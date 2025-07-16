شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار حساسية البنسلين ضروري لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Medical Express، البنسلينات هي المضادات الحيوية المُفضّلة لعلاج العديد من الالتهابات الشائعة، ولكن أكثر من واحد من كل 15 بالغًا في المملكة المتحدة لديهم مُلصق يُشير إلى حساسية البنسلين في سجلاتهم الطبية.

في حال الإصابة بالعدوى، تُوصف لهم مضادات حيوية بديلة قد تكون أقل فعالية أو ذات آثار جانبية أكثر، قد يؤدي هذا إلى إصدار عدة وصفات طبية للسيطرة على العدوى، مما يؤثر سلبًا على الصحة ويُساهم في مقاومة مضادات الميكروبات.

لكن نتائج أكبر تجربة سريرية من نوعها في المملكة المتحدة، والتي نُشرت في مجلة لانسيت للرعاية الأولية، أظهرت أن ما يقرب من 9 من كل 10 مرضى (88%) ممن لديهم علامة حساسية البنسلين لم يُظهروا حساسية حقيقية بعد اختبار الحساسية، وتمت إزالة علامة الحساسية الخاصة بهم بأمان، وقد شارك في التجربة أكثر من 800 مريض.

قد يحدث خطأ في تصنيف الحساسية عند الخلط بين أعراض العدوى والحساسية، أو عند اختفاء الحساسية الحقيقية بمرور الوقت، إن التحقق من دقة تصنيفات حساسية البنسلين قد يساعد المرضى على الحصول على مضادات حيوية أكثر فعالية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل تزايد خطر مقاومة مضادات الميكروبات على الصحة العامة، أُجريت تجربة ألاباما (المضادات الحيوية للحساسية ومقاومة الميكروبات)، التي نسقتها وحدة التجارب السريرية للرعاية الأولية بجامعة أكسفورد، للمساعدة في إيجاد حلول لهذه المشكلة.

وبمناسبة نشر النتائج، تتحدث المؤلفة الرئيسية المشاركة سو بافيت - أستاذة البحوث الصحية التطبيقية والانتقالية في كلية طب الأسنان في ليدز - علنًا لأول مرة عن والدتها روزي، التي توفيت عن عمر يناهز 91 عامًا بسبب عدوى مقاومة للمضادات الحيوية بعد وجود حساسية تجاه البنسلين في سجلاتها الطبية لعقود من الزمن.

في عام 1956، أُضيفت إلى سجلات روزي وولارد الطبية علامة حساسية البنسلين، وقد وُصف لها البنسلين نتيجة إصابتها بالتهاب الضرع، وهو عدوى شائعة أثناء الرضاعة الطبيعية - ولكن عندما ظهرت عليها طفح جلدي، نُصحت بتجنب البنسلين.

قالت ابنتها، البروفيسورة بافيت: "كانت والدتي حذرة وتجنبت تناول البنسلين منذ ذلك اليوم، ولكن لم يتم فحص حساسيتها قط، ربما كان رد فعل بسيطًا تجاه المواد الأخرى المستخدمة في تصنيع القرص، أو أن طفحها الجلدي كان مجرد نتيجة للعدوى".

قال الدكتور جوناثان ساندو، المؤلف الرئيسي المشارك، والأستاذ السريري المساعد في علم الأحياء الدقيقة بكلية الطب بجامعة ليدز ومستشفيات ليدز التعليمية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية: "لطالما كانت المضادات الحيوية أدويةً منقذة للحياة منذ أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، لكننا نعيش الآن في عصر تتطور فيه الميكروبات لمقاومة آثار المضادات الحيوية الحالية، إن التحدي العالمي المتمثل في مقاومة المضادات الحيوية يتسبب في وفاة الناس بسبب العدوى الشائعة، لذا من الضروري إيجاد سبل لتحسين استخدام المضادات الحيوية، ويُعد تقييم الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات حساسية البنسلين إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها تحقيق ذلك".

