10علامات للنوبة القلبية قد تشعر بها قبل أيام من حدوثها

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هناك علامات خفية للنوبة القلبية، وتظهر بعض هذه الأعراض قبل أيام أو حتى أسابيع، من حدوث النوبات القلبية الحقيقية وهى أعراض مزعجة يتجاهلها الكثيرون أو يتجاهلونها.

قد تشمل هذه العلامات وفقا لموقع " NDTV"، التعب العام، وعدم الراحة في مناطق غير متوقعة، أو حتى الشعور بالقلق، لذا يساعد التعرّف على هذه العلامات مبكرًا، خاصةً إذا كنت تعاني من عوامل خطر مثل ارتفاع ضغط الدم، أو داء السكر، أو التدخين، أو وجود تاريخ عائلي، أن يمنحك وقتًا حاسمًا لطلب المساعدة، وربما الوقاية من نوبة قلبية كاملة.

10 علامات خفية للنوبة القلبية قد تشعر بها قبل أيام من حدوثها 1. التعب غير المعتاد

الشعور بالإرهاق دون سبب، حتى بعد نوم هانئ أو ممارسة نشاط بدني بسيط، قد يكون علامة مبكرة، يحدث هذا عندما يعجز القلب عن ضخ الدم بكفاءة، مما يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية وانخفاض وصول الأكسجين إلى العضلات.

2. انزعاج خفيف في الصدر

بدلاً من ألم الصدر الحاد، قد تشعر بضيق أو ضغط أو إحساس بالعصر يتقطع، غالبًا ما يتم تجاهل هذا الشعور أو يُعزى إلى عسر الهضم، خاصةً عندما يكون خفيفًا، ولكنه قد يكون علامة تحذيرية.

3. ضيق في التنفس

صعوبة التنفس أثناء القيام بمهام كان بإمكانك القيام بها بسهولة من قبل مثل صعود الدرج أو القيام بالأعمال المنزلية قد يشير إلى أن قلبك لا يضخ الدم بكفاءة، مما يتسبب في تراكم السوائل في الرئتين.

4. عدم الراحة في الرقبة أو الفك أو الظهر

الألم أو التوتر في هذه المناطق، خاصةً إذا كان متقطعًا أو يبدو أنه يمتد من الصدر، قد يشير إلى ألم من القلب، وقد تعاني النساء بشكل خاص من هذا النوع من الانزعاج غير النمطي.

5. الغثيان أو الدوار

الشعور بالدوار أو الإغماء أو الغثيان الذي لا يمكن تفسيره بالطعام أو الجفاف أو المرض قد يشير إلى انخفاض تدفق الدم إلى المخ والجهاز الهضمي، وهي علامة محتملة على ضائقة القلب.

6. التعرق أكثر من المعتاد

التعرق المفاجئ أو البارد، خاصةً عند عدم بذل أي مجهود أو في الطقس غير الحار، قد يكون علامة على إجهاد القلب، قد يُشبه الشعور بالتعرق البارد الناتج عن القلق أو المرض.

7. خفقان القلب

إذا شعرت بتسارع ضربات قلبك أو خفقانها أو خفقانها دون سبب واضح مثل الكافيين أو التوتر، فقد يكون ذلك علامة على أن قلبك يعمل بجهد أكبر لمواكبة الطلب.

8. تورم في القدمين أو الكاحلين أو الساقين

قد يحدث احتباس السوائل في الأطراف السفلية، والذي يسمى الوذمة الطرفية، لأن القلب لا يحرك الدم بشكل فعال عبر الجسم، مما يؤدي إلى تجمع السوائل في الأنسجة.

9. عسر الهضم أو حرقة المعدة المستمرة

قد يُحاكي ارتجاع المريء المتكرر، أو الانتفاخ، أو الشعور بحرقة في الصدر، أو يُخفي أحيانًا انزعاجًا مرتبطًا بالقلب، إذا كانت هذه الأعراض جديدة أو مستمرة، فهي تستحق الاهتمام.

10. القلق غير المبرر

يشعر بعض الناس بشعور غريب بالقلق أو الخوف قبل أيام من الإصابة بنوبة قلبية، قد يكون هذا إشارة من جسمك إلى وجود مشكلة خطيرة، حتى لو لم تظهر أي أعراض جسدية واضحة بعد.