير تالفة ومع ذلك، قد تبدأ في فقدان جودتها بمرور الوقت.

مع ذلك، يُشير الأطباء أيضًا إلى أنه على الرغم من أن معظم الناس يستطيعون هضم الطعام الفاسد دون أن يُصابوا بالمرض، إلا أنك لا تزال عُرضة لخطر الإصابة بأعراض مثل الغثيان والإسهال - إذا كانت مستويات المناعة لديك منخفضة.

للمساعدة في تحديد العلامات التحذيرية المُحتملة، تأكد من فحص الطعام بحثًا عن:

العفن

الرائحة الكريهة

تغير اللون

القوام المُتخثر أو المائي

كيف يُمكنك جعل الطعام يدوم لفترة أطول دون أن يفسد؟

إليك بعض النصائح للحفاظ على طعامك لفترة أطول:

-احفظ اللحوم والدواجن الطازجة بعيدًا عن الأطعمة الأخرى في الثلاجة.

-لا تخزن البيض والحليب في باب الثلاجة.

-خزّن الأطعمة في أماكن باردة وجافة ذات تهوية جيدة.

-جمّد الأطعمة القابلة للتلف.

-لا تخزن الموز مع أطعمة أخرى، لأنه ينضج أسرع.

-افصل الفواكه عن الخضراوات، حتى في الثلاجة.

-لا تعتمد على التواريخ المذكورة فقط؛ استخدم حاسة الشم لتحديد مدى نضارتها وجودتها.