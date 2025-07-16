شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس ماء الشعير.. 5 علاجات منزلية للتخلص من حصوات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

حصوات الكلى هي حالة طبية شائعة تؤثر على واحد من كل عشرة أشخاص في مرحلة ما من حياتهم، وفقا لموقع " healthsite"، فإن حصوة الكلى هي جسم صلب، ينشأ في الكلى، ويتشكل نتيجة تراكم مواد كيميائية معينة في البول، وهناك أربعة أنواع من حصوات الكلى: أكسالات الكالسيوم، وحمض البوليك، والستروفيت، والسيستين.

وفقًا للخدمة الصحية الوطنية (NHS) ، فإن بعض الحالات الطبية، بما في ذلك قلة تناول السوائل، هي عوامل تساهم في تطور حصوات الكلى، ومع ذلك، توضح هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة، "أن معظم حصوات الكلى صغيرة بما يكفي لخروجها مع البول، وربما يمكن علاجها في المنزل".

ورغم تطور العلاجات الطبية والتدخلات الجراحية، إلا أن كثيرين ما زالوا يبحثون عن حلول طبيعية تُخفف الألم وتمنع التكرار، من خلال التغذية والمشروبات والأعشاب المعروفة بقدرتها على إذابة الحصوات أو تقليل فرص تشكُّلها.

طرق طبيعية لإخراج حصوات الكلى

ـ شرب الماء: تشير العديد من الدراسات إلى أن خط الدفاع الأول لتمرير حصوات الكلى أو الوقاية منها هو شرب كميات وفيرة من السوائل، قد يشمل ذلك شرب الماء العادي، أو ماء جوز الهند.



ـ الحمضيات، تناول الفواكه مثل الليمون التي تحتوي على الحمضيات يمكن أن يساعد على تفتيت حصوات الكلى الصغيرة.

ـ خل التفاح: اشرب كوبًا منه يوميًا لإذابة حصوات أكسالات الكالسيوم في كليتيك. هذا المكون فعالٌ للغاية بفضل حمض الأسكوربيك الموجود في الحمضيات.

ـ عصير الرمان: مضاد أكسدة قوي يساعد في تقليل الحموضة وتحسين صحة الكلى، أكدت دراسة في مجلة Clinical Nutrition فعاليته في تحسين وظيفة الكلى لدى مرضى الحصوات.

ـ الريحان (الحبق): يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب ومرخية للعضلات، ويُقال إنه يُساعد في تفكيك الحصوات، يمكن تناوله على شكل مشروب أو إضافته طازجًا للطعام.

ـ ماء الشعير: مشروب تقليدي يُستخدم في بعض الثقافات كمدرّ للبول، يُسهّل تمرير الحصوات الصغيرة.

هذه العلاجات لا تُغني عن استشارة الطبيب، خاصة في حال وجود أعراض قوية كالألم الحاد أو الدم في البول، بعض الأعشاب قد تتفاعل مع الأدوية أو تكون غير آمنة في حالات الحمل أو أمراض الكبد، لا يُنصح بالإكثار من فيتامين C الصناعي، لأنه قد يزيد من فرص تكوّن حصوات أوكسالات الكالسيوم.

