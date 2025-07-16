شكرا لقرائتكم خبر عن سيطر على تعرق الصيف.. بهذه النصائح والأكلات والمشروبات والان مع تفاصيل الخبر

خلال الأيام الصيفية الحارة أو خلال فترات التوتر والقلق، قد يعانى البعض من مشكلة التعرق المفرط، التى قد تؤثر على الثقة بالنفس وتسبب إزعاجًا فى الحياة اليومية، لكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن هناك تغييرات غذائية بسيطة يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا فى كمية العرق التى ينتجها الجسم، من خلال تناول أطعمة معينة والابتعاد عن أخرى، حيث يمكن التحكم بمستوى التعرق بطريقة طبيعية وصحية.

فوفقا لتقرير نشر فى موقع sweatblock فإن التعرق المفرط يكون نتيجة مباشرة لاختياراتنا الغذائية، من خلال التركيز على شرب الماء، وتناول الخضراوات، والابتعاد عن الأطعمة الدهنية أو الغنية بالتوابل، يمكن تحسين نوعية الحياة والتقليل من الإحراج الناتج عن التعرق الزائد.

أهمية الماء فى تقليل التعرق

الحفاظ على ترطيب الجسم أحد الأساليب الأكثر فاعلية لتقليل التعرق، عندما يكون الجسم مشبعًا بالماء، لا يحتاج إلى بذل جهد كبير لتنظيم درجة حرارته، مما يؤدى إلى انخفاض طبيعى فى كمية العرق المنتجة.

اختيار الحليب المناسب

الحليب الخالى من الدسم أو قليل الدسم يعد بديلًا مثاليًا لمن يعانون من التعرق الزائد، على عكس الحليب الكامل، لا يرهق الجهاز الهضمى، ولا يُسبب ارتفاعًا فى حرارة الجسم، ما يساهم فى تقليل التعرق بشكل ملحوظ.

دور الكالسيوم فى ضبط حرارة الجسم

الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الزبادى منخفض الدسم، الجبن القريش، اللوز، والبقوليات، تساهم فى تنظيم حرارة الجسم وتساعد فى تقليل الإفرازات العرقية، بفضل دعمها لعمل الجهاز العصبى والمناعى.

قوة الفواكه والخضراوات فى مكافحة العرق

تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء والفيتامينات مثل الخيار، البطيخ، والتفاح يساعد على ترطيب الجسم داخليًا، كما أنها تعزز من كفاءة الهضم، مما يقلل من المجهود الداخلى الذى ينتج عنه التعرق.

زيت الزيتون للهضم وراحة للجسم

من الزيوت التى تسهل عملية الهضم وتقلل من الجهد الذى يبذله الجسم لهضم الوجبات الدسمة، فإدخال زيت الزيتون فى النظام الغذائى يساهم فى تقليل العرق الناتج عن الطعام المجهد للجسم.

أهمية فيتامينات ب فى استقرار الجسم

فيتامينات ب تعمل كوقود حيوى لخلايا الجسم، وتحسن من عمليات الأيض والتواصل العصبى، نقصها يؤدى إلى خلل فى تنظيم درجة حرارة الجسم وزيادة التعرق، يمكن الحصول عليها من الحبوب الكاملة والبروتينات النباتية.