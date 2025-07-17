شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: زيادة إقبال الشباب الأمريكى على الذكاء الصناعى للمشورة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

من الطبيعى عند الشعور بأعراض مرضية، الذهاب إلى طبيب متخصص لتوقيع الكشف الطبى، والحصول على العلاج المناسب لتلك الأعراض، إلا أن دراسة أمريكية كشفت اتجاه الشباب فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواقع الذكاء الاصطناعى، للحصول على المشورة الطبية، بدلا من التوجه للأطباء.

ووفقا لموقع "News medical life science"، أشار لأحدث استطلاع صحي تم إجراؤه، أبريل الماضى، وشمل أكثر من 1600 بالغ أمريكي، إلى أن ما يقرب من 8 من كل 10 بالغين يُرجّح أن يستخدموا الإنترنت، للإجابة على سؤال مُحدد حول أعراض صحية أو حالة صحية، كما أوضح ما يقرب من ثلثي هذه المجموعة إلى أنهم اطلعوا على إجابات مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ووفقا للاستطلاع، 79% من البالغين في الولايات المتحدة، من المحتمل أن يبحثوا عبر الإنترنت عن إجابة لسؤال حول أحد الأعراض أو الحالات الصحية، و75% قالوا إن الاستجابات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي توفر لهم "أحيانًا" المعلومات اللازمة، و45% في كثير من الأحيان أو أكثر.

ويعتقد 63% من الأمريكيين إن المعلومات الصحية التي تولدها الذكاء الاصطناعي موثوقة إلى حد ما، و55% يعتقدون إنها موثوقة للغاية، بينما يشعر ما يقرب من نصف المشاركين (49%) بعدم الارتياح تجاه استخدام مقدمي الرعاية الصحية لأدوات الذكاء الاصطناعي، بدلاً من تجربتهم وحدها عند اتخاذ القرارات بشأن رعايتهم.

وتقول كاثلين هول جاميسون، الباحثة فى هذا المجال، إنه على الرغم من الإخلاءات التي تصاحب بعض الملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك احتمالًا للارتباك وحتى الضرر بين الأفراد المعرضين للخطر، إذا لم يكونوا على دراية بأن هذه الاستجابات ليست بديلاً عن الإرشادات الصحية المتخصصة التي يمكن لمقدمي الرعاية الصحية تقديمها لهم.

وبينما يُصرّح معظم الناس بأنهم يبحثون عن معلومات صحية عبر الإنترنت، إلا أنه لا يوجد مصدر واحد أو نوع واحد من المصادر يلجأون إليه، وقد وجد الاستطلاع أن أكثر المصادر شيوعًا هي محركات البحث ، حيث أفاد 71% من المشاركين بأنهم يحصلون على معلومات صحية من هذه المصادر غالبًا أو أحيانًا، وبعد محركات البحث، فإن المصادر الأكثر شيوعًا التي أفاد الناس باستخدامها هي مواقع الويب الطبية، بنسبة 48%، بينما قال عدد أقل من الأشخاص أنهم يحصلون على المعلومات بشكل متكرر، أو من حين لآخر، من مواقع الصحة الحكومية المحلية أو الحكومية بنسبة 14%.

ويقول معظم الناس إن المعلومات الصحية التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، توفر ما يحتاجون إليه وهي موثوقة.