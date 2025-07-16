ميلانيا ترمب تتصدر الترند في أوكرانيا عقب تصريحات ترمب عن موقفها من بوتين

تصدر اسم ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مواقع التواصل الاجتماعي في أوكرانيا بعد تصريحات لزوجها كشف فيها عن تأثيرها على موقفه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. خلال لقاء جمع ترمب بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في البيت الأبيض، وصف ترامب محادثاته مع بوتين بأنها "ممتعة للغاية"، لكنه أشار إلى تناقض واضح في الوقت ذاته، إذ بعد كل محادثة كانت تصيب صواريخ مدن أوكرانية جديدة. وأضاف ترامب أنه عندما عاد إلى البيت أخبر ميلانيا أنه أجرى محادثة رائعة مع بوتين، لترد عليه بسؤال مفاجئ: "حقًا؟ لقد قُصفت مدينة أوكرانية أخرى للتو".

ميلانيا، التي ولدت في سلوفينيا ونشأت في يوغوسلافيا السابقة، عرفت بدعمها الكبير لأوكرانيا، على عكس زوجها الذي وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "ديكتاتور" في فبراير الماضي. وبعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، دعت ميلانيا عبر منصات التواصل إلى دعم المتضررين، مطالبة بالتبرع للصليب الأحمر، معربة عن حزنها لما يعانيه المدنيون الأبرياء.

ردود الفعل في أوكرانيا كانت سريعة وعبر مستخدمو مواقع التواصل عن إعجابهم الكبير بها، ونشروا صوراً ساخرة ومزحة على أنها "عميلة سرية" تدعم أوكرانيا من داخل البيت الأبيض. كما استخدمت صور وشعارات تعبيرية تربطها بالقوة والنفوذ في دعم القضية الأوكرانية. ويأتي هذا التفاعل في وقت تتزايد فيه أهمية الدعم الدولي لأوكرانيا وسط استمرار الأزمة والصراع في المنطقة.

هذا وقد سلطت وسائل الإعلام الأوكرانية الضوء على ميلانيا باعتبارها شخصية ذات تأثير إيجابي داخل المجتمع الدولي تجاه قضية بلادهم، في ظل استمرار التوترات بين روسيا والغرب والأزمة الإنسانية التي تعيشها أوكرانيا.

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