العناية بالمولود الجديد: دليلك في الأيام الأولى بعد الولادة

المحور الأول: تغذية المولود

الرضاعة الطبيعية أول ساعة بعد الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 10:23 صباحاً - رعايةليست بالعملية السهلة، خاصة للأمهات الجدد، وكثيراً ما تشعرهن بالقلق والحيرة والإرهاق، بسبب رغبتهن في المزيد من الدقة والعناية الفائقة المطلوبة لحماية وصحة المولود، خاصة خلال الأيام الأولى بعد الولادة؛ حيث يخضع المولود خلال هذا الوقت، لتغييرات فسيولوجية معقدة، وتبدأ حواسه في الاستجابة للمنبهات، لهذا وجب وضع دليل للأيام الأولى بعد الولادة؛ للعناية بالمولود الجديد.اللقاء والدكتورة منال عبد الهادي أستاذة طب الأطفال لتوضيح تفاصيل الرعاية الشاملة للطفل من تغذية ونوم ونظافة، مع رصد لبعض النصائح التي تفيد صحة الطفل، في شكل أربعة محاور رئيسية يمكن لكل أم الارتكاز عليها.يُفضل الرضاعة الطبيعية من أول ساعة بعد الولادة، والتي يجب أن تمتد خلال الأشهر الستة الأولى؛ لأنها توفر العناصر الغذائية لنمو الطفل، كما يجب إرضاع الطفل كل 2-3 ساعات، أو 8-12 مرة في اليوم.إذا كانت الرضاعة الطبيعية غير ممكنة لسبب من الأسباب، يجب استشارة الطبيب لاختيار تركيبة مناسبة من اللبن الصناعي للطفل وإعطائها بانتظام.انتبهي لعلامات الجوع المبكرة لدى الطفل، مثل تحريك اليدين نحو الفم، ومص الأصابع، ولعق الشفتين.تأكدي من أن الطفل يشعر بالشبع بعد كل وجبة، ولا تجبريه على الأكل إذا كان رافضاً.أثناء الرضاعة، كثيراً ما يبتلع الأطفال الهواء، مما قد يجعلهم يصابون بالغازات، ولكن يمكن أن يساعد التجشؤ بعد الرضاعة في منع ذلك.

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المحور الثاني: نظافة المولود

فرحة المولود بعد تغيير الحفاض

تغيير الحفاضات بانتظام، كلما اتسخت، لمنع تهيج الجلد، وتنظيف منطقة الحفاض بشكل جيد وآمن.

غسل يديك جيداً قبل وبعد تغيير حفاضات الطفل، وعند التنظيف يجب التأكد من مسحها من الأمام إلى الخلف.

استخدام كريم مرطب لطفح الحفاض عند كل تغيير لتقليل احتكاك الجلد.

استخدمي قطعة قماش مبللة وماء دافئ لتنظيف منطقة الحفاض بلطف.

حمام المولود

المحور الثالث: نوم المولود

أم تطمئن على نوم المولود

التأكد من أن مكان النوم مسطح وثابت، ووضع الطفل على ظهره أثناء النوم.

إبقاء الأشياء الناعمة والفراش الفضفاض بعيداً عن منطقة نوم طفلك.

أن تكون حرارة غرفة الطفل مناسبة.

تعتيم الأضواء وخلق بيئة مظلمة تساعد على النوم في غرفة الطفل.

أن ينام الطفل في مكان آمن، على ظهره، في سرير مخصص للأطفال الرضع.

تجنب وضع أي وسائد أو ألعاب في سرير الطفل.

أن تكون درجة حرارة الغرفة مناسبة للطفل، ولا يجب أن تكون باردة جداً أو حارة جداً.

يمكن حمل الطفل وتهدئته عند البكاء.

لا ينصح بالاستحمام الأول للطفل خلال 24 ساعة الأولى بعد الولادة، يمكن تأجيله لعدة أيام، أو حتى أسبوع، إذا كان ذلك ممكناً.استخدمي قطعة قماش مبللة وماء دافئ لتنظيف وجه الطفل بلطف، مع تجنب إدخال أي شيء داخل الأذن أو الأنف.في الأيام الأولى يجب الحفاظ عليه نظيفاً وخالياً من البكتيريا، عن طريق تجفيفه بالتربيت عليه يومياً واستخدمي محلولاً مطهراً.بحلول الوقت الذي يبلغ فيه طفلك خمسة عشر يوماً يجب أن يجف الحبل السري ويسقط، وإذا لاحظت ظهور الأعراض التالية على الطفل، فاتصلي بطبيب الأطفال على الفور.تورم أو ألم أو احمرار في المنطقة المحيطة بالحبل السري، بكاء الرضيع كلما تم لمس هذه المنطقة، بما في ذلك الحفاضات، نزول مياه برائحة كريهة.كما أن نظافة طيات الجلد لدى الأطفال حديثي الولادة تحتاج لعناية خاصة، لذا يجب غسل وجه الطفل ومؤخرته يومياً؛ عن طريق استخدام المناديل المبللة للتنظيف، والتأكد من أن الغرفة دافئة قبل خلع ملابسه.

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المحور الرابع: العناية بصحة الطفل

أم تقوم بتهدئة المولود

أمور تجنبيها في الأسبوع الأول

لا تعطي طفلك أي سوائل غير الحليب حتى الماء.

لا تفرطي في استخدام منتجات تجميل أو عطور قرب المولود.

لا تسمحي بكثرة الزيارات في الأسبوع الأول.

لا تقارني طفلك بغيره؛ كل طفل يتطور بمعدله الخاص.

لا تتجاهلي مشاعرك؛ من الطبيعي أن تبكي، أن تتعبي، وأن تطلبي المساعدة.

ضرورة التفاعل مع المولود:

أم تتفاعل مع طفلها

حالة ارتفاع درجة حرارة الطفل فوق 38م.

حالة عدم التبول لأكثر من 8 ساعات.

حالة استمرار القيء أو الإسهال.

حالة خمول المولود الشديد أو صعوبة في الرضاعة.

حالة تغير لون الجلد، زرقة، وشحوب شديد.

الرأس هو أثقل جزء في جسم المولود الجديد، ودائماً ما يفتقر المواليد لإبقاء رؤوسهم مرفوعة. لذلك، احرصي دائماً على دعم رأس وعنق المولود الجديد عند حمله أو الإمساك به، عن طريق وضع إحدى يديك تحت رأس وعنق الطفل والأخرى تحت مؤخرته.لا تخافي من البدء بتدليك مولودك الجديد بعد ولادته بفترة وجيزة، هناك العديد من الفوائد المثبتة علمياً لتدليك الأطفال، فهو يقوي الرابطة بين الأم والطفل ويعزز أيضاً النمو الصحي.بهدف التأكد من صحة الطفل وسلامته، والحصول على التطعيمات اللازمة:يجب متابعة نمو الطفل وتسجيل وزنه وطوله ومحيط رأسه.تحدثي إلى طفلك، وابتسمي له، والعبي معه، فهذا يعزز نموه العاطفي والاجتماعي.قدمي لطفلك الحب والاهتمام والرعاية التي يحتاجها لكي ينمو بشكل صحي وسعيد.لا يستطيع الأطفال التكيف بسرعة مع التغيرات في درجات الحرارة، حيث قد يفقد الأطفال الحرارة بسرعة كبيرة، لذا يجب أن يرتدي الطفل طبقة أو طبقتين من الملابس ووضع قبعة على رأسه إذا كان الجو بارداً، وفي الطقس الحار، يجب اختيار الملابس القطنية الفضفاضة؛ لأن الطفل يتعرق بغزارة.*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.