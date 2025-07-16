شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب شرب كمية كبيرة من السوائل فى الحر ؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب شرب كمية كبيرة من السوائل أثناء ارتفاع درجات الحرارة، وذلك لأن السوائل تساعد في ترطيب الجسم باستمرار والحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية في ظل ارتفاع درجة حرارة الطقس.



وكانت وزارة الصحة والسكان قالت إنه للحماية من أضرار ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات الصيف يجب الالتزام بالنقاط التالية :

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في منتصف اليوم

- استخدم واقيات الشمس

- قم بتغطية جلد مقاعد السيارة وخاصة مقاعد الأطفال بغطاء واقي لأشعة الشمس

- احرص على ركن السيارة في مكان به ظل خاصة في فترات الظهيرة