شكرا لقرائتكم خبر عن منها استخدام السلم.. لو مابتحبش الرياضة اتبع هذه الخطوات للياقتك البدنية والان مع تفاصيل الخبر

تعد ممارسة الرياضة أمرا شديد الأهمية للحفاظ على اللياقة العامة، والحالة الصحية على المدى الطويل، إلا أن الكثيرين قد يجدون صعوبة فى ممارستها لضيق الوقت، أو عدم وجود مكان او معدات مناسبة، أو لاعتقادهم أن التمارين الرياضية تعد أمرا شاقا يصعب القيام به.

وإذا كنت ممن لا يحبون ممارسة الرياضة ويعتبرونها مشقة، فإن اتباع الخطوات التالية يساعدك على ممارسة التمرينات الرياضية والإستمتاع بها، كذلك الحفاظ على لياقتك البدنية بأسهل الطرق، بحسب موقع "Web MD" الطبى.

خطوات تساعدك فى الحفاظ على لياقتك البدنية استخدم السلم باستمرار

تجنب استخدام المصعد قدر الإمكان، حيث تشير الدراسات إلى أن صعود الدرج بانتظام يمكن أن يعزز مستوياتك الهوائية، ويحسن مستوى الكوليسترول ، ويخفض سكر الدم لدى مرضى السكر من النوع الثاني، وإذا كنت من كبار السن، فقد يعزز صعود الدرج لياقتك البدنية بشكل عام ويقلل من احتمالية سقوطك.

تطبيقات اللياقة البدنية

يوجد العديد من التطبيقات بالهواتف الذكية المخصصة للمساعدة على ممارسة الرياضة، مثل اليوجا وغيرها الكثير، وتظهر الأبحاث أن استخدام برامج المشي أو التمارين الرياضية عبر التطبيقات، غالبًا ما يحسن مستوياتك الهوائية تمامًا مثل الجلسات الشخصية مع مدرب، كما تُظهر الدراسات أيضا أن الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات اللياقة البدنية أكثر ميلًا لممارسة أنشطة رياضية خلال فترة الراحة، مقارنةً بمن لا يستخدمونها.

المدربون الشخصيون الافتراضيون

كل ما تحتاجه هو اتصال بالإنترنت وهاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر، و يمكن للمدرب الافتراضي التحدث معك عن بعد، إذا كنت جديدًا على المدربين عبر الإنترنت، فابحث قليلًا للعثور على البرنامج الأنسب لك.

التمارين الخفيفة

تشير الدراسات إلى أن ممارسة التمارين الرياضية لفترات قصيرة ومتكررة، قد تُقلل من دهون الجسم وتُعزز اللياقة الهوائية، كما تشير بعض الأدلة إلى أن ممارسة التمارين لمدة 6 دقائق قبل تناول الوجبات قد تساعد الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين على ضبط مستوى السكر في الدم.

وبما أن كتلة العضلات تفقد مع التقدم في السن، يعتقد الخبراء أن تمارين بسيطة من تمارين القوة قد يكون مفيدًا جدًا لكبار السن.

أجهزة تتبع اللياقة البدنية

إذا كنت بحاجة إلى دفعة إضافية لتحقيق أهدافك، فقد يساعدك جهاز تتبع اللياقة البدنية القابل للارتداء والساعات الذكية، كذلك تشير الدراسات إلى أن النشاط البدني يزداد عند استخدامه،و يمكن لعداد الخطوات التقليدي حساب خطواتك، لكن العديد من الأجهزة الحديثة تُقدم تحديثات فورية لحركتك ومعدل ضربات قلبك.

كما قد يزداد نشاطك البدني إذا كان لديك جرو في المنزل، ووفقا لبعض الدراسات يميل أصحاب الكلاب إلى المشي أكثر من غيرهم ممن لا يمتلكون كلبا، وهذا ينطبق على الأطفال والبالغين على حد سواء.

مشاهدة مقاطع فيديو التمرين

يوجد العديد من تمارين الفيديو مجانية على الانترنت، سواء كنت ترغب في التمدد، أو ركوب الدراجة، أو الجري، أو تقوية عضلاتك، يمكنك العثور على فيديو يناسبك.