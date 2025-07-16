شكرا لقرائتكم خبر عن من أشهر أسباب آلام الظهر والرقبة.. ما هى عقد العضلات والان مع تفاصيل الخبر

يمر الجميع فى الكثير من الأحيان بالألم فى منطقة محددة بالظهر أو الرقبة أو أسفل لوح الكتف، ويمكن أن يظهر هذا الألم بصورة تشنج، ومن المرجح أن ترجع تلك الألام للإصابة بـ"عقدة عضلية".

وبحسب موقع "Web MD" غالبا ما تعتبر تلك العقد إصابة غير ضارة، لكنها تسبب آلام مزعجة، في حالات نادرة، تكون العقد العضلية علامة على حالة ألم مزمنة، و يوحي اسمها بأن العضلة ملتوية أو ملتوية، لكن هذا ليس صحيحًا.

ما هي عقد العضلات؟

عادةً ما تحدث العقد العضلية نتيجة تهيج العضلة نتيجة حركة متكررة، ويلاحظ الرياضيون هذه العقد بعد تدريب مجموعة عضلية واحدة لفترة طويلة، وقد تتقلص العضلة أيضًا عند وضعها في وضع غير مريح لفترة طويلة، مثل الجلوس على مكتب أو قيادة السيارة لفترة طويلة، وخاصةً دون فترات راحة، والذى قد يهيج العضلة لدرجة "تقلصها".

ووجد الباحثون أن عُقد العضلات لا تظهر في صور الأشعة، لذا فهم غير متأكدين تمامًا من سبب الألم، لكن يعتقد بعض الأطباء أن تشنجات العضلات قد تؤثر على تدفق الدم، وهذا ما يُسبب ألم المنطقة المُعقدة، بينما يقول أطباء آخرون إن الألم قد يكون ناتجًا عن أعصاب تُحفزها التشنجات.

وبغض النظر عن سببها، تُسبب عقدة العضلات ألمًا، وقد يستمر هذا الألم لأيام أو أسابيع، كذلك قد يؤثر هذا الانزعاج على عملك أو يُصعّب عليك القيام بالأشياء التي تستمتع بها.

كيفية علاج عقد العضلات

يمكن التعامل مع عقدة عضلية في المنزل، عن بعض الحيل البسيطة لإرخاء عضلتك والتوقف عن الألم، مثل:

التمدد

يمكن للنهوض والحركة أو ممارسة تمارين تمدد خفيفة، أن تُريح العضلة المُتشنجة من البقاء في وضعية غير مريحة لفترة طويلة، كذلك يمكن لتمارين التمدد منع التشنج، وإذا لاحظتَ تشنجًا متكررًا في بعض المناطق، فاستشر طبيبكَ عن تمارين تمدد لإرخاء تلك العضلات وتقليل احتمالية حدوث المزيد من التشنجات.

الثلج والحرارة

تستجيب معظم آلام العضلات بشكل جيد للتناوب بين الثلج والحرارة، لذلك استخدم كمادات ثلج على المنطقة المصابة لفترة قصيرة، ثم انتقل إلى كمادات دافئة أو وسادة تدفئة، وإذا لاحظت أن أحدهما يفيد أكثر من الآخر، فالتزم بما تراه الأنسب.

تدليك نقاط الزناد

يحفز الضغط القوي عضلاتك على الاسترخاء، يمكنك استخدام يديك أو أسطوانة إسفنجية للضغط، ما عليك سوى تحديد العقدة والضغط عليها بأقصى ما تستطيع، كرّر ذلك عدة مرات يوميًا حتى تشعر بتحسن في العضلة.

العلاج الطبيعى

يعمل المعالج على العضلة المصابة ويحدد أي مناطق حولها قد تزيد من الألم، وقد يستغرق تخفيف ألم العضلة المتشنجة بعض الوقت، كذلك تكرار العلاجات، لحل المشكلة تمامًا، في هذه الأثناء، حاول تجنب ما أزعج عضلتك في المقام الأول.

ماذا لو لم تختف عقد العضلات؟

عادةً ما يُرخي الوقت والعناية المنزلية العضلة المتشنجة، يميل بعض الأشخاص إلى الإصابة بعقد عضلية، تُعرف باسم متلازمة الألم العضلي اللفافي، وتشمل علامات إصابتك بمتلازمة الألم العضلي اللفافي ما يلي:

الألم الذي يستمر أو يزداد سوءًا

الألم الذي يبقيك مستيقظا

بقعة مؤلمة مستمرة في العضلة

ألم عضلي عميق



إذا لاحظتَ أيًا من هذه الأعراض أو كنتَ تعاني من مشاكل مستمرة في عقد العضلات، فاستشر طبيبكَ بشأن العلاج. قد يقترح عليكَ ما يلي:

العلاج بإطلاق العضلات اللفافية لتطبيق ضغط لطيف مستمر على قيود الأنسجة الضامة اللفافية لتخفيف الألم واستعادة الحركة.

حقن دواء مخدر في المكان الذي يوجد فيه الألم

الوخز بالإبر الجافة، حيث يقوم الطبيب بإدخال إبر رفيعة في نقطة الزناد لتقليل الألم

الوخز بالإبر، وهي ممارسة تقليدية تستخدم الإبر لتخفيف الألم

الموجات فوق الصوتية لاختراق العضلات

التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجلد، أو العلاج بـTENS، والذي يستخدم مستويات منخفضة من الكهرباء لإرخاء العضلات.