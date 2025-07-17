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الانتفاخ من أسوأ الحالات التي يُعاني منها معظم الناس، ولا يحدث فقط بسبب الإفراط في تناول الطعام، حيث إن هناك العديد من العوامل التي تؤدى إلى الانتفاخ بما في ذلك سوء الهضم، والنظام الغذائي، وحتى التوتر، علاوة على بعض العادات اليومية التي قد تُسبب مشاكل في الهضم وتُشعرك بالانتفاخ، وفقاً لموقع "تايمز ناو".

السبب الحقيقي للشعور بالانتفاخ.. 5 عادات يومية تفسد عملية الهضم بصمت

إليك بعض العادات اليومية التي يجب الانتباه لها، لأنها تسبب الانتفاخ:

شرب الماء البارد مع الطعام

قد لا يكون شرب الماء البارد مع الطعام مناسبًا للجميع، ولكن شربه مع الوجبات قد يكون مُحفزًا لبعض الأشخاص، وخاصةً أولئك الذين يعانون من حساسية في الهضم، ووفقًا للأطباء، فإن درجة الحرارة الباردة تُبطئ عملية الهضم، وقد تؤدي إلى الشعور بعدم الراحة أو الانتفاخ، ومع ذلك، بالنسبة للآخرين، قد يكون الماء البارد منعشًا ولا يُسبب أي مشاكل، الماء المثلج يُبطئ عملية الهضم مما يُضعف نشاط الإنزيم، ويؤدي إلى هضم غير كامل، لذا يقترح الأطباء تناول شاي أعشاب دافئ أو احتساء ماء دافئ أو بدرجة حرارة الغرفة بدلاً من ذلك.

تناول الفاكهة بعد العشاء

قد يُسهم تناول أي فاكهة بعد الانتهاء من العشاء في الانتفاخ لدى بعض الأشخاص، ولكنه ليس شائعًا. يقول الأطباء إنه على الرغم من أن الفاكهة صحية بشكل عام، إلا أنها قد تُسبب مشاكل هضمية لدى بعض الأشخاص، خاصةً عند تناولها بعد وجبة ليلية.

يحدث ذلك لأن الفاكهة غنية بالألياف وتُبطئ إفراغ المعدة، خاصةً عند تناولها بعد وجبة غنية بالكربوهيدرات المعقدة والبروتينات قد يؤدي ذلك إلى بقاء الفاكهة في المعدة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تخمرها وتكوين الغازات.

تناول الفاكهة دائمًا بمفردها، ويفضل في ساعات الصباح، للحصول على أفضل هضم وطعم، وحتى فوائد غذائية.

تأخير التبرز

إذا استمررت في تأخير التبرز، فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بعدم الراحة والانتفاخ، يقول الأطباء إن حبس البراز في القولون يُطيل فترة بقائه، مما يتيح للبكتيريا وقتًا أطول لتخميره، تُنتج عملية التخمير هذه غازات، مما يُسهم في الانتفاخ واضطرابات البطن.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن أن يُسبب تراكم البراز تمدد الأمعاء، مما يُفاقم الشعور بالامتلاء والانتفاخ كما يُسبب اضطرابًا في حركة الأمعاء، ويؤثر على مزاجك، بل ويُفسد بشرتك.

النوم مُباشرةً بعد الأكل

إذا كنتَ مُعتادًا على النوم مُباشرةً بعد الانتهاء من وجباتك، فقد يُؤدي ذلك إلى عسر هضم وانتفاخ شديدين، ووفقًا للأطباء، يحدث ذلك لأن الوضعية المُستقيمة تُساعد الطعام على التحرك عبر الجهاز الهضمي، بينما يُمكن أن يُعيق النوم هذه العملية.

يُؤدي ذلك إلى زيادة حموضة المعدة، وقد يُسبب أيضًا الغثيان والإغماء إذا كنت تُعاني من مشكلة انتفاخ مُزمن، فتجنب دائمًا الاستلقاء لمدة ساعة على الأقل بعد الوجبات.

التناول المُفرط للطعام دون وعي أثناء مشاهدة التلفاز

إذا كنت تتناول وجباتك أمام التلفاز أو هاتفك، فمن المُحتمل أن تشعر بعدم الراحة والانتفاخ أكثر من أي وقت مضى، وأكد الأطباء إن تناول الطعام بتشتت، والذي يرتبط غالبًا بقضاء وقت طويل أمام الشاشات، يؤدي إلى تناول الطعام بسرعة أكبر وابتلاع المزيد من الهواء، مما يسبب مباشرةً عسر الهضم والانتفاخ كما أنه يُصعّب تمييز إشارات الشبع، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام والانتفاخ لاحقًا.