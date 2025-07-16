شكرا لقرائتكم خبر عن علامة تحذيرية جديدة لمرض الزهايمر تتعلق بكيفية نومك والان مع تفاصيل الخبر

يؤثر مرض الزهايمر على الملايين حول العالم، لكن العلماء ما زالوا يحاولون تحديد العوامل التي تُؤثر في إصابة بعض الأشخاص بهذا المرض وعدم إصابة آخرين به، والآن، تُشير دراسة جديدة إلى أن أنماط النوم قد تلعب دورًا في ذلك.

تناولت الدراسة حسب موقع " womenshealthmag"، التي نُشرت في مجلة "الزهايمر والخرف"، تحديدًا العلاقة بين نوم حركة العين السريعة ومرض ألزهايمر، ولكن ما الرابط بينهما؟ والأهم من ذلك، كيف يمكنك استخدام هذه المعلومات لتقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر؟ .

ماذا وجدت الدراسة؟

في هذه الدراسة، درس الباحثون المدة التي استغرقها 123 شخصًا للوصول إلى مرحلة نوم حركة العين السريعة (REM) لأول مرة بعد النوم، بالإضافة إلى عدة مؤشرات حيوية مرتبطة بمرض الزهايمر، ووفقًا لعيادة كليفلاند، نوم حركة العين السريعة هو مرحلة من النوم تتحرك فيها العينان بسرعة وتحلم وهو مهم أيضًا للتعلم والذاكرة).

من بين المشاركين، كان 64 منهم مصابين بمرض الزهايمر، و41 منهم يعانون من ضعف إدراكي خفيف، بينما تمتع الآخرون بوظائف إدراكية طبيعية، خضع جميع المشاركين لدراسة نوم، بالإضافة إلى فحوصات للكشف عن المؤشرات الحيوية التي تشير إلى الإصابة بمرض الزهايمر.

اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين استغرقوا وقتا أطول للوصول إلى مرحلة حركة العين السريعة من النوم كانوا أكثر عرضة لوجود علامات حيوية لمرض الزهايمر.

هل هناك علاقة بين النوم والزهايمر؟

لا تزال العلاقة بين النوم ومرض الزهايمر قيد البحث، ولكن تشير جمعية الزهايمر إلى أن المصابين بالخرف غالبًا ما يعانون من مشاكل في النوم، إلا أن الأدلة غير واضحة حاليًا بشأن ما إذا كان قلة النوم عامل خطر للإصابة بالمرض.

مع ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى أن قلة النوم قد تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وقد وجدت دراسة سابقة أن 35% من الأشخاص الذين يُصنفون على أنهم يعانون من قلة النوم (ويشعرون بالتعب الشديد خلال النهار نتيجة لذلك) أصيبوا بمتلازمة الخطر المعرفي الحركي (MCR)، والتي تُعتبر مقدمة للخرف.

يقول الدكتور دبليو. كريستوفر وينتر ، طبيب أعصاب وطبيب متخصص في طب النوم في مركز شارلوتسفيل لطب الأعصاب وطب النوم في فيرجينيا: "رُبطت جودة النوم السيئة بمرض الزهايمر، في المقابل، يبدو أن الأشخاص الذين ينامون جيدًا ويحصلون على قسط ثابت من النوم وفق جدول زمني محدد، يقل لديهم خطر الإصابة بضعف الإدراك.

هل يمكن أن يؤدي نقص حركة العين السريعة أثناء النوم إلى زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

من الصعب الجزم بذلك حاليًا، وبينما خلص الباحثون إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات، إلا أنهم أشاروا أيضًا إلى أن تباطؤ حركة العين السريعة قد يكون "مؤشرًا محتملًا" لمرض الزهايمر، وبما أن النوم الجيد مرتبط بالصحة الجيدة بشكل عام، فلا ضرر من محاولة تحسين نومك.

كيف يمكنني الحصول على مزيد من نوم حركة العين السريعة؟

يمر معظم الناس بأربع إلى ست دورات نوم ليلية، ونوم حركة العين السريعة جزء منه، وللأسف، لا يمكنك تحديد مراحل النوم التي تدخلها ومتى، ما يمكنك فعله هو التركيز على الحصول على نوم جيد، لا أكثر.

يقدم الطبيب هذه النصائح للمساعدة في دعم النوم الجيد :

حدد وقتًا محددًا للنوم والاستيقاظ، وبذل قصارى جهدك للالتزام به.

الحد من تناول الكافيين ، وتجنب الكافيين بشكل خاص في وقت لاحق من اليوم.

حاول أن تكون نشيطًا بدنيًا، وهدفك هو ممارسة الرياضة في الصباح لدعم دورة النوم الاستيقاظ الطبيعية لجسمك.

أنشئ روتينًا جيدًا للنوم يساعدك على الاسترخاء في المساء.

كيف يمكنني تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر؟

لا يعرف الباحثون تحديدًا أسباب مرض الزهايمر والخرف، مما يجعل من الصعب تحديد كيفية الوقاية منهما على وجه اليقين، لكن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) توصي باتباع هذه الخطوات للمساعدة في تقليل خطر الإصابة:

ممارسة نشاط بدنى بشكل يومى.

السيطرة على مرض السكر.

السيطرة على ضغط الدم.

حاول منع فقدان السمع أو تصحيحه.

حاول الحد من التدخين أو تجنبه.