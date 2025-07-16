شكرا لقرائتكم خبر عن حقنة القهوة الشرجية.. تريند عالمى جديد يثير مخاوف صحية بين الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

أثارت ظاهرة "حقنة القهوة الشرجية" المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم مخاوف صحية بين الأطباء، حيث حذروا من أنها قد تُشكل مخاطر صحية، بحسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز".الحقنة الشرجية هي إجراء طبي يتضمن حقن محلول في المستقيم والجزء السفلي من القولون (الأمعاء الغليظة)، وفقًا للدكتور روزاريو ليجريستي، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي في المركز الطبي بجامعة هاكنساك في نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

وقال لقناة فوكس نيوز ديجيتال: "الغرض الرئيسي هو تحفيز حركة الأمعاء، ولكن يمكن استخدامها أيضًا لإعطاء الأدوية أو لأغراض التشخيص".تناول القهوة يوميًا يرتبط بفوائد صحية كبيرة للنساء مع تقدمهن في السن، وفقًا لدراسة، وتعد حقن القهوة الشرجية نوعًا من تطهير القولون يُستخدم في الطب البديل، بافتراض أن امتصاص مركبات القهوة يُحفّز الكبد على إزالة السموم من الجسم، وفقًا للدكتور ليجريستي.

ووفقًا للطبيب، تُعدّ هذه الممارسة، التي انتشرت في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، عنصرًا أساسيًا في "علاج جيرسون"، وهو علاج بديل للسرطان، حيث يتضمن علاج جيرسون اتباع نظام غذائي نباتي عضوي محدد مع مكملات غذائية وحقن شرجية.

يشبه هذا الإجراء الحقنة الشرجية العادية، باستثناء أن الماء يُخلط مع قهوة مُخمّرة تحتوي على الكافيين، ويُدفع إلى القولون عبر المستقيم.يُحفظ مزيج القهوة والماء في القولون لمدة 10 إلى 15 دقيقة للسماح للجسم بامتصاص المركبات عبر جدار الأمعاء قبل طرد السائل.

استُخدمت الحقن الشرجية كأدوات لإزالة السموم في الممارسات المصرية القديمة واليونانية، "لكن استخدام القهوة تحديدًا يُعدّ تكيفًا أكثر حداثة"، كما أشارت منى شارما، أخصائية تغذية في لوس أنجلوس.قالت شارما: "في عيادتي، تعاملتُ مع عملاء يقولون إنهم يشعرون بالنشاط وصفاء الذهن أو الخفة بعد حقنة القهوة الشرجية ومع ذلك، فهذه ليست تجربتي الأولى لإزالة السموم".

وأشارت إلى أن تجارب عملائها "مقتصرة على قصص شخصية ولا تدعمها أبحاث سريرية قاطعة".وأكد ليجريستي عدم وجود فوائد صحية مثبتة علميًا لحقنة القهوة الشرجية.

وقال: "إن فكرة أن الحقن الشرجية قادرة على "إزالة السموم" من الجسم مجرد خرافة الكبد والكلى هما نظاما إزالة السموم الطبيعيان في الجسم."

وبصفتها مدافعة عن الصحة، قالت شارما إنها تؤمن أيضًا بدعم "الذكاء الطبيعي" للجسم، كما أن فكرة أن الحقن الشرجية قادرة على "إزالة السموم" من الجسم مجرد خرافة."وقالت: "أعضاؤنا قادرة بشكل لا يصدق على تنظيف نفسها عندما نغذيها بشكل صحيح."

وتوصي شارما بممارسات "صديقة لإزالة السموم" مثل الخضراوات الورقية والأعشاب "لمساعدة أجهزتنا على القيام بما صُممت من أجله: الشفاء والإصلاح والازدهار."

المخاطر المحتملة

حذر ليجريستي من مخاطر استخدام حقنة القهوة الشرجية، حيث إنه من الممكن تناول جرعة زائدة من الكافيين بعد امتصاص كمية سامة، مما قد يؤدي إلى القلق وخفقان القلب، وفي الحالات الشديدة قد تسبب الوفاة.

في حين أن بعض الأشخاص قد يستفيدون من حقن القهوة الشرجية على المدى القصير، إلا أن حقن القهوة الشرجية تنطوي على مخاطر محتملة - "خاصةً لمن يعانون من اضطرابات في الأمعاء والبواسير ومشاكل في القلب أو اختلال توازن الأملاح".

يتفق الخبراء على أن الحقن الشرجية التقليدية - وما يتبعها من محاليل حقن - هي وحدها الأدوات الطبية الآمنة لعلاج الإمساك وتحضير الأمعاء للإجراءات الطبية تحت إشراف طبيب.